Pokemon: Nintendo en panique, une IA a réussi à cloner l’un de ses jeux emblématiques !

L’IA serait-elle en train de maîtriser la Pokéball ? Une nouvelle fracassante secoue l’univers du jeu vidéo. Un outil d’intelligence artificielle aurait réussi à créer un clone fonctionnel et troublant d’un jeu Pokémon de chez Nintendo.

Nintendo, gardienne jalouse de son joyau, serait sur le pied de guerre face à cette prouesse (et cette menace) technologique. Jusqu’où peut aller l’imitation ? Et surtout, que deviennent la magie et le travail humain derrière nos aventures pixelisées préférées ? L’ère du clone parfait aurait-elle sonné ?

Un clone de Pokémon créé par IA peut-il enfreindre le droit d’auteur ?

L’évolution de l’intelligence artificielle atteint un nouveau palais, un peu inquiétant, dans le monde du jeu vidéo. Un utilisateur nommé Chris a récemment partagé sur les réseaux sociaux un clip de deux minutes présentant un clone fonctionnel de Pokémon, entièrement généré par IA. Le plus frappant ? Il affirme n’avoir utilisé qu’une seule instruction simple donnée à Claude Opus 4.6, sans aucune intervention manuelle ni codage.

Le modèle aurait « raisonné » pendant une heure et trente minutes pour produire ce jeu, baptisé Pokémon Fire Red, s’inspirant visiblement des titres Game Boy originaux. Une démonstration qui prouve que la création de petits jeux complets par prompt est déjà une réalité, et soulève immédiatement de sérieuses questions juridiques et éthiques.

À quoi ressemble ce clone généré automatiquement ?

La séquence de gameplay, bien que rudimentaire, est édifiante. On y voit un joueur évoluer librement dans un monde pixelisé de style Game Boy, discuter avec des PNJ qui offrent des indices, faire des achats dans un « Poké Mart » et se soigner dans un centre Pokémon. Le jeu inclut même une sélection de starters (Bulbizarre, Salamèche et Carapuce) et un combat tour par tour entre un Salamèche et un Rattata.

L’ensemble semble entièrement fonctionnel, avec des points d’intérêt, des dialogues et des effets sonores. Si les graphismes sont simples, la structure de base du jeu Pokémon y est clairement reconnaissable, mécaniques de combat et objets iconiques (comme les Poké Balls) inclus.

L’IA a-t-elle franchi la ligne du plagiat ?

C’est là que le bât blesse. Le clone ne se contente pas de s’inspirer du gameplay ; il réutilise des éléments protégés par le droit d’auteur de manière très frontale. Son titre, Pokémon Fire Red, est une copie quasi conforme. Il emploie les noms de créatures et d’objets officiels (Bulbizarre, Poké Ball) sans aucune tentative de parodie ou de renommage.

Nintendo, propriétaire de l’immense franchise Pokémon, est réputé pour la vigilance extrême avec laquelle il protège sa propriété intellectuelle. L’histoire judiciaire est éloquente : la firme a souvent poursuivi avec succès des créateurs de clones, même sans intention commerciale, sur la base de la « similarité substantielle » des éléments protégés.

Quels sont les risques pour ce genre d’expérimentation ?

Au-delà du simple « buzz » sur les réseaux, cette création soulève un véritable casse-tête légal. Même si son auteur n’a aucune intention de le commercialiser, Nintendo pourrait engager des poursuites pour faire cesser la diffusion et établir un précédent. Mais le risque n’est pas seulement légal ; il est aussi communautaire.

Les fandoms, notamment celui de Pokémon, sont de plus en plus hostiles à ce qu’ils perçoivent comme du « contenu généré paresseux » (« AI slop »), dénué de l’âme et du travail créatif humain. Des éditeurs majeurs comme Take-Two ont déjà exprimé leurs réticences à utiliser l’IA, craignant un backlash des joueurs.

Cette expérience n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Le même utilisateur a partagé des clones de Minecraft et d’autres versions de Pokémon. Cela montre une tendance à tester les limites de la génération automatique. Elle illustre un futur où créer un jeu simple deviendra aussi accessible que de rédiger une requête.

Cependant, elle agit aussi comme un signal d’alarme. A mesure que ces outils se démocratisent, la frontière entre l’inspiration, l’hommage et l’infraction copyright va devenir de plus en plus floue et conflictuelle. L’industrie, les créateurs et les fans devront naviguer dans ce nouveau territoire inconnu. Là, la facilité technique se heurte de plein fouet à la protection de la propriété intellectuelle et à l’éthique créative.

