Jeux de rôle post-apocalyptique : ces RPG qui racontent des récits inoubliables

Entre désolation et espoir, les RPG post-apocalyptiques tissent des récits qui nous marquent au fer rouge. Qu’il s’agisse de braver les terres irradiées de Fallout, de percer les mystères mécaniques d’Horizon Zero Dawn ou de vivre le drame poignant de NieR: Automata.

Ces univers brisés nous offrent bien plus que du gameplay : une aventure humaine, profondément immersive, où chaque choix compte. Prêt à écrire votre légende dans les cendres du monde ?

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn est l’un des jeux RPG où le récit post-apocalyptique est l’un des plus captivant. Grâce à une superbe narration, les fans peuvent résoudre les mystères de cet univers. Ce n’est pas le RPG le plus profond qui soit. Mais les choix de dialogues et les arbres de compétences permettent néanmoins de façonner Aloy et son parcours à sa guise.

De la quête des origines d’Aloy à la découverte des raisons ayant conduit à la chute de la planète, ce jeu garantit une immersion totale, au fil d’une narration qui se dévoile progressivement.

Final Fantasy 6, une aventure post-apocalyptique après que Kefka ait réussi son funeste projet

Le Monde de l’Équilibre incarne à la perfection l’essence classique d’un Final Fantasy. Les personnages y sont mémorables et l’intrigue embarque directement les joueurs dans une quête acharnée contre l’Empire de Gestahl. Mais c’est Kefka, que tous auraient dû redouter, qui va trahir son souverain et bouleverser l’équilibre des Triades Guerrières.

Ce geste fatal transforme le monde de Final Fantasy 6 en un Monde de la Ruine post-apocalyptique. C’est dessus que Kefka et son Rayon de Jugement règnent en maîtres. Celes devra alors reformer le groupe pour lancer un assaut final contre la Tour de Kefka, menant le récit vers une apothéose émotionnelle qui offre à chaque personnage la conclusion qu’il mérite.

Fallout 2 : le terrifiant Frank Horrigan et l’humour noir de la série tissent une narration envoûtante

Jeu de rôle légendaire et pierre angulaire de la saga, Fallout 2 illustre à la perfection le sommet de l’écriture cynique et savoureuse d’Interplay. L’intelligence narrative de ce titre est tout simplement remarquable, comme en témoigne la terrifiante empreinte laissée par son antagoniste principal, Frank Horrigan.

Ce super mutant incarne la puissance brutale de l’Enclave et se dresse comme une épine dans le pied de l’Élu tout au long de son périple. Malgré une difficulté typique des jeux de l’époque, la force du scénario et des dialogues garantit à Fallout 2 de marquer durablement les joueurs.

Clair Obscur: Expedition 33, la quête pour arrêter la Peintresse s’avère captivante

Clair Obscur: Expedition 33 constitue l’une des plus agréables surprises de l’année 2025. Les joueurs adorent l’incroyable univers du jeu, qui propose une vision à la fois unique et captivante d’une France post-apocalyptique.

L’histoire suit les membres de l’Expédition 33 tentant d’empêcher la Peintresse d’éliminer quiconque dépasse un certain âge dans ce monde désolé. Cependant, au fil du récit, des révélations viennent bouleverser la donne et recontextualiser les événements en cours, forgeant une narration exceptionnelle qui compte parmi les nombreux points forts du titre.

NieR: Automata : les multiples fins du jeu renforcent la portée narrative de l’intrigue

NieR: Automata demeure l’un des jeux de rôle action les plus singuliers qui soit. Le périple de 2B s’avère captivant, mais il ne constitue qu’un avant-goût d’une expérience plus vaste. Ses multiples fins consécutives marquent en réalité de nouveaux départs pour d’autres personnages, tandis que l’intrigue ne cesse de se déployer.

La force émotionnelle du récit finit par créer une expérience envoûtante. Alliée à un combat dynamique et à des changements de gameplay surprenants, cette profondeur narrative explique pourquoi NieR: Automata connut un succès retentissant à sa sortie et s’est imposé comme un classique moderne.

LISA: The Painful en voulant secourir sa fille, l’aventure de Brad est hilarante et tragique

Les joueurs en quête d’un RPG post-apocalyptique à la fois sombre et hilarant adoreront l’expérience unique offerte par LISA: The Painful. Bien que son gameplay se montre parfois impitoyable, il reste possible de surmonter la plupart des défis avec un niveau suffisant et une stratégie adaptée.

Dans ce monde, toutes les femmes ont mystérieusement disparu. Après avoir découvert une fillette abandonnée et choisi de devenir son père, Brad se lance dans une quête désespérée pour la sauver lorsqu’elle est kidnappée. Pourtant, au gré des révélations, la frontière entre héros et antagoniste finit par devenir remarquablement floue.

Chrono Trigger : l’impact dévastateur de Lavos sur le monde

Enfin, la structure narrative de Chrono Trigger maintient est fascinante. Les joueurs doivent sauver le monde de la menace imposante de Lavos. L’Epoch leur permet de voyager dans le temps, atteignant une version du futur réduite à l’état post-apocalyptique après que Lavos ait siphonné la vie de la planète.

Ce dispositif, allié à un récit parfaitement rythmé et ponctué de moments marquants, garantit une expérience de jeu exceptionnelle. Pour un vieux JRPG, il parvient à éviter toute perte de temps et captive constamment les joueurs. Son intrigue principale est excellente et chaque membre du groupe est attachant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn