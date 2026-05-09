Pokémon Pokopia : le guide complet pour débloquer toutes les tenues et coiffures

Dans Pokémon Pokopia, l’aventure ne se limite pas aux combats. La personnalisation de votre dresseur est reine, et les développeurs ont dissimulé une multitude de tenues et de coiffures à collectionner.

Certaines s’obtiennent en remplissant des conditions très précises, d’autres sont cachées dans des recoins inattendus du jeu. Pour vous éviter de passer des heures à chercher partout, nous avons rassemblé dans un guide complet les étapes indispensables. De quoi faire de votre personnage le plus élégant de la région sans rien manquer.

Une garde-robe inspirée des dresseurs emblématiques de la licence

Pokémon Pokopia propose de personnaliser votre Métamorph avec des tenues et coiffures disséminées sur l’île déserte. En effet, ces cosmétiques se présentent sous forme de « traces humaines » qui brillent d’un éclat jaune au sol. En effet, les magazines, tablettes, livres ou journaux que vous ramassez s’inspirent directement de champions d’arène et de dresseurs mythiques. Ainsi, chaque découverte transforme votre Ditto en un hommage vivant à l’histoire de la saga. De plus, ces enregistrements visuels se collectionnent pour agrandir votre penderie.

Où dénicher les tenues et coiffures fixes dans Pokopia ?

D’abord, la tenue Team Rocket se cache dans un livre au nord-ouest de Sparkling Skylands, accessible par le toit. Ensuite, l’habit Roche-Solide de Pierre exige un saut dans une salle de lave des mines de Rocky Ridges. Puis, la tenue Ranger trône près du fourneau de Bleak Beach. Tandis que le costume Ninja loge dans une bâtisse détruite à l’est du Centre Pokémon de la Friche Aride.

Pour suivre, l’uniforme Psychique gît au gymnase érodé de l’île orientale et le Black Belt au dojo accessible par ascenseur. On continue avec l’équipement Marin qui est sur le S.S. Anne. Puis, la tenue Super Nerd se ramasse sur des caisses avant l’entrée des mines. Sinon, les cheveux Mi-Longs se trouvent dans la grotte d’Onix et la coiffure Sirène surplombe le village en ruines.

En effet, une fois une tenue débloquée dans ce jeu Pokémon, vous pouvez dissocier chaque élément depuis n’importe quel miroir. Ainsi, vous associez librement la casquette Team Rocket avec la chemise boutonnée du Super Nerd. De plus, changer de coiffure tout en conservant votre tenue favorite devient un jeu d’enfant. En effet, Pokémon Pokopia encourage une réelle expression personnelle au fil de vos découvertes. Enfin, le miroir reste votre meilleur allié pour essayer toutes les combinaisons imaginables sans aucune restriction.

La liste intégrale des tenues et coiffures exclusives aux Îles Oniriques

Voici la liste des tenues et coiffures à chasser aléatoirement sur les Îles Oniriques :

Tenue Centre Pokémon, Dur-à-Cuire, Ornithologue

Tenue Rouge (Red), Fraîcheur (Leaf), Cool (Blue/Gary)

Tenue Chenapan (Gold), Douillette, Sportive (Kris)

Tenue Chic (Silver), Professeur, Touriste

Côté cheveux, vous débloquerez les coiffures Bouclés (inspirée de Bede), Moelleux (Acerola), Macarons ailés, Balayés (Ethan), Simples, et Longues mèches (Gladion).

Pourquoi les cosmétiques oniriques sont-ils si difficiles à dénicher ?

En effet, ces trésors apparaissent aléatoirement derrière des parois rocheuses destructibles, au fond de grottes aménagées avec une bibliothèque et des caisses. Par ailleurs, une seule Île Onirique est accessible par jour, ce qui ralentit considérablement la collecte. Cependant, les joueurs impatients peuvent recourir au voyage temporel pour enchaîner les visites. De plus, les développeurs confirment que la rareté est telle qu’il faut parfois débusquer tous les Pokémon légendaires avant de dénicher plus de quatre tenues.

Une mise à jour de mai officialise la liste exhaustive

Depuis la mise à jour du 5 mai 2026, la liste complète des cosmétiques est officiellement connue. Ainsi, les dresseurs n’ont plus à errer sans but sur l’archipel. En conséquence, vous pouvez planifier votre chasse avec précision et ne plus rien laisser au hasard.

Informations complémentaires pour maîtriser l’île de Pokopia

Enfin, faites attention aux requêtes cruciales comme « Yawn up a Storm! » ou « Build the Huge Building! ». Sachez qu’un Pokédex et un Habitat Dex vous aident à comprendre où chaque créature apparaît. Enfin, des informations sur le multijoueur précisent les restrictions à connaître avant d’inviter des amis.

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