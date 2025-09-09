Hollow Knight: Silksong : Nos quêtes secondaires préférées pour les meilleures améliorations

Préparez votre aiguille et partez à l’aventure : les quêtes secondaires dans le jeu Hollow Knight: Silksong sont aussi addictives que généreuses !

Entre la cueillette de Mossberries pour le Druide, la traque des Flintbeetles explosives et la collection de bestioles pour l’énigmatique Nuu, chaque récompense vaut le détour – breuvages boosteurs, outils rares et portes secrètes inclus. Explorez, notez, et savourez chaque « Souhait exaucé » !

Hollow Knight: Silksong – Plongée dans les Quêtes Enchantées de Pharloom

Dès les premières minutes de Hollow Knight: Silksong, Hornet, armée de sa fidèle Aiguille, affronte les créatures malfaisantes de Bone Bottom pour rejoindre un sanctuaire. Rapidement, elle rencontre des personnages hauts en couleur.

Puis, le personnage découvre le système de quêtes secondaires, baptisées « Souhaits ». Chaque accomplissement est célébré par un joyeux « Souhait exaucé ! », ajoutant une touche de charme typique de l’univers de Team Cherry.

Cueillette de Baies et Potion Magique

Au nord de Bone Bottom, le Druide de Mousse confie à Hornet une mission. C’est celle de récolter trois Mossberries pour préparer une infusion. Certaines baies brillantes sont accrochées à des ennemis, d’autres nichées dans des recoins secrets.

En récompense, le Druide offre l’Œil du Druide, un breuvage qui restaure partiellement la Soie de Hornet lorsqu’elle est touchée. Revenez avec des baies supplémentaires pour obtenir des Rosaries, la monnaie du royaume.

La Chasse aux Puces Perdues

Dans la région de The Marrow, la voyageuse Mooshka pleure la disparition de ses puces adorées. Cinq d’entre elles se cachent dans les biomes environnants : Hunter’s March, Deep Docks, Far Fields et Greymoor.

Une fois rassemblées, Mooshka invite Hornet à voyager avec sa troupe, débloquant un point de repos. Grishkin, un membre du groupe, offre également la Brew de Puce, un breuvage boostant temporairement vitesse et agilité.

Grindle : Prisonnier ou Imposteur ?

Toujours dans The Marrow, Hornet découvre une cellule abritant Grindle, un personnage ambigu typique des jeux Soulslike. Libérable en frappant la porte, il s’échappera de toute façon. Dans sa cellule, Hornet récupère l’Épingle Droite, un outil de lancer comparable à des couteaux. Une quête non marquée, pleine de mystère et de choix moraux.

Chasse aux Flintbeetles Explosifs

Affichée sur le tableau de quêtes de Bone Bottom, cette mission transforme Silksong en expérience de chasse à la Monster Hunter. Il faut traquer trois Flintbeetles dans The Marrow en suivant leurs traces, puis récupérer leurs Gemmes de Silex. La récompense, un Médaillon de Mémoire, permet de débloquer des nœuds dans les Crêtes pour équiper plus d’outils ou de breuvages.

Le Bestiaire de Nuu, un Défi de Taille

À Greymoor, dans le repaire Halfway Home, l’étrange Nuu confie à Hornet une mission de longue haleine : documenter chaque ennemi et boss du jeu dans un bestiaire, façon Pokédex. Un défi qui accompagnera les joueurs tout au long de l’aventure, les incitant à combattre chaque type de créature au moins une fois.

Clés Simples et Portes Secrètes

Des Clés Simples rares permettent d’ouvrir des passages alternatifs, comme une porte menant à une zone difficile des Deep Docks. Pebb, à Bone Bottom, en vend une pour 500 Rosaries – un prix élevé, mais rentable pour accéder à un butin précieux. Notez chaque porte verrouillée croisée lors de l’exploration !

Exploration et Secrets Cachés

Comme tout bon Metroidvania, Silksong récompense la curiosité. Des éclats de masque augmentent la santé de Hornet, des faux murs dissimulent des passages, et des boss optionnels gardent des trésors rares. Prenez des notes ou des captures d’écran pour créer vos propres marqueurs de quêtes – l’aventure ne fait que commencer !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn