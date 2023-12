UFC : Calendrier complet des matchs confirmés pour 2024

Le calendrier pour la saison 2024 de l’UFC s’annonce passionnante. En effet, pas moins de 40 événements sont prévus, soit le nombre le plus élevé jamais programmé par l’organisation en une année. Ainsi, les amateurs des arts martiaux mixtes auront droit à de nombreux combats stellaires. Découvrez dans cet article l’UFC 2024 calendrier.

Avec 42 événements au programme, 2024 s’annonce monumentale pour l’Ultimate Fighting Championship. À part les habituels rendez-vous hebdomadaires, l’UFC réserve quelques dates phares aux fans. L’UFC 300, organisé en avril, promet d’ores et déjà d’accueillir certains des plus grands noms des arts martiaux mixtes.

Outre l’avènement de nouveaux détenteurs de ceintures, le public assistera à l’émergence de jeunes loups prêts à damner le pion aux cadors. Par ailleurs, certaines grandes figures du MMA raccrocheront définitivement les gants cette année. Entre ces moments forts qui ponctueront 2024 et les combats époustouflants dont l’UFC a le secret, les fans se délecteront une fois de plus du show exceptionnel offert par la plus prestigieuse ligue d’arts martiaux mixtes. Examinons de plus près le calendrier des combats prévus par l’UFC au cours de l’année 2024.

Comment regarder le Grand Prix de Singapour (Marina Bay) gratuitement ? Pour suivre les combats de l’UFC 2024, rendez-vous sur MatchTV. Ce site de streaming vous offre en effet la possibilité de regarder gratuitement et en direct tous les événements de MMA qui rythmeront l’année à venir. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

UFC : tout ce qu’il faut savoir

Créé en 1993, l’Ultimate Fighting Championship s’est imposé en trois décennies comme la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes au monde. Ses combats spectaculaires opposant les meilleurs spécialistes de disciplines martiales variées dans l’octogone font aujourd’hui partie intégrante de la culture populaire. L’UFC organise en moyenne 40 événements par an, soit plus d’un par semaine ! Outre les événements hebdomadaires Fight Night, l’organisation programme quelques rendez-vous majeurs annuels comme le populaire UFC International Fight Week ou les méga cartes de fin d’année.

Par ailleurs, chaque combat pour un titre mondial fait l’objet d’une promotion en pay-per-view. Côté règles, l’UFC a considérablement fait évoluer le MMA vers un sport plus sûr. Des catégories de poids encadrent désormais les athlètes. De plus, de nombreux coups et prises dangereux sont désormais interdits.

Malgré tout, l’esprit du vale-tudo originel dans lequel s’affrontaient tous types de combattants subsiste à travers un spectacle haletant ! Ainsi, en alliant compétitivité féroce et show à l’américaine, l’UFC s’est imposé auprès du grand public comme le sommet de la pyramide des MMA.

Où regarder les matchs de l’UFC 2024 en streaming gratuit ?

L’UFC s’est imposée comme la plus grande ligue de MMA. D’ailleurs, ces combats attirent un public de plusieurs millions de fans à l’international. Ainsi, pour pouvoir assister à ces affrontements spectaculaires, il faut souvent être abonné à des chaînes payantes.

Heureusement, certaines chaînes gratuites à l’étranger diffusent les évènements UFC en direct. C’est notamment le cas en Russie avec MatchTV. Accessible sur Internet, elle retransmet légalement les événements UFC ainsi que d’autres compétitions majeures comme la Formule 1, la MotoGP ou la Ligue des Champions. Certes, la barrière de la langue peut être un frein. Toutefois, il est possible de traduire le site web en français.

Par ailleurs, le véritable enjeu réside dans le contournement du blocage géographique, MatchTV étant réservée au public russe. Une solution simple consiste alors à utiliser un VPN pour masquer votre emplacement. Grâce à cet outil, vous pouvez vous connecter via des serveurs basés en Russie. De cette manière, vous pouvez profiter gratuitement et en toute légalité les retransmissions de tous les matchs dans le calendrier de l’UFC 2024 en direct !

Pourquoi utiliser des VPN pour regarder les matchs de l’UFC 2024 en streaming gratuit ?

