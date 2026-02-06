Nintendo Direct en 6 annonces majeures : de Final Fantasy 7 Rebirth à Monster Hunter Stories 3

Le dernier Nintendo Direct 2026 a frappé fort, très fort, avec un feu d’artifice d’annonces pour la Switch et son successeur. Au programme : le portage tant attendu de Final Fantasy 7 Rebirth et l’annonce officielle de Monster Hunter Stories 3.

Puis, il y a une nouvelle mouture dans Metroid Prime 4 enfin dévoilée, le retour d’une licence culte avec F-Zero NX, et un nouveau Super Mario surprenant. La console hybride prouve qu’elle a encore de beaux jours devant elle, et nos listes de souhaits viennent de s’allonger dramatiquement !

Le Nintendo Direct offre un festin de classiques pour la Switch 2

Nintendo a servi un véritable banquet numérique lors de son dernier Nintendo Direct Partner Showcase. Les propriétaires de la Switch 2 ont de quoi se réjouir avec une avalanche de ports de jeux majeurs, accompagnés de quelques pépites nouvelles. Voici un tour d’horizon des annonces qui ont marqué la présentation.

Orbitals

Le coup de projecteur est revenu sur Orbitals, cette aventure coopérative au style anime rétro des années 80 qui continue de séduire par son esthétique. Rendez-vous est pris pour un été 2026 sur Switch 2. Le titre promet un voyage visuel et ludique unique.

Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix accélère le tempo ! À peine le premier volet du remake de Final Fantasy 7 arrivé en janvier que la suite se précise. Final Fantasy 7 Rebirth débarquera sur Switch 2 dès le 3 juin, permettant aux joueurs de poursuivre l’épopée de Cloud sans attendre.

Resident Evil Requiem

Capcom a dévoilé des images de Resident Evil Requiem tournant sur la plateforme Nintendo. Le jeu alterne les perspectives de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy. On note également l’annonce de figurines amiibo des deux héros pour cet été. Les fans d’horreur pourront y jouer dès le 27 février 2026.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

La série dérivée et colorée de Monster Hunter revient avec Twisted Reflection, prévu pour le 13 mars. Bonne nouvelle : une démo gratuite est disponible dès aujourd’hui, et votre progression sera conservée pour la version complète. Une invitation parfaite à découvrir cet univers.

Hollow Knight

Une excellente surprise pour les amateurs de défis : l’excellent Hollow Knight reçoit une édition optimisée pour la Switch 2, disponible dès maintenant. Et c’est une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de la version originale Switch. De quoi (re)plonger dans Hallownest avec un nouveau souffle.

Bethesda débarque en force

Le géant Bethesda mise gros sur la Switch 2 avec trois ports majeurs. Indiana Jones and the Great Circle ouvrira le bal le 12 mai , suivi de Fallout 4 Anniversary Edition le 24 février . Enfin, un remaster très attendu de The Elder Scrolls 4: Oblivion est confirmé pour 2026. Tous bénéficieront d’une sortie physique et digitale.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn