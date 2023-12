Game Pass : Top 5 des meilleurs jeux à essayer sur votre Xbox

Pour les fêtes de fin, voici un top 5 des jeux à essayer absolument avec votre game pass sur votre xbox !

Le Xbox Game Pass a peut-être connu une année 2022 plutôt lente, mais en 2023 cela complètement changé ! En effet, avec une ludothèque contenant plus de 400 jeux parmi lesquels choisir, vous aurez sûrement l’embarras du choix. Pour un abonnement mensuel compris entre 6,99 € et 14,99 € par mois, vous pouvez jouer à un large éventail de jeux tels que Starfield, Sea of Stars, Tunic et Inside. Alors, si vous venez d’acquérir une Xbox, voici une liste de 5 jeux Xbox Game Pass qui valent la peine d’être joués pendant les fêtes !

Pentiment

Pentiment est un mystère de meurtre sur manuscrit se déroulant au 16ème siècle. Dans Pentiment, vous incarnez Andreas Maler, un peintre travaillant sur des manuscrits illustrés dans une abbaye de Bavière. Le jeu se déroule comme un roman visuel, dans lequel vous prenez des décisions qui ont un impact important sur les personnes qui vous entourent. Une fois ces décisions prises, vous devrez en assumer les conséquences.

PowerWash Simulator

Fan de lavage ? Vous allez sûrement adorer nettoyer la saleté des véhicules et des trottoirs avec ce sentiment d’avoir accompli quelque chose d’utile. En effet, se débarrasser de la saleté sans avoir à quitter son salon est plus que divertissant. Le jeu parfait pour tout maniaque de la propreté !

Tunic

Tunic est une aventure de style Zelda qui semble être une aventure doucereuse grâce au petit renard tout mignon. Il fait également partie de nos meilleurs jeux Game Pass à essayer sur Xbox. Cependant, les ennemis sont coriaces comme dans n’importe quel jeu de Dark Souls. La conception des niveaux est magnifique et les animations sont de toute beauté.

Pendant que vous vous extasiez devant la beauté de Tunic, les combats et les mécanismes vous tiendront en haleine pendant des heures. N’oubliez pas de consulter le manuel du jeu pour vous aider à vous déplacer et à comprendre comment tirer le meilleur parti de Tunic.

Starfield

Starfield, le nouveau RPG spatial du créateur de Skyrim, Bethesda Game Studios, est enfin arrivé cette année et, cerise sur le gâteau, il est disponible sur le Xbox Game Pass. Starfield rappelle des jeux comme Fallout et Skyrim tout simplement parce qu’il est immense, rempli d’aventures et pleinn de découvertes. Bethesda travaille toujours à l’amélioration des systèmes de Starfield. De nouvelles mises à jour sur les cartes des villes, la prise en charge officielle des mods et de nouvelles façons de se déplacer vont vous offrir une expérience immersive hors du commun.

Inside

Inside est l’un des jeux gam pass qui commence dans une forêt grise et sinistre, ce qui ouvre la voie à un paysage inquiétant et en constante évolution. Vous serez dans la peau de ce garçon qui tente de s’échapper d’un monde violent et plein de rebondissements. Inside ne dure que quelques heures, mais si vous êtes un fan de jeux de puzzle en 2D, il fera certainement votre bonheur !