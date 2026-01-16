Le nouvel opus de Resident Evil Requiem montre les crocs ! Leon Kennedy y affiche un gameplay dynamique et survolté dans les dernières images.

Pourtant, une question brûle les lèvres des fans : où est la démo jouable de Resident Evil Requiem ? Capcom alimente le suspense, mais l’impatience monte d’un cran. La peur n’attend pas.

Leon Kennedy s’offre un gameplay survolté, mais où est la démo de Resident Evil Requiem ?

L’un des jeux les plus attendus de l’année, Resident Evil Requiem (alias RE9), débarque le 27 février 2026. Après l’ouverture des précommandes en octobre, Capcom a levé le voile lors d’un showcase dédié sur les différences de gameplay entre ses deux protagonistes. Entre action pure et horreur survivaliste, le prochain opus principal de la franchise promet de diviser son expérience de manière audacieuse. Mais où est donc passée la démo tant réclamée par les fans ?

Leon Kennedy est-il de retour dans la peau d’un bourreau ?

Absolument ! Le célèbre agent du DSO, Leon Kennedy, hérite d’un gameplay résolument orienté action, directement inspiré du célèbre Resident Evil 4. Armé de sa nouvelle hachette, il peut parer les attaques et désarmer littéralement ses ennemis : en tirant sur les membres des zombies, il les déséquilibre et déclenche des finishers au corps à corps d’une brutalité presque comique. Cerise sur le gore, il pourra même récupérer les armes d’ennemis abattus, offrant des options uniques lors d’affrontements spécifiques. Un retour aux sources survitaminé.

Grace Ashcroft incarne-t-elle le retour de l’horreur pure ?

À l’opposé total, la nouvelle protagoniste Grace Ashcroft, agent du FBI, ramène la saga du côté de l’horreur et de la tension des Resident Evil 2 et *7*. Bien moins apte au combat, elle évolue dans des espaces étroits et doit compter sur la furtivité et la fuite intelligente pour survivre. Son arme principale, un puissant revolver nommé Requiem, est une bouée de sauvetage, mais les munitions sont extrêmement rares. Son gameplay introduit un intéressant pari risque/récompense : pour fabriquer des injecteurs permettant des éliminations rapides, elle doit prélever du sang infecté sur des ennemis tués. Il faut donc parfois affronter le danger pour se faciliter la vie plus tard.

Peut-on changer de perspective à volonté ?

Innovation majeure : pour la première fois dans un Resident Evil à sa sortie, vous pourrez basculer à tout moment entre la vue à la troisième et à la première personne, et ce avec les deux personnages. Le jeu proposera aussi un mode difficulté « Casual » pour une expérience plus détendue avec sauvegardes libres, et un mode « Standard (Classique) » qui renforce le challenge et limite les sauvegardes aux seuls Rubans d’encre de Grace, un retour au stress survivaliste d’antan.

Les zombies ont-ils gardé leurs anciennes habitudes ?

Capcom a insisté sur un détail diablement ingénieux : les zombies de Requiem conservent certains comportements de leur vie antérieure. Vous pourriez ainsi croiser un zombie cuisinier errant dans une cuisine, par exemple. Observer ces tendances et trouver comment les exploiter sera au cœur de l’expérience, surtout pour Grace qui ne peut pas se permettre d’affronter tous les dangers de front.

Pourquoi n’y a-t-il toujours pas de démo jouable ?

C’est le point noir de cette présentation par ailleurs très réussie. Malgré les espoirs des fans, Capcom a confirmé qu’aucune démo ne serait publiée avant la sortie du jeu, une décision annoncée dès novembre et qui n’a pas été revue. La frustration est palpable dans la communauté, qui devra attendre le 27 février 2026 pour enfin mettre les mains sur le jeu. Espérons qu’une démo soit envisagée après la sortie.

Resident Evil Requiem se prépare donc à offrir une expérience duale inédite, mariant l’adrénaline de l’action et les frissons de l’horreur survivaliste. Avec ses deux protagonistes aux styles radicalement opposés et ses innovations techniques, il a tous les atouts pour marquer la saga. Reste à patienter encore quelques semaines… sans pouvoir l’essayer.

