Google Cosmo : que sait-on de l’assistant IA listé accidentellement sur le Play Store ? 

Google vient de connaître un petit couac que les amateurs de scoops technologiques adorent : l’apparition éclair d’une mystérieuse application nommée Cosmo sur le Play Store. Listée par erreur avant d’être retirée en quelques heures, cette app se présente comme un assistant IA expérimental pour Android.

Elle est capable de fonctionner localement sur l’appareil grâce à Gemini Nano. Avec une taille de 1,13 Go, elle promet de simplifier la vie en travaillant en arrière-plan, de l’organisation de la journée à la réponse à des questions complexes. Est-ce que c’est une bonne chose ? A voir. À deux semaines de la conférence Google I/O 2026, cette fuite involontaire dévoile peut-être la future stratégie du géant californien. Alors, simple bêtise ou teasing déguisé ? Voici tout ce que l’on sait.

COSMO, une fuite accidentelle avant la grand-messe Google I/O 2026 ?

Google a brièvement publié un assistant IA expérimental nommé COSMO sur le Play Store. Par ailleurs, le géant a rapidement retiré la fiche, confirmant une fuite accidentelle. Ainsi, l’application provenait directement de la division Google Research. De plus, elle était hébergée sur le compte officiel de la firme. En conséquence, cette apparition furtive a dévoilé les travaux en cours. Désormais, tous les regards se tournent vers la conférence Google I/O 2026. Finalement, cet événement pourrait officialiser une feuille de route ambitieuse pour l’intelligence artificielle embarquée.

Quelles compétences révolutionnaires propose cet assistant IA expérimental ?

COSMO visait à orchestrer le quotidien grâce à des automatismes contextuels très poussés. En effet, il pouvait suggérer des listes de courses ou créer des documents automatiquement. Par ailleurs, l’outil proposait de planifier des rendez-vous dans l’agenda. De plus, il résumait des conversations et retrouvait des photos à la demande. Ainsi, une simple mention d’un sujet lançait une recherche web ou une définition de jargon. En outre, il offrait des fonctions de Deep Research pour compiler des rapports. Finalement, l’assistant comprenait le contexte des événements et des personnes pour enrichir les échanges.

Google lance et retire dans la foulée COSMO, une app IA expérimentale ! Cet assistant local, avec ses fonctions d'organisation et de recherche, fait déjà parler de lui. Erreur de publication ou aperçu de futures nouveautés ? 🤔⚙️✨

https://t.co/VrbBEtoUnY — Clubic (@Clubic) May 4, 2026

Pourquoi l’application a-t-elle été retirée aussi vite du Play Store ?

Selon toute vraisemblance, cette publication relevait d’une erreur de manipulation de Google. En effet, l’interface de discussion basique trahit une nature purement expérimentale. Par ailleurs, le retrait quasi immédiat écarte l’idée d’un lancement grand public volontaire. De plus, le descriptif précisait une affiliation à un programme de recherche. Ainsi, COSMO servait probablement de banc d’essai interne à Google. Finalement, cette sortie involontaire a offert un aperçu exclusif des innovations à venir. Toutefois, l’application n’est pas destinée aux consommateurs sous cette forme brute.

Une architecture hybride pour un traitement local et flexible

COSMO nécessitait un téléchargement de plus de 1,13 Go à cause d’un modèle d’IA locale. En effet, l’application embarquait directement Gemini Nano sur le smartphone Android. Par ailleurs, les réglages proposaient trois modes de traitement distincts. Le mode Hybride utilisait le serveur en ligne et le modèle local. De plus, un mode Serveur uniquement sollicitait exclusivement le cloud. Enfin, le Nano Local garantissait un fonctionnement totalement hors ligne. Ainsi, cette flexibilité permettait de jongler entre réactivité et confidentialité des données.

Un assistant contextuel qui s’invite au cœur du système

L’assistant exigeait l’accès au contenu de l’écran et aux commandes vocales. Ainsi, il pouvait se greffer aux applications systèmes comme l’horloge. Par exemple, il créait un minuteur dès que l’on évoquait une tâche limitée. De plus, l’agent Browser Agent automatisait des actions dans le navigateur Mariner. Par ailleurs, une fonction nommée Recall aidait à retrouver des souvenirs visuels ou textuels. En conséquence, COSMO agissait en coulisses pour simplifier la vie. Finalement, il incarnait la vision d’une assistance invisible mais omniprésente.

Un signe avant-coureur de l’IA embarquée selon Google

Le logo coloré de l’application a brièvement fait espérer des nouvelles de Fuchsia. Pourtant, COSMO confirme surtout l’orientation de Google vers l’IA sur appareil. En effet, l’acronyme mystérieux PI désigne probablement un serveur plus puissant. Par ailleurs, l’existence de ce cobaye logiciel anticipe des démonstrations à Google I/O 2026. Dès lors, l’accident industriel devient un teaser grandeur nature pour la communauté. Finalement, la firme de Mountain View prépare une nouvelle génération d’assistants. Ainsi, les smartphones pourraient bientôt raisonner sans dépendre d’un cloud distant.

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