Avec 42 soirées de combats au menu, 2024 fait déjà saliver les fans d’Ultimate Fighting Championship. Cependant, pour savourer ces shows exceptionnels du MMA, encore faut-il y avoir accès ! De plus, les plateformes détentrices des droits siphonnent allègrement le porte-monnaie des passionnés. Heureusement, certaines chaînes étrangères diffusent les affrontements gratuitement. Seul hic : leurs contenus sont réservés aux utilisateurs situés dans le pays…

C’est ici qu’intervient la magie des services VPN ! Leur fonctionnement ? Très simple ! Ils vous permettent de vous connecter via des serveurs localisés partout dans le monde et ainsi de masquer votre réelle localisation. De ce fait, même en France, vous pourrez regarder les combats proposés par la chaîne russe MatchTV en vous identifiant grâce à un serveur situé à Moscou.

Outre cet avantage, les VPN renforcent votre confidentialité lors de vos sessions streaming. Grâce à des protocoles comme le HTTPS ou OpenSSL, ils crypteront vos données pour les rendre illisibles. De même, des fonctionnalités comme le kill switch ou le split tunneling optimisent la sécurité. Résultat, vous profiterez des superbes affiches de l’UFC 2024 calendrier sans rien débourser, et cela, en toute quiétude.

Top 3 des meilleures VPN pour regarder l’UFC en streaming gratuit

Les passionnés de l’UFC peuvent désormais visionner leurs combats favoris en streaming sur tous leurs écrans grâce à une application VPN. En facilitant l’accès à des contenus indisponibles dans leur pays d’origine, ces outils s’avèrent particulièrement utiles. De plus, les VPN préservent la confidentialité de vos données utilisateur. Pour une expérience optimale, explorez les applications VPN de premier plan afin de profiter du streaming gratuit des événements UFC.

NordVPN

Vous rêvez de suivre les exploits des stars de l’UFC, mais les restrictions géographiques vous en empêchent ? Heureusement, il existe une solution simple pour débloquer l’accès aux meilleurs flux de MMA en un clin d’œil : NordVPN.

Grâce à ses 5 900 serveurs déployés dans plus de 60 pays, ce service VPN vous permet de simuler une connexion depuis n’importe quelle région du globe. Quelques clics suffisent pour obtenir une adresse IP locale et accéder ainsi aux contenus réservés à certains territoires. Vous pourrez alors vous délecter des combats diffusés sur UFC Fight Pass, ESPN+ ou d’autres plateformes dédiées, et ce, en direct ou en différé.

Par ailleurs, la connexion via les serveurs NordVPN garantit fluidité et sécurité optimale lors de vos sessions streaming. Le cryptage renforcé et des technologies comme le Double VPN ou la protection anti-fuites DNS assurent confidentialité totale et anonymat pour une expérience MMA 100 % sereine.

Surfshark

Si votre passion pour l’UFC va de pair avec la nécessité d’un accès gratuit au streaming, optez pour Surfshark. En tant que VPN de premier plan, il assure un accès sécurisé et anonyme à des serveurs mondiaux. Connectez votre appareil à un serveur dans un pays diffusant l’UFC gratuitement et profitez des combats sans coût supplémentaire.

En outre, la simplicité d’utilisation de Surfshark se révèle être un atout majeur. Son interface conviviale permet même aux novices de naviguer aisément. Pour cela, il suffit juste de choisir le serveur optimal pour un streaming UFC fluide. De plus, la vitesse de connexion élevée garantit une expérience sans tampon.

La sécurité et la confidentialité ne sont, en aucun cas, compromises. Grâce à sa politique stricte de non-journalisation et à la protection contre les fuites DNS et IPv6, Surfshark assure un streaming sans souci. En choisissant cette solution VPN, vous ouvrez la porte à un univers d’UFC en streaming gratuit tout en préservant la sécurité de vos données et la qualité de la diffusion en direct.

Cyberghost

Pour les amateurs d’UFC en quête d’une solution de streaming gratuit, CyberGhost s’impose comme un choix de premier ordre. Avec un réseau de 6 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays, il offre des vitesses de connexion ultrarapides et une sécurité avancée. En utilisant ce VPN, les utilisateurs peuvent savourer chaque rencontre sans latence. De plus, CyberGhost permet la connexion simultanée de sept appareils, assurant une navigation Web anonyme et sans traces.

