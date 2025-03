Plongée dans AI Limit : Un Soulslike pour tous !

Les jeux Soulslike sont des jeux vidéo où seuls ceux qui sont prêts à s’améliorer émergent victorieux après de nombreuses batailles difficiles, et AI Limit en fait partie.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un jeu du même genre, c’est un excellent point d’entrée. Et il est doté de nombreuses subtilités.

AI Limit, un Soulslike modéré ?

Pour les gamers qui aiment s’entraîner pour pouvoir améliorer leurs performances, AI Limit peut être considéré comme un Soulslike étrange si vous êtes assez hardcore. A vrai dire, votre personnage peut sprinter, esquiver, bloquer et attaquer sans que vous n’ayez à gérer minutieusement votre endurance.

Vous combattez comme un jeu d’action avec des éléments Souls mélangés, mais sans vous fatiguez. Pour certains cela peut paraître inhabituel. Mais cela s’intègre bien ici comme dans Sekiro ou Stellar Blade.

On a un bon amalgame d’action rapide, tout en respectant les exigences des Soulslike, c’est-à-dire :

On a des ennemis qui peuvent vous éliminer d’un coup si vous n’êtes pas assez prudent

Des environnements qui s’étendent dans d’innombrables directions avec un chemin linéaire déterminant où vous devez aller

Une intrigue que vous découvrez en chemin grâce à des objets utiles et de petites conversations avec des PNJ et des morceaux de papier

Un jeu définitivement facile à maîtriser

Vu qu’il n’y a pas de barre d’endurance dans AI Limit, ce Soulslike reste une expérience axée sur le combat. Mais seuls les débutants dans le domaine ou les personnes cherchant un jeu avec des difficultés surmontables comme moi peuvent réellement l’apprécier.

Si les jeux comme Dark Souls sont difficiles, AI Limit n’est pas non plus facile à finir d’une traite. Cependant, objectivement, il est beaucoup plus facile à jouer que d’autres.

L’intrigue d’AI Limit est intéressante. Et on a vraiment l’impression d’être aux commandes à tout moment. Le fait d’incarner un Blader immortel est super motivant. Et grâce à l’utilisation des Branches, le remplacement des feux de camp dans le monde d’AI Limit, on peut revenir d’entre les morts quand on tombe au combat.

C’est un jeu très indulgent, même contre ses ennemis les plus redoutables. Tout joueur n’a pas besoin de se précipiter pour retourner à son corps afin de reprendre la partie. Non, on peut farmer, progresser et revenir à nouveau par la suite.

Il est également possible d’améliorer son équipement. Ce qui est une fonction des plus standard. Mais c’est bien fait dans le monde d’AI Limit.

Les combats de boss sont le point fort d’« AI Limit »

Pour suivre, les combats de boss représentent un véritable défi. Ils sont grands, méchants et super puissants mais c’est justement ce qui fait le charme du Soulslike d’AI Limit.

Il n’est pas simple pour autant.

Comme dans tout Soulslike, il existe de nombreuses façons de les contourner si vous ne vous sentez pas particulièrement en forme lors de votre combat contre eux.

Or, c’est lors de ces combats que le jeu montre son potentiel au maximum. A ce niveau, la difficulté est la bienvenue, mais reste réalisable pour ceux qui ne sont pas aussi familiers avec le genre.

AI Limit, un Soulslike accessible à toutes les bourses

Enfin, que vous soyez au travail ou confortablement installé chez vous, AI Limit a un bon taux de rafraîchissement sur n’importe quel matériel. Il est vrai que quelques chutes de frames se produisent ici et là. Nonobstant, cela survient sur un appareil portable.

C’est un bon jeu. Son prix abordable, associé à la richesse du contenu dans le monde d’AI Limit, en fait un choix évident pour les fans de ce type d’expérience de combat frénétique.

