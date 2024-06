Comment avoir Netflix pas cher ? Découvrez l’astuce qui marche

Adepte de Netflix, mais le coût mensuel pèse lourd ? Dénichez nos précieuses astuces pour savourer séries et films à petit prix. Profitez pleinement sans vous ruiner ! Notre solution gagnante vous livre tous les secrets pour allier divertissement et économies. Découvrez comment avoir Netflix pas cher ?

Depuis 1997, Netflix révolutionne le divertissement avec son modèle d'abonnement mensuel. Désormais présent mondialement, il séduit cinéphiles et sérievores. Son atout ? Un accès illimité à d'innombrables contenus, où que vous soyez.

Riche en productions originales, la plateforme comble toutes les envies. Cependant, le coût mensuel peut rapidement grever un budget. Nombreux sont ceux qui cherchent alors à souscrire à Netflix moins cher.

Qu'à cela ne tienne ! Grâce à nos précieux conseils, fini les dépenses excessives. Voici quelques astuces efficaces pour réduire vos frais d'abonnement, sans sacrifier divertissement et nouveautés.

Pour profiter sereinement de votre plateforme préférée, suivez nos recommandations ! Un Netflix pas cher de qualité n'aura plus aucun secret pour vous.

Utiliser un VPN pour s'abonner étranger où Netflix est moins cher

Dans notre monde numérique, les VPN pour le streaming ont le vent en poupe. Cet outil pratique n'assure pas seulement votre confidentialité en ligne, mais vous réserve aussi nombreux avantages économiques insoupçonnés !

Prenons l'exemple de Netflix. Qui n'a jamais rêvé de s'abonner à bas prix dans un pays étranger ? Une solution à portée de main grâce au VPN ! En effet, les tarifs fluctuent grandement selon les régions. Certains pays comme l'Égypte, l'Inde, l'Argentine ou le Brésil affichent des prix défiant toute concurrence.

Grâce au VPN, un simple tour de passe-passe vous permettra de vous connecter depuis ces destinations avec une adresse IP locale. Vous pourrez alors souscrire au service de streaming au tarif local, bien plus avantageux que chez nous. De quoi faire des économies tout en profitant d'un vaste catalogue !

Pour ce faire, il suffit de :

Télécharger et installer un VPN sur votre ordinateur ou son appareil mobile ;

Se connecter à un serveur dans un pays étranger où Netflix est moins cher ;

Créer un nouveau compte Netflix avec une adresse e-mail différente ;

Compléter le processus d'inscription. À noter qu'il faudra utiliser une adresse e-mail différente de celle que vous avez déjà utilisée pour vous abonner à Netflix ;

Choisir le plan d'abonnement qui convient le mieux.

Quels sont les avantages d'un VPN pour Netflix ?

Avez-vous déjà envisagé d'utiliser un VPN pour profiter pleinement de Netflix ? De plus en plus d'internautes franchissent le pas pour débloquer le catalogue d'autres pays. Un choix plein d'avantages !

Tout d'abord, le principal attrait réside dans les économies réalisées. En vous abonnant depuis un pays étranger où les tarifs sont plus doux, votre portefeuille y gagne. Une aubaine quand vous savez que d'autres services comme Hulu ou Spotify affichent aussi des prix séduisants ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, l'utilisation d'un VPN vous ouvre surtout un accès privilégié à un vaste éventail de contenus. Chaque pays dispose en effet d'une bibliothèque Netflix personnalisée, avec des pépites exclusives indisponibles chez vous. Élargissez vos horizons en quelques clics !

Qui plus est, le VPN garantit une expérience sécurisée et anonyme. Il crypte vos données, masque votre adresse IP et contourne les restrictions géographiques. Vos activités en ligne sont ainsi totalement confidentielles.

Vous l'aurez compris, ce petit outil discret recèle bien des atouts pour booster votre abonnement Netflix. Une solution pratique pour voyager dans les catalogues du monde entier, sans vous ruiner !

Dans quels pays Netflix est le moins cher ?

Netflix est aujourd'hui l'une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Elle compte des milliers de films et de séries télévisées, ce qui la rend très attrayante pour les amateurs de cinéma et de télévision. Cependant, son coût varie selon les pays, certains étant plus chers que d'autres. Voici le top 10 des pays où Netflix est le moins cher :

Égypte : à partir de 2,08 € par mois Inde : à partir de 2,20 € par mois Argentine : à partir de 2,80 € par mois Brésil : à partir de 3,52 € par mois Turquie : à partir de 3,65 € par mois Thaïlande : à partir de 4,38 € par mois Albanie : à partir de 4,99 € par mois Moldavie : à partir de 7,99 € par mois Philippines : à partir de 8,87 € par mois Australie : à partir de 10,30 € par mois

Il est à noter que Netflix a récemment baissé les prix dans plus de 100 pays, il est donc important de vérifier les prix actuels avant de vous abonner. De plus, il est possible que les prix varient également en fonction du type d'abonnement que vous choisissez avec des options allant de l'abonnement de base au forfait premium.

Partager ses abonnements avec des personnes dans le monde entier

Réduire vos frais d'abonnement Netflix, tout en élargissant votre cercle social ? C'est possible grâce à Sharesub ! Cette plateforme innovante vous permet de partager vos coûts avec d'autres abonnés, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Le concept est simple, mais efficace : fini les tracas pour gérer vos abonnements. Sharesub prend tout en main dans un cadre sécurisé. Mieux encore, vous pourrez faire de belles rencontres en trouvant des partenaires qui vibrent pour les mêmes programmes !

Une autre solution existe également chez Netflix : l'offre Premium. Idéale pour diviser l'addition entre amis ou en famille, elle autorise jusqu'à 4 connexions simultanées sur un seul compte. L'occasion rêvée de découvrir nouveaux programmes de divertissement ensemble, et d'échanger vos avis passionnés !

