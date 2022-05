Streaming : comment éviter le blocage géographique avec un VPN ?

Découvrez comment contourner le blocage géographique avec un VPN et masquer la localisation. En fait, de nos jours, la plupart des principaux services de streaming, ainsi que les sites de sport, de jeux et de paris, sont verrouillés par région.

Avez-vous déjà cliqué sur le contenu d’une plateforme de streaming et obtenu le message suivant : cette vidéo n’est pas disponible dans votre pays ? Si c’est le cas, vous avez été géo-bloqué. Si le géo-blocage a sa raison d’être, il peut aussi nous empêcher de profiter des médias que nous aimons. Découvrez ce qu’est le blocage géographique et comment le contourner avec un VPN.

Blocage géographique : qu’est-ce que c’est ?

Vous cherchez à contourner le géo-blocage et à usurper votre position ? Avant d’expliquer comment le fait de télécharger vpn peut y remédier, commençons tout d’abord par faire le point sur ce qu’est le géo-blocage. En fait, cette pratique consiste à restreindre l’accès aux contenus Internet en fonction de la localisation.

Elle utilise des outils de suivi pour reconnaître l’adresse IP de l’utilisateur. Celle-ci fonctionne comme l’adresse domiciliaire indiquant le lieu précis où se trouve l’utilisateur. Si l’adresse IP est connectée à une région ou un pays où le contenu d’un site particulier doit être bloqué, le blocage géographique se déclenche. De fait, il est impossible d’accéder à ce site.

Ces restrictions s’appliquent généralement aux frontières internationales. Certains FAI (fournisseurs d’accès à Internet) peuvent l’utiliser pour limiter le débit de la connexion Internet. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de leur stratégie de gestion du trafic visant à gérer la bande passante et à réduire l’encombrement de leur réseau.

Le géo-blocage peut également être utilisé pour des raisons moins bénignes. Certains gouvernements nationaux utilisent le géo-blocage pour bloquer les sites web qu’ils ne veulent pas que leurs citoyens visitent.

Les conséquences pour les abonnés aux plateformes de streaming

Les sociétés de médias en ligne, les services de streaming l’utilisent pour se conformer aux accords de licence entre propriétés médiatiques, aux systèmes juridiques de certains pays ou à d’autres accords et réglementations. De ce fait, les plateformes de streaming et leurs bibliothèques de contenus diffèrent d’une région à l’autre, notamment Netflix et Amazon Prime Video. De ce fait, une émission disponible sur une chaîne américaine peut ne pas être autorisée à être diffusée en France ou inversement.

Comment éviter le blocage géographique avec un VPN ?

Les VPN fonctionnent en acheminant le trafic via un serveur situé dans un autre pays. Cela permet de cacher la véritable adresse IP – qui est souvent utilisée pour déterminer l’emplacement exact de l’utilisateur. Celle-ci est remplacée par une adresse IP temporaire, spécifique au pays. Par conséquent, la plupart des plateformes géobloquées ne peuvent pas faire la distinction entre un utilisateur de VPN et quelqu’un qui se trouve réellement à l’endroit requis.

En outre, les VPN cryptent le trafic afin que le site de streaming, le gouvernement et le fournisseur d’accès à Internet (FAI) ne puissent pas savoir ce que vous faites en ligne. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui se trouvent dans un pays où la censure de l’internet est stricte.

Les VPN sont sûrs et sécurisés, et vous pouvez diffuser vos émissions préférées, acheter de meilleures offres ou simplement profiter d’une expérience de navigation privée. De plus, les VPN sont faciles à configurer.