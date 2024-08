Top des meilleures plateformes streaming disponible en France

On aime Tarif compétitif et avantageux

Excellent choix de séries originales

Inclus de nombreux autres services Amazon Prime On aime moins Moins de films exclusifs

Catalogue moins fourni

Prime Video est le petit nouveau qui a fait son chemin dans nos salons. Depuis 2016, ce service a su se faire une place au chaud dans nos soirées télé. Et pour 6,99 € par mois, autant vous dire qu'on en a pour notre argent !

Vous connaissez The Boys ? ou The Marvelous Mrs. Maisel ? Ce sont des séries exclusives signées Prime Video ! Et pour les mordus de foot, ils ont même pensé à vous avec le Pass Ligue 1. Pas mal, n'est-ce pas ?

Mais ce n'est pas tout ! Prime Video, c'est comme une boîte à surprises. Vous pouvez y ajouter des chaînes comme Paramount+ ou le Pass Warner. C'est un peu comme si vous construisiez votre propre bouquet télé, à votre sauce.

Et pour ceux qui en ont marre des pubs qui coupent le meilleur moment, il suffit de payer 1,99 € de plus. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas trop cher non plus.

En bref, Prime Video, c'est un peu le couteau suisse du streaming. Pas le plus ancien sur le marché, certes, mais il a su se faire une place au soleil.