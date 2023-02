Ligue des Champions : Comment regarder les matchs gratuitement ?

La Ligue des Champions est le plus haut niveau de compétition de clubs européens de football. Elle est organisée chaque saison par l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et réunit les meilleures équipes des ligues nationales. Une chose est sûre, la UEFA Champions League est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Découvrez tous nos conseils pour regarder la Ligue des champions gratuitement.

Comme chaque année, Canal + est le diffuseur officiel de la Ligue des Champions. La chaîne payante propose des matchs en direct et en différé. En vous abonnant à ce service, vous pourrez ainsi accéder à l’intégralité des matchs et au moment fort de cette compétition.

Pour les fans de ballon rond qui n’ont pas le budget nécessaire pour souscrire à un abonnement, il existe une alternative pour regarder la ligue des champions gratuitement et en direct. Suivez le guide.

Comment regarder la Ligue des champions gratuitement ? Si la chaîne belge RTLPlay.be diffuse gratuitement l'ensemble des matchs de la Ligue des champions, il faudra disposer d'une adresse IP local pour y accéder. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Où regarder la Ligue des champions en français ?

Si vous souhaitez regarder la Ligue des champions avec des commentaires en français deux solutions s’offrent à vous : le streaming payant avec Canal+ et la chaîne gratuite belge RTLPlay.be.

Les matchs de Ligue des Champions en streaming payant avec Canal+

Regarder les matchs de la Ligue des Champions est devenu une tradition en France. Après avoir longtemps été disponibles en clair sur la TNT, l’intégralité des matchs sont désormais accessibles uniquement sur des chaînes payantes, à l’exception de la finale. Comme à l’accoutumée, Canal+ et beIN SPORTS se partagent les droits de diffusion des matchs de la UEFA.

Canal+ est une chaîne cryptée premium française qui propose divers bouquets sportifs. Sa couverture pour la Ligue des Champions comprend tous les matches de la phase de poules à la finale, commentés en français.

Pour suivre les matchs de vos équipes favorites, il faudra ainsi souscrire à l’une des offres suivantes :

Canal+ à partir de 22,99 €/mois

à partir de 22,99 €/mois Canal+ Sport à partir de 34,99 €/mois

à partir de 34,99 €/mois Canal+ Ciné Séries à partir de 34,99 €/mois

à partir de 34,99 €/mois 100 % UEFA Champions League Canal+ et beIN SPORTS à partir de 25,99 €/mois la première puis 35,99 €/mois avec engagement 2 ans

Une fois abonné, vous aurez la possibilité de suivre le championnat soit à la télévision ou en ligne via l’application myCanal. Celle-ci est compatible avec les appareils sous Android et iOS ainsi que les Smart TV.

Notons qu’en plus de la diffusion de programmes sportifs, la chaîne cryptée propose un panel de créations originales ainsi qu’une large sélection de nouveautés de films disponibles après leur sortie en salle en fonction de la chronologie des médias.

Diffusion gratuite de l’intégralité des matchs sur RTLPlay.be

Les amoureux du football français qui souhaitent regarder l’intégralité des matchs de la Ligue des Champions peuvent le faire gratuitement sur le site RTLPlay.be. En effet, la chaîne belge dispose des droits de diffusion officiels du championnat sur son territoire.

De plus, avec des commentateurs francophones, les fans peuvent suivre tous les matchs de la compétition et vivre l’expérience de la UEFA Champions league comme s’ils y étaient. Donc, si vous cherchez un moyen de regarder la Ligue des champions sans dépenser le moindre centime, RTLPlay.be vaut vraiment le détour. Mais, pour accéder aux chaînes disponibles sur la plateforme, il faudra doit créer un compte gratuit et se connecter avec une adresse IP belge. Et c’est là tout l’intérêt d’un VPN. Cette solution permet de se connecter au serveur belge et de contourner les restrictions géographiques.

Il est à savoir qu’une fois connecté sur RTLPlay.be, vous pourrez accéder à une fonctionnalité de chat en direct et discuter avec d’autres fans pendant le match.

Par ailleurs, même si RTLPlay.be n’offre pas de flux HD comme certains autres sites Web payants, la qualité d’image est toujours au rendez-vous. Ajoutez à cela une grande simplicité d’utilisation.

Les autres chaînes étrangères pour regarder ligue des champions gratuitement

Outre la belgique, il existe également de nombreuses chaînes étrangères qui diffusent la Ligue des Champions gratuitement. C’est notamment le cas de la chaîne russe matchtv.ru et la chaîne autrichienne ORF

Matchtv.ru

Matchtv.ru est le site web de télévision en direct le plus populaire en Russie. Il propose une variété de programmes sportifs, dont la Ligue des Champions.

Le service permet ainsi à ses téléspectateurs de suivre l’intégralité des matchs en clair et gratuitement. Le seul inconvénient à noter c’est que les commentaires seront exclusivement en russe. Toutefois, si vous maitrisez la langue cela ne devrait pas être un souci.

