Moreno, l’ex-roi déchu, a-t-il encore la folie de croire qu’il peut récupérer son trône ? Erceg, l’outsider qui a tout à prouver a les crocs et la rage de celui qui veut voler lui vedette. Qui va réellement tenir sa promesse ? Tout pour regarder UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg gratuitement



Comment regarder UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg gratuitement ? On connaît le script. Moreno va foncer tête baissée, Erceg va essayer de le briser en contre. Le problème ? Ce n’est pas un combat d’échecs. C’est une baston, une vraie et les deux sont trop têtus pour reculer. Si ça va jusqu’à la décision, préparez-vous à trois rounds de pure brutalité. Sinon, l’un des deux finira la nuit à chercher où est passée sa mâchoire. Canal Goat diffuse face à face gratuitement, et vu l’affiche, c’est peut-être le meilleur investissement de votre soirée. Voici comment plongez au cœur de l’action sans aucune limite : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

L’octogone est un trône que l’on prend à coups de poing, et ce soir, Brandon Moreno et Steve Erceg vont jouer leur carrière sur quelques rounds de pure brutalité.

Moreno, le chouchou du Mexique, revient chez lui pour laver l’affront de sa dernière défaite. Erceg, lui, n’est pas là pour admirer la foule : il veut exploser l’affiche et se faire un nom aux dépens de la légende locale. Les statistiques ? Oubliez-les. Ce qui compte, c’est la rage de ceux qui n’ont plus le droit à l’erreur. Qui survivra à cette guerre ?

Moreno vs. Erceg : un duel explosif

Brandon Moreno vs. Steve Erceg. Un combat ? Non. Une déclaration de guerre. D’un côté, l’enfant du pays, porté par une marée humaine prête à exploser à chaque coup qu’il envoie. De l’autre, l’Australien inconnu du grand public, venu saboter la fête et mettre à mal le classement.

Soyons clairs : Moreno joue sa peau. Une victoire et il peut rêver d’un retour au sommet. Une défaite ? On commencera à parler de lui au passé. Et Erceg le sait. Lui n’a rien à perdre, tout à prouver. Il a faim, il veut du sang et il compte bien faire taire l’Arena CDMX.

Les premiers échanges donneront le ton. Si Erceg prend confiance et impose son jeu de jambes chirurgical, Moreno risque de passer une sale soirée. Mais si le Mexicain sent la foule derrière lui, si son cardio s’enflamme et qu’il se met en mode berserk, alors Erceg va goûter à un enfer qu’il n’a encore jamais connu.

Ce combat peut partir dans tous les sens. Une masterclass de Moreno ? Un finish de nulle part d’Erceg ? Un cinq rounds dantesque où les deux s’écharpent jusqu’au dernier souffle ? Une seule chose est sûre : ça ne finira pas en câlins contre la cage.

Canal Goat : l’ultime adresse pour suivre ce duel sans limite

L’UFC, ce n’est pas pour les touristes. Ce samedi, c’est du sang, de la sueur et du chaos contrôlé. Brandon Moreno, l’enfant prodige du Mexique, revient avec une seule idée en tête : massacrer Steve Erceg et remettre son nom en haut de l’affiche. Problème ? L’Australien n’a pas reçu l’invitation pour se faire démolir. Lui, ce qu’il veut, c’est nous faire ravaler notre fierté et prouver qu’il n’est pas juste un figurant.

Un combat où toutes secondes vont peser une tonne. On parle de deux combattant qui n’ont rien à perdre et tout à prouver. Qui va exploser en premier ? Erceg va-t-il choquer le monde avec un KO assassin ? Ou Moreno va-t-il nous sortir un finish venu d’un autre monde, porté par l’énergie démentielle de Mexico City ?

Et nous, dans tout ça ? On veut voir ce carnage en direct, sans débourser un centime. Oubliez les abonnements hors de prix, oubliez les streams avec des pop-ups douteux. Canal Goat diffuse ce combat gratuitement, en qualité premium.

HD limpide, sans latence, sans coupure

Des replays chirurgicaux pour revivre chaque coup

Des commentateurs en fusion qui hurlent avec nous

Le seul hic ? Canal Goat est bloqué en France. Mais ça, c’est qu’un détail. Avec un VPN pour le streaming, on contourne ça en trois clics et on accède au combat comme des rois. On ne va pas se faire avoir par les restrictions géographiques, pas ce soir.

Moreno contre Erceg, un combat qui sent la guerre. Et nous, on va vivre ça comme il se doit : sans censure, sans interruption, sans payer.

L’UFC ne nous laisse jamais souffler. Ce soir, Brandon Moreno et Steve Erceg entrent dans la cage pour un combat explosif. Une guerre totale, où un seul sortira vainqueur.

https://twitter.com/zayzay45x/status/1825595838879642078

L’UFC, c’est l’art du combat à l’état pur. Du talent, du courage, du chaos. Brandon Moreno et Steve Erceg vont se livrer une guerre totale. Mais nous, on nous demande de payer un abonnement. Hors de questions lorsque Canal Goat diffuse l’événement gratuitement. Le problème ? La chaîne est bloquée en France.

Sauf qu’on a NordVPN.

Connexion express, zéro temps de chargement

Streaming fluide, pas une seule image sacrifiée

Anonymat total

Ce soir, Moreno et Erceg vont tout donner. Nous, on profite du spectacle, sans payer, sans pub, sans galère.

Regarder UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg gratuitement – FAQ

Quand et à quelle heure a lieu l’UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg ?

L’événement se tiendra dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025 :

Carte préliminaire : Début à 21h00 (heure française) le samedi 29 mars

Carte principale : Début à 00h00 (minuit, heure française) dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars

Où se déroule l’événement ?

L’UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg aura lieu à la Mexico City Arena, à Mexico City, au Mexique.