Par ailleurs, CyberGhost garantit l’anonymat grâce à un chiffrement AES 256 bits. Le système de protection contre les fuites DNS renforce la confidentialité. La bande passante illimitée permet aux utilisateurs de profiter pleinement de la vitesse réelle de leur connexion, même à travers des serveurs étrangers. Ainsi, CyberGhost offre une expérience complète, alliant sécurité, anonymat et performances optimales pour une expérience de streaming UFC gratuite sans compromis.

Calendrier de l’UFC 2024

13 janvier – UFC Fight Night : Walker vs. Ankalaev 2

Johnny Walker vs. Magomed Ankalaev – Poids mi-lourds

Andre Arlovski vs. Waldo Cortes-Acosta – Poids lourds

Gabriel Santos vs. Westin Wilson – Poids plumes

Marcus McGhee vs. Gaston Bolanos – Poids coqs

Yana Santos vs. Norma Dumont – Poids plumes

Felipe Bunes vs. Denys Bondar – Poids mouches

Ricky Simon vs. Mario Bautista – Poids coqs

Ketlen Vieira vs. Macy Chiasson – Poids plumes

Preston Parsons vs. Bassil Hafez – Poids mi-moyens

Phil Hawes vs. Brunno Ferreira – Poids moyens

Farid Basharat vs. Taylor Lapilus – Poids coqs

Matheus Nicolau vs. Manel Kape – Poids mouches

Him Miller vs. Gabriel Benitez – Poids légers

20 janvier – UFC 297 : Strickland vs. Du Plessis

Sean Strickland vs. Dricus Du Plessis – Poids moyens

Brad Katona vs. Garrett Armfield – Poids coqs

Arnold Allen vs. Movsar Evloev – Poids plumes

Gillian Robertson vs. Polyana Viana – Poids pailles

Jimmy Flick vs. Malcolm Gordon – Poids mouches

Chris Curtis vs. Marc-André Barriault – Poids moyens

Yohan Lainesse vs. Sam Patterson – Poids mi-moyens

Charles Jourdain vs. Sean Woodson – Poids plumes

Jasmine Jasudavicius vs. Priscila Cachoeira – Poids mouches

Dominick Reyes vs. Carlos Ulberg – Poids mi-lourds

Aleksander Rakic vs. Jan Blachowicz 2 – Poids mi-lourds

Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva – Poids coqs

03 février – UFC Fight Night : Imavov vs. Dolidze

Nassourdine Imavov vs. Roman Dolidze – Poids moyens

Thomas Petersen vs. Jamal Pogues – Poids lourds

Themba Gorimbo vs. Kiefer Crosbie – Poids mi-moyens

Blake Bilder vs. JeongYeong Lee – Poids plumes

Viviane Araujo vs. Natália Silva – Poids mouches

Julija Stoliarenko vs. Luana Carolina – Poids mouches

Makhmud Muradov vs. Aliaskhab Khizriev – Poids moyens

10 février – UFC Fight Night : Hermansson vs. Pyfer

Jack Hermansson vs. Joe Pyfer – Poids moyens

Brad Tavares vs. Gregory Rodrigues – Poids moyens

Loma Lookboonmee vs. Bruna Brasil – Poids pailles

Trevin Giles vs. Carlos Prates – Poids mi-moyens

Michal Johnson vs. Darrius Flowers – Poids légers

17 février – UFC 298 : Volkanovski vs. Topuria

(C) Alexander Volkanovski vs. Ilia Topuria – Poids plumes

Danny Barlow vs. Yusaku Kinoshita – Poids mi-moyens

Marcos Rogerio de Lima vs. Justin Tafa – Poids lourds

Zhang Mingyang vs. Brendson Ribeiro – Poids mi-lourds

24 février – UFC Fight Night

Victor Altamirano vs. Felipe Dos Santos – Poids mouches

Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda – Poids mouches

9 mars – UFC 299 : O’Malley vs. Vera

(C) Sean O’Malley vs. Marlon Vera – Poids coqs

Pedro Munhoz vs. Kyler Phillips – Poids coqs

Avril – UFC 300

La liste des combats, ainsi que la date, seront communiquées ultérieurement.