Resident Evil Requiem : Pourquoi le directeur a ajouté un mode 3ème personne ?

Capcom écoute les fans, car récemment, le directeur a ajouté un mode 3ème personne pour rendre l’expérience dans Resident Evil Requiem plus immersive et dynamique.

Adieu les angles fixes vintage, place à une vision élargie pour mieux viser les zombies et explorer les décords ! Un pari audacieux qui marie tradition et modernité… et qui pourrait bien réconcilier les puristes et les nouveaux joueurs. Prêt à survivre en toute perspective ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Resident Evil Requiem : le mode troisième personne pour jouer sans trop frissonner

Koshi Nakanishi, le directeur derrière Resident Evil 7, revient aux commandes de Resident Evil Requiem. Et cette fois, il offre aux joueurs un choix crucial. Ils peuvent affronter l’horreur en première ou troisième personne. Pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que RE7 était « peut-être trop effrayant », au point que certains joueurs n’ont « pas pu le terminer, voire même pas osé y jouer ».

Nakanishi lui-même admet avoir voulu « s’assurer que tout le monde puisse profiter du jeu ». C’est pourquoi il a fait l’ajout du mode troisième personne comme une « échappatoire » à l’intensité parfois exagérée de la vue subjective.

Un équilibre entre immersion et accessibilité

Avec Resident Evil Requiem, Capcom cherche à marcher sur un fil. C’est celui de garder l’atmosphère angoissante des premières heures qui a fait le succès de la saga, sans décourager les plus sensibles. Le mode troisième personne permet de « prendre du recul » en transformant le personnage en « avatar » rassurant à l’écran.

Mais attention, cela ne signifie pas que le jeu sera moins effrayant pour autant. Nakanishi précise que les ennemis « traqueurs » ralentiront légèrement leur poursuite en mode troisième personne, offrant aux joueurs des « moments de répit » bienvenus. C’est comme lorsque l’héroïne trébuche ou réagit aux provocations des créatures.

We're here at #PAXWest2025. Visit and be one of the first to play #ResidentEvilRequiem, and stop by our panel for a refresh on the next chapter of Resident Evil. pic.twitter.com/w4s7Fhaovs — Resident Evil (@RE_Games) August 29, 2025

Un héritage horror revisité

Si Resident Evil Requiem promet des frissons intenses, il ne vise pas à devenir « le Resident Evil le plus terrifiant de tous les temps », selon les mots de Nakanishi. Le producteur Masato Kumazawa insiste sur une expérience narrative équilibrée, mêlant peur, mystères, puzzles et action.

Le jeu se déroule à Raccoon City, 30 ans après sa destruction, et suit l’enquête de Grace Ashcroft, une analyste du FBI sans expérience combattive. Progressivement, elle devra apprendre à survivre. C’est là une métaphore du parcours du joueur face à l’horreur.

Une sortie très attendue et des previews imminentes

Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC6. Avant cela, Capcom présentera le jeu au Tokyo Game Show 2025 (25-28 septembre).

Là-bas, les joueurs japonais pourront peut-être le tester en avant-première. Il y a de quoi calmer l’impatience ou l’appréhension des amateurs de sensations fortes.

Une innovation au service de l’émotion

Avec ce dualisme de perspectives, Capcom réinvente l’approche horror sans la trahir. Le mode première personne reste recommandé pour les puristes, mais la troisième personne ouvre la porte à un public plus large.

Preuve que le survival horror peut évoluer sans renier ses racines : parfois, pour mieux faire peur, il faut savoir accueillir ceux qui ont moins de courage… mais autant de curiosité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn