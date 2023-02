Comment regarder le Moto GP en direct gratuitement ?

Passionné de Moto GP ou simplement amateur de sport mécanique, vous souhaitez regarder les courses en direct ? Tous nos conseils pour regarder le moto GP direct gratuitement sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Pour les passionnés de moto, le Grand Prix Moto est le rendez-vous incontournable de l’année. Les grands noms du milieu s’affrontent sur les circuits situés dans les quatre coins du monde pour tenter de remporter le fameux sésame. Tout au long de l’année, les fans vont ainsi vivre une véritable aventure et des heures de sensations dans les tribunes pour ceux qui ont la chance ou devant leur écran.

Cependant, il n’est pas toujours facile de suivre le Moto GP en direct. De fait, en France, les courses sont exclusivement diffusées sur Canal+, un service disponible sur abonnement à partir de 34,99 euros/mois. Néanmoins, il existe une alternative pour accéder à l’intégralité du championnat gratuitement. Suivez le guide !

Comment regarder le Moto GP direct gratuit en 2023 ? La télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement les courses Moto GP sur son site web. Néanmoins, celui-ce est bloqué en France Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Accédez aux courses ici : https://www.rtbf.be/auvio/ Essayer NordVPN gratuitement

Où regarder le Moto GP direct pour la saison 2023 ?

Regarder le Moto GP en direct est une expérience passionnante et exaltante à vivre pour les amateurs de sensations fortes. Malheureusement, en France, la seule manière de suivre ce championnat est de souscrire un abonnement sur Canal +. L’offre coûte 34,99 €.

Avec ce service, vous aurez accès à toutes les séances d’essais libres, les qualifications, la course Sprint et le Grand Prix, tous avec des commentaires en français. L’abonnement vous permet également d’accéder à la Formule 1 en streaming et en temps réel.

Néanmoins comme les courses de Formule 1, sachez qu’il est possible de regarder les compétitions en clair et gratuitement sur les chaînes étrangères. Entre autres, la chaîne Belge RTBF (https://www.rtbf.be/auvio/) offre aux téléspectateurs l’accès aux essais, qualifications et aux diverses courses. Et le tout avec des commentaires en français.

Toutefois, comme cette chaîne est géobloquée, vous devez impérativement passer par un VPN pour pouvoir en profiter.

Les autres chaînes gratuites qui diffuseront le Moto GP 2023

La moto GP est l’une des compétitions les plus populaires dans le monde. Si vous souhaitez suivre cette compétition en direct sans payer le moindre centime, de nombreux pays offrent aux téléspectateurs la possibilité de regarder les courses de moto GP en direct et sans frais supplémentaires sur leurs chaînes nationales.

Mis à part RTBF, la chaîne suisse RTS vous offre entre autres l’opportunité de suivre le championnat Moto GP en direct et en intégralité. D’ailleurs, il est à noter que la chaîne TV légale suisse RTS est spécialisée dans la diffusion d’événements sportifs en clair. Elle couvre notamment les championnats de football, de tennis, de hockey sur glace, de cyclisme, de ski et de snowboard.

Utiliser un VPN pour accéder aux contenus bloqués

Regarder le Moto GP en direct peut se présenter comme un véritable parcours du combattant. En effet, les chaînes qui disposent des droits sont bien souvent payantes et les contenus diffusés sont généralement limités. Entre autres, Canal + propose aux fans de deux roues l’exclusivité de cette compétition internationale. Toutefois, il faudra payer un abonnement pour pouvoir suivre l’intégralité des courses.

Pour profiter de la compétition gratuitement, vous devez accéder aux chaînes étrangères, telles que RTBF en Belgique ou RTS en Suisse. Cependant, comme ces plateformes étrangères sont géo-restreintes, il faudra disposer d’une adresse IP locale pour pouvoir y accéder. Dans cette optique, l’utilisation d’un VPN est fortement recommandée, si ce n’est obligatoire.

Dans les détails, voici les étapes à suivre pour regarder RTBF et RTS en France :

Étapes 1 : choisir un bon fournisseur VPN. Pour ce faire, optez pour un VPN qui dispose de serveurs optimisés pour la chaîne à laquelle vous souhaitez accéder.

Étape 2 : une fois le VPN installé, il faudra sélectionner la Belgique ou la Suisse afin de bénéficier d’une adresse IP locale.

Étape 3 : lorsque vous êtes géolocalisé en Belgique ou en Suisse, vous pouvez aller directement sur la plateforme de la RTBF ou de la RTS pour regarder en direct et gratuitement le Moto GP.

La saison 2023 du MotoGP s’annonce passionnante pour les fans, mais aussi pour les participants. Il faut dire qu’après une pause hivernale bien méritée, les grands noms de la moto sont au taquet pour décrocher le titre de champion.

Autant le dire, Francesco Bagnaia, le tenant du titre, devra se méfier des nombreux challengers qui n’attendent qu’à lui prendre sa place. Pour ne citer que Fabio Quartararo chez Yamaha, Marc Marquez chez Honda ou encore Enea Bastianini de sa propre équipe. Préparez-vous à vivre une saison spectaculaire !

Grand Prix du Portugal : 24/03 – 26/03

Grand Prix d’Argentine : 31/03 – 2/04

Grand Prix des Amériques : 14/04 – 16/04

Grand Prix d’Espagne : 28/04 – 30/04

Grand Prix de France : 12/04 – 14/04

Grand Prix d’Italie : 9/06 -11/06

Grand Prix d’Allemagne : 16/06 – 18/06

Grand Prix des Pays-Bas : 23/06 – 25/06

Grand Prix du Kazakhstan : 7/07 – 9/07

Grand Prix de Grande-Bretagne : 4/08 – 6/08

Grand Prix d’Autriche : 18/08 – 20/08

Grand Prix de Catalogne : 01/09 – 03/09

Grand Prix de Saint-Marin : 08/09 – 10/09

Grand Prix d’Inde : 22/09 – 24/09

Grand Prix du Japon : 29/09 – 01/10

Grand Prix d’Indonésie : 13/10 – 15/10

Grand Prix d’Australie : 20/10 – 22/10

Grand Prix de Thaïlande : 27/10 – 29/10

Grand Prix de Malaisie : 10/11 – 12/11

Grand Prix du Qatar : 17/11 – 19/11

Grand Prix de Valence : 24/11 – 26/11