Et bien sûr, comme la chaîne est géorestreinte, il faudra souscrire à un VPN gratuit ou payant.

La chaîne ORF

En France, regarder la ligue des champions peut s’avérer un tantinet compliqué car la majorité des matchs sont diffusés sur des chaînes payantes. Ce qui n’est pas le cas des Autrichiens qui pourront suivre l’ensemble de la compétition en direct et gratuitement sur la chaîne ORF.

La bonne nouvelle, c’est que, vous aussi, vous avez la possibilité d’accéder au site web de la chaîne publique grâce à un VPN. Cette solution vous permet en effet de modifier votre emplacement géographique et de profiter d’une adresse IP en Autriche. Voici l’adresse officielle du site : https://orf.at/.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder ligue des champions gratuitement ?

Un réseau privé virtuel, (VPN) est l’outil incontournable si vous souhaitez regarder la Ligue des champions gratuitement. De fait, ce service vous permettra de vous connecter à un serveur dans un autre pays où les matchs sont diffusés gratuitement. Cela signifie concrètement que vous pouvez contourner toutes les restrictions géographiques en place. Par ailleurs, si votre FAI bloque l’accès aux sites de streaming, l’utilisation vous permettra également de faire face à ce problème.

Au-delà du simple accès au contenu en streaming, l’utilisation d’un VPN présente d’autres avantages. Entre autres, en cryptant votre trafic internet, cette solution protège votre anonymat et garantit votre sécurité en ligne.

Bien sûr, pour profiter de tous ses avantages, encore faut-il faire le bon choix. Ainsi, lorsque vous choisissez un fournisseur VPN, gardez en tête un certain nombre de critères. Tout d’abord, assurez-vous que le fournisseur dispose de serveurs dans les pays où les matchs de la Ligue des champions sont diffusés gratuitement. Ensuite, vérifiez que le VPN offre des vitesses rapides et des connexions fiables.

Enfin, le fournisseur doit pouvoir vous proposer des fonctionnalités de sécurité solides qui garantiront un trafic toujours protégé des regards indiscrets.

Aujourd’hui, NordVPN se présente comme la meilleure solution pour profiter de la Ligue des champions gratuitement et en toute sécurité. De fait, le service panaméen vous fournit un tunnel sécurisé dans lequel le contenu de votre requête Web est chiffré avec des protocoles tels qu’IKEV2, OpenVPN ou WireGuard. Ces protocoles sont couplés avec des algorithmes de chiffrement de niveau militaire comme l’AES 256 bits. Ajoutez à cela sa politique no-logs qui vous garantit qu’aucune de vos données annexes relatives à votre navigation n’est enregistrée une fois que vous êtes connecté à l’un de ses serveurs.

Le calendrier officiel de la compétition

La Ligue des Champions UEFA 2023 est la 68ᵉ édition de la compétition. Elle a commencé le mois de juin 2023 avec le tour préliminaire et se terminera le 10 juin 2023. Voici le calendrier officiel des matchs à venir :

Mardi 21 février

Francfort – Naples à 21 h au stade Deutsche Bank Park

Liverpool-Real Madrid à 21 h au stade Santiago Bernabéu

Mercredi 22 février 2023

Inter Milan – FC Porto à 21 h au stade Giuseppe Meazza

RB Leipzig – Manchester City à 21 h au stade Red Bull Arena

Mercredi 08 mars 2023

Tottenham- AC Milan à 21h dans l’enceinte des Spurs à Londres

Bayern Munich – Paris Saint-Germain à 21h à l’Allianz Arena en Allemagne

Mardi 14 mars 2023

FC Porto – Inter Milan à 21 h

Manchester City- RB Leipzig à 21 h

Mercredi 15 mars 2023

Real Madrid – Liverpool à 21 h

Naples – Eintracht Francfort à 21 h

Ligue des Champions : FAQ de la compétition :

La saison 2022-2023 de la Ligue des Champions de l’UEFA a débuté le 21 juin 2022 avec la phase de qualification. La phase de groupe s’est terminée le 2 novembre 2022 et les huitièmes de finale ont commencé le 14 février 2023. Les quarts de finale seront disputés du 11 au 19 avril 2023, les demi-finales du 9 mai au 17 mai 2023 et la finale aura lieu le 10 juin 2023.

Quel est le format de la compétition ?

La Ligue des Champions 2023 se tiendra sous le format de la compétition classique. Elle débute par deux phases de qualification : préliminaires et de barrage. Ensuite, il y a la phase de groupe qui consiste en huit groupes de quatre équipes. Les seize équipes qualifiées de la phase de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale qui seront joués en matches aller-retour. Les vainqueurs des huitièmes se qualifient pour les quarts de finale, suivis des demi-finales en aller-retour et de la finale sur terrain neutre.

Où se déroulera la finale ?

La finale se jouera au Stade Atatürk d’Istanbul en Turquie.