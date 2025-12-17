Resident Evil 9 : Requiem, tout ce qu’il faut savoir sur sa nouvelle héroïne et le retour de Leon

Les rumeurs s’emballent pour Resident Evil 9 : Requiem ! Alors que le retour du charismatique Leon S. Kennedy semble confirmé, c’est une nouvelle héroïne, Grace, qui vole la vedette dans les premières fuites.

Préparez-vous à un duo de choc pour affronter une menace inédite. Entre héros culte et sang neuf, Capcom prépare-t-il le renouveau de la saga ? Voici tout ce qu’on sait sur cette future orgie de survival horror.

Resident Evil Requiem : Leon est de retour, mais qui est cette nouvelle héroïne ?

Lors des Game Awards, Capcom a dévoilé un nouveau trailer pour Resident Evil 9 : Requiem, confirmant le grand retour d’une légende et présentant l’antagoniste principal. Alors que le titre promet un mélange d’action et d’horror pur, plongeons dans tout ce qu’il faut savoir sur cette sortie très attendue de février 2026.

Quand sort Resident Evil Requiem ?

Marquez vos calendriers d’une croix sanglante : Resident Evil Requiem débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series le 27 février 2026. Le compte à rebours est lancé pour ce retour aux sources.

Où et quand se déroule l’histoire ?

Préparez-vous à un saut dans le temps et un retour aux origines. L’intrigue se déroule 30 ans après la destruction de Raccoon City (événements de Resident Evil 3 : Nemesis). Le voyage nous ramènera dans la ville maudite, mais également dans l’hôtel Wrenwood, théâtre d’un meurtre qui lie le passé au présent.

Selon Geoff Keighley, le jeu offrira deux expériences distinctes. D’un côté, l’iconique Leon S. Kennedy promet du gameplay « orienté action », probablement riche en coups de pieds acrobatiques et en confrontations musclées. De l’autre, vous incarnerez Grace Ashcroft, pour laquelle Capcom prévoit une approche plus proche du survival-horror classique, avec moins d’armes et une atmosphère de terreur plus prononcée. Un savant mélange entre l’adrénaline et la peur viscérale.

Qui est la nouvelle héroïne, Grace Ashcroft ?

Grace Ashcroft n’est pas une novice. C’est une analyste du FBI, poussée à rejoindre l’agence par le meurtre non résolu de sa mère, Alyssa Ashcroft. Les fans avertis reconnaîtront ce nom. Alyssa était une journaliste jouable dans Resident Evil Outbreak et une survivante de Raccoon City. Tuée en 2018, son assassinat a lieu à l’hôtel Wrenwood, le même endroit où Grace est envoyée enquêter sur une nouvelle série de morts liées à une infection mystérieuse. Sa quête de vérité la mènera droit vers les ruines de Raccoon City, bouclant une boucle narrative pleine de promesses.

Mais où était donc passé Leon Kennedy ?

Si vous vous demandiez ce qu’est devenu l’agent spécial depuis Resident Evil 6, sachez qu’il n’a pas chômé ! Leon est resté actif dans les films d’animation de la saga (Degeneration, Damnation, Vendetta, etc.) et dans la série Infinite Darkness. Il travaille désormais pour la Division des Opérations de Sécurité (DSO), une unité envoyée dans le monde entier pour contrer les menaces bio terroristes. Ses missions l’ont régulièrement remis en contact avec d’autres survivants comme Jill Valentine ou Chris Redfield. Son retour dans un jeu principal était donc plus qu’attendu.

Y aura-t-il d’autres personnages ?

Les rumeurs vont bon train. Une liste GameStop évoquant un Passe d’Extension mentionne un pack de costumes « Shadow Walker » incluant des tenues pour… Rosemary Winters. La fille d’Ethan Winters, protagoniste de Shadows of Rose (le DLC de Resident Evil Village), pourrait donc faire une apparition. Reste à savoir sous quelle forme. D’autres révélations de personnages sont probables à l’approche de la sortie.

Une chose est sûre : avec le duo Ashcroft-Kennedy, un méchant nommé Victor Gideon (un ancien médecin aux expérimentations douteuses) et un retour à Raccoon City, Resident Evil Requiem à tous les ingrédients pour marquer un nouveau chapitre terrifiant de la saga. Préparez vos nerfs et vos arsenaux.