Que vous choisissiez Sharesub ou l'offre Premium, réduire vos dépenses tout en partageant vos coups de cœur n'aura jamais été aussi simple. Prêt à regarder vos séries fétiches entre amateurs éclairés ?

Quel abonnement prendre pour profiter de Netflix le moins cher ?

Féru de séries ou passionné de cinéma, on ne présente plus Netflix ! Cette référence en streaming vidéo a conquis les foyers avec son vaste catalogue aussi alléchant que diversifié. Que l'on cherche à se divertir, se détendre ou simplement tuer le temps, la plateforme comble toutes les envies. Mieux, elle propose différentes formules d'abonnement pour s'adapter à tous les budgets et tous les usages.

Si vous souhaitez profiter de Netflix au meilleur coût, alors l'abonnement Mobile pourrait bien vous séduire. À partir de seulement 5,99 € par mois, il vous permet de visionner tous vos programmes préférés où que vous soyez, avec une qualité d'image HD (1080p). Le petit plus ? Vous pourrez télécharger vos contenus sur 2 appareils différents.

Une belle occasion d'accéder à un divertissement premium, dans des conditions optimales et à moindre frais. Que vous soyez adepte des binge-watchings ou simple spectateur occasionnel, l'offre Mobile Netflix s'adapte à vos besoins. Prêt à visionner vos programmes préférés dans les meilleures conditions ?

Le top 3 des VPN pour accéder à Netflix pas cher

Amateurs de séries et de films, vous ne pouvez pas passer à côté de Netflix ! La plateforme de streaming fait désormais partie des incontournables du divertissement en ligne. Mais pour en profiter dans les meilleures conditions, rien de tel qu'un bon VPN. Voici notre top 3 des meilleurs VPN pour accéder à Netflix à petits prix, en toute tranquillité.

NordVPN On aime Débloque diverses bibliothèques Netflix

Vitesses rapides

Fonctions de sécurité robustes On aime moins Pas d'application pour le routeur NordVPN Le meilleur VPN pour avoir Netflix pas cher Voir l'offre Avec son immense réseau mondial de plus de 6 300 serveurs répartis dans 111 pays, NordVPN se hisse en tête de liste pour accéder à Netflix au meilleur prix. Son atout majeur ? Une large couverture dans les régions où les tarifs d'abonnement sont les plus avantageux, comme l'Inde ou la Turquie. Grâce à son protocole de tunneling propriétaire NordLynx, vous pourrez savourer vos séries préférées sans la moindre latence. Fini les coupures intempestives ! Mais NordVPN, c'est aussi un gage de sécurité optimal. Avec un cryptage de niveau militaire AES 256 bits et ChaCha20, une protection contre le piratage du dark web et une adresse IP dédiée, vos activités en ligne restent totalement confidentielles. Et ce n'est pas tout ! La fonction Meshnet vous permet même de partager facilement vos comptes Netflix entre proches, pour diviser l'addition. Une solution familiale et conviviale, qui allie prix réduit et divertissement assuré. Prêt à explorer sereinement tous les catalogues du monde ? Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 300+ serveurs dans 111 pays

Sites de streaming : Netflix, Hulu, BBC iPlayer, : Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney + …

Compatibilité : Linux, : Linux, Android , iOS

Surfshark On aime Débloquer les principaux sites de streaming

Un rapport qualité-prix exceptionnel

Sécurité optimale On aime moins Pas de fractionnement sur iOS Surfshark Un excellent choix pour Netflix à petit prix Voir l'offre À la recherche d'un bon plan Netflix ? Alors n'hésitez pas à jeter un œil du côté de Surfshark ! Avec plus de 3 200 serveurs répartis dans une centaine de pays, dont l'Argentine, l'Inde ou la Turquie aux tarifs imbattables, vous aurez l'embarras du choix. Cependant, Surfshark, ce n'est pas qu'une question de prix ! Sa vitesse fulgurante vous garantit également un visionnage fluide, sans ralentissements. Dites adieu aux coupures frustrantes en plein milieu d'un épisode haletant ! Au rayon sécurité, ce VPN figure parmi les plus robustes grâce à un savant dosage de mesures performantes. Cryptage militaire AES-256, protection contre le tracking, mode furtif pour contourner les censures… Vos données restent parfaitement à l'abri, où que vous soyez. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+ serveurs dans 100 pays

Sites de streaming : Netflix, Disney+, : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video …

Compatibilité : Windows, Mac, Linux, Android, iOS

CyberGhost On aime Accès aux catalogues low cost

Streaming fluide et rapide

Meilleur rapport qualité/prix On aime moins Assistance client moyenne CyberGhost L'allié idéal pour un Netflix abordable Voir l'offre Vous cherchez un bon VPN pour réduire la facture Netflix ? Alors CyberGhost pourrait bien répondre à vos attentes ! Son vaste réseau compte plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, vous ouvrant les portes des catalogues les moins chers. Au menu ? Des destinations aussi alléchantes que l'Egypte, l'Argentine ou encore le Brésil. Le roi des offres low cost ! Mais CyberGhost ne fait pas que de belles promesses tarifaires. Sa rapidité assure également un streaming ultra fluide, sans saccades désagréables. Pour couronner le tout, ce VPN muscle sa sécurité avec un arsenal complet. Cryptage renforcé, kill switch en cas de déconnexion, protection contre les fuites DNS… Vous pourrez naviguer en toute sérénité ! Une solution complète pour profiter pleinement de Netflix, la tête reposée et le portefeuille préservé. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 11 000+ serveurs dans 100 pays

Sites de streaming : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu …

Compatibilité : Windows, Mac, Linux, Android, iOS

