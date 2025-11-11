Fallout 4 Anniversary Edition : guide de survie pour vos premiers pas dans le Commonwealth

Le Commonwealth vous attend, survivant ! Mais entre les Ghoules affamés et les radiations persistantes, faire ses premiers pas dans Fallout 4 Anniversary Edition peut tourner au cauchemar. Pas de panique ! Ce guide de survie est votre kit de secours pour éviter les erreurs de débutant.

On vous révèle comment dominer le terrain, optimiser votre expérience et transformer votre modeste abri en véritable bastion. Préparez votre Pip-Boy, l’aventure commence maintenant, et chaque décision compte dans ce monde impitoyable !

Choisissez attentivement les caractéristiques de votre personnage

L’une des premières tâches qui vous attend dans Fallout 4 Anniversary Edition est l’attribution de points aux différentes caractéristiques de votre personnage. Notre conseil est ici de miser entièrement sur l’Intelligence, car elle augmente votre gain d’expérience de 3%.

Ainsi, commencer avec 10 points en Intelligence signifie que vous gagnerez 30% d’expérience supplémentaire pour tout ce que vous faites. Étant donné que le jeu n’a pas de niveau maximum, vous pouvez continuer à augmenter vos caractéristiques au fur et à mesure de votre progression. Cela signifie que débuter avec une Intelligence élevée vous permet de maximiser vos autres statistiques bien plus rapidement.

Vous pouvez accumuler les objets sans remords

La plupart des jeux de rôle vous font croire que l’accumulation d’objets est un péché. Cependant, ce n’est pas le cas dans Fallout 4, où vous en serez récompensé. Chaque morceau de « bric-à-brac » que vous trouvez dans le terres désolées peut être démonté et utilisé pour votre colonie.

Vous pouvez construire des abris avec des crayons, des porte-bloches et d’autres matériaux. Partez donc et ramassez tout le bric-à-brac que vous pouvez trouver, et lorsque votre inventaire est plein, retournez à votre colonie et déposez le tout dans l’atelier.

Tirez parti de la construction de colonies

En parlant de colonies, il est judicieux de commencer à expérimenter avec elles tôt dans le jeu. C’est l’une des caractéristiques principales de Fallout 4 Anniversary Edition, et elle vous permet de créer des havres de paix pour tous ceux qui errent dans les terres désolées.

Une fois que vous vous lancez dans la construction, il est facile d’y perdre la notion du temps et d’y passer des centaines d’heures à imaginer de nouvelles choses. Ne vous en sentez pas coupable, car chaque objet que vous fabriquez vous rapporte des points d’expérience, ce qui vous aide à monter en niveau.

Maximisez vos gains d’expérience

Au début de votre aventure dans Fallout 4, l’une de vos priorités devrait être de maximiser vos gains d’expérience, que ce soit via les quêtes, les éliminations ou d’autres actions. Cela vous permettra d’obtenir des aptitudes puissantes bien plus rapidement.

D’après notre expérience, deux approches sont à considérer : une configuration à haute Intelligence, comme nous l’avons suggéré, ou une configuration « Idiot Savant ». Les deux méthodes sont très efficaces pour obtenir le maximum d’expérience possible.

Rendez visite aux marchands

Vous voyez un marchand près de chez vous ? N’hésitez pas à lui rendre visite, surtout si vous manquez de fournitures. Les marchands de Fallout 4 Anniversary sont incroyablement précieux et ont dans leurs sacs presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans ce jeu post-apocalyptique.

Cela inclut des armes puissantes, des armures et des matériaux de construction pour votre colonie. Leurs stocks se réinitialisent toutes les 48 heures, il vaut donc la peine de revenir souvent pour voir quels nouveaux équipements ils proposent. Soyez simplement sympa avec eux, et souvenez-vous de l’emplacement de chacun.

Le Charisme peut s’avérer crucial

Le Charisme est souvent considéré comme une caractéristique secondaire dans de nombreux jeux de rôle, les joueurs privilégiant généralement des statistiques plus axées sur le combat. Cependant, ne négligez pas cette statistique dans Fallout 4. Le charisme dans les dialogues peut vous débloquer de multiples façons de terminer les quêtes.

Et cela peut vous aider à réussir les épreuves de persuasion, ce qui vous rapporte également de l’expérience supplémentaire. Comme les marchands disposent de certains des meilleurs équipements du jeu, un bon charisme peut vous aider à négocier pour obtenir de bonnes armes et armures que vous ne trouverez peut-être jamais autrement.

Emportez toujours des compagnons

Les terres désolées de Fallout 4 sont immenses, et avoir de la compagnie ne rendra pas seulement votre voyage moins solitaire, mais vous apportera aussi de nombreux autres avantages. Emmener un compagnon avec vous vous offre non seulement des commentaires intéressants à travers le Commonwealth, mais renforce également votre lien avec lui au fil du temps.

En voyageant ensemble et en faisant des choix qui correspondent à leurs valeurs, vous débloquerez des conversations plus profondes sur leur passé, des quêtes de compagnon uniques et même des aptitudes spéciales.

L’Armure Assistée peut vous aider à survivre

Puis, l’Armure Assistée dans Fallout 4 est véritablement polyvalente. Le meilleur dans tout cela est qu’elle est accessible dès les premiers stades du jeu, et une fois que vous l’obtenez, les choses deviennent beaucoup plus faciles.

Elle augmente considérablement votre capacité de survie en réduisant les dégâts et en améliorant votre force globale. Vous serez ainsi capable de transporter bien plus d’équipement et de dominer quiconque ose vous affronter en combat rapproché. Veuillez noter que l’Armure Assistée nécessitera souvent des réparations.

Modifiez vos armes

Si vous avez réussi à dégoter des armes puissantes tôt dans le jeu, sachez que vous pouvez les rendre encore plus redoutables, et il en va de même pour les armures. En y ajoutant des modifications, vous pouvez amplifier leurs performances et leurs dégâts. De nombreuses modifications dans le jeu nécessitent des aptitudes spécifiques.

Mais même sans y investir, vous pouvez échanger les mods entre des types d’armes similaires. Cela vous permet de créer votre propre monstre de Frankenstein, entièrement construit à partir des meilleurs éléments que vous avez récupérés.

Ne visez pas toujours la tête

Pour notre dernier conseil aux débutants dans Fallout 4, ne vous sentez pas obligé de libérer constamment votre démon intérieur du tir à la tête dans le Commonwealth. Lorsque vous utilisez le V.A.T.S., essayez de cibler les membres plutôt que de toujours viser la tête, car cela peut être plus efficace.

Par exemple, tirer sur les jambes d’une Ghoule la fera tomber au sol, la rendant bien moins menaçante et plus facile à achever. De même, arracher les bras d’un ennemi peut l’empêcher d’utiliser ses armes.

Fallout 4 : Anniversary Edition est disponible sur Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC et Nintendo Switch 2.

