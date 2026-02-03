Resident Evil Requiem : l’âge de Leon Kennedy n’est pas aussi avancé dans le jeu !

Leon Kennedy, le flamboyant agent spécial, serait-il en train de négocier un virage vers la retraite anticipée ? Détrompez-vous ! Dans Resident Evil Requiem, les chiffres jouent des tours.

Loin d’être un sénior, notre héros préféré affiche un âge surprenant qui relance toutes les théories sur la timeline du jeu. Accrochez-vous à votre clavier : on fait le point sur ce rajeunissement numérique qui a plus de punch qu’un roundhouse kick !

Leon S. Kennedy est de retour… mais quel âge a-t-il cette fois ?

Le mois de janvier 2026 est marqué par un événement attendu par les fans depuis des années : la sortie de Resident Evil Requiem. Ce neuvième opus majeur de la saga voit le grand retour d’une légende, Leon S. Kennedy, flanqué d’une nouvelle héroïne, Grace Ashcroft. Alors que le jeu promet un mélange explosif entre terreur pure et action spectaculaire, une énigme a longtemps tenu la communauté en haleine : à quelle époque se déroule l’histoire, et surtout, quel âge a notre cher Leon aujourd’hui ?

Trente ans après Racoon City : ça lui fait combien d’année ?

Depuis les premières annonces, Capcom martèle que Resident Evil Requiem se déroule « trois décennes » après la destruction de Racoon City par le gouvernement. Un délai qui, logiquement, a conduit beaucoup à situer l’action en 2028. En partant de la date de naissance canonique de Leon (1977), cela lui donnerait 51 ans. Un âge qui semblait cohérent pour un héros ayant traversé autant d’horreurs.

Pourtant, les développeurs jouaient peut-être avec les mots. Dans le monde du marketing, « trente ans après » sonne simplement bien mieux que « vingt-huit ans après ». Et c’est bien là que le bât blesse, car la date réelle du jeu vient d’être démasquée de façon plutôt astucieuse.

La réponse se niche dans un détail furtif du trailer dévoilant Leon. Dans une scène, on aperçoit brièvement un calendrier de bureau indiquant « Samedi 10 Octobre ». L’année elle-même est cachée, mais il suffit de consulter un calendrier perpétuel pour résoudre le mystère. En 2026, le 10 octobre tombe effectivement un samedi. En 2028, ce serait un mardi. La coïncidence est trop parfaite pour être anodine.

Ainsi, Resident Evil Requiem se déroule bel et bien en 2026, soit 28 ans après les événements de Resident Evil 2. Notre agent spécial préféré n’a donc pas 51 ans, mais un petit 49 ans. Une différence de deux ans qui n’est pas énorme, mais qui permet de cadrer plus précisément la chronologie de l’univers et le futur de la franchise.

Leon et Grace : le meilleur des deux mondes ?

Cette clarification temporelle arrive à point nommé, alors que le jeu propose une dualité passionnante. Le directeur Koshi Nakanishi a confirmé que les sections de jeu étaient presque équitablement réparties entre Grace et Leon. Chacun incarne une facette distincte de l’ADN de Resident Evil.

Leon S. Kennedy représente l’ère classique et l’action décomplexée : attaques à l’arme lourde et coups de pied tournants sont assurément au rendez-vous. De son côté, Grace Ashcroft semble plonger les joueurs dans les affres de la survie pure, héritant de l’atmosphère anxiogène des Resident Evil 7 et Village. Le contraste entre la terreur viscérale vécue par Grace et le style « bourreau des zombies » de Leon promet une expérience de jeu unique.

Un chapitre charnière pour les 30 ans de la saga ?

Alors que la franchise célèbre son trentième anniversaire, Resident Evil Requiem a la lourde tâche d’honorer son passé tout en dessinant son futur. La présence de Leon, pilier iconique, est un cadeau aux fans de la première heure. L’introduction de Grace, elle, assure la perpétuation de l’esprit horrifique qui a redynamisé la série récemment.

L’attente touche à sa fin. Entre l’élucidation du mystère de l’âge de Leon et la promesse d’un gameplay hybride, ce nouveau chapitre s’annonce comme un équilibre audacieux. Il ne reste plus qu’à découvrir quelles nouvelles menaces biotiques attendent ce duo improbable. Puis, reste à savoir comment leurs aventures vont façonner la légende pour les années à venir. Une seule chose est sûre : l’héritage de Racoon City est loin d’être oublié.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn