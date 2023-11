Le « role playing game » ou RPG (jeu de rôle) est un genre de jeu vidéo né dans les années 70. Il permet au joueur d’incarner un personnage qu’il crée, personnalise et fait évoluer lui-même au cours d’une quête. Dans le domaine du gaming, le RPG est le genre le plus populaire. Il faut dire qu’au fil des années, il a su se réinventer pour répondre aux besoins des joueurs de chaque génération. Si Donjons et Dragons est l’un des premiers titres RPG à succès de l’histoire, il existe aujourd’hui différents style de RPG pour tous les goûts. Tour d’horizon sur la renaissance de ce genre mythique.

L’introduction des modes multijoueurs

L’un des premiers grands tournants dans la renaissance du RPG est la naissance du mode multijoueur (« Massively Multiplayer Online ») avec la démocratisation d’internet. Il consiste à faire participer plusieurs joueurs en simultané via un réseau informatique. Il est subdivisé en plusieurs genres, dont le MMORPG (« Massively Multiplayer Online Role Playing Game ») qui est de loin le plus populaire. Le mode multijoueur a donné une dimension sociale aux jeux RPG.

En plus de pouvoir jouer un rôle, les gamers peuvent interagir entre eux. Selon une étude réalisée en 2021, le jeu vidéo a permis à 33 % des joueurs de se faire des amis et le même pourcentage affirme avoir un sentiment d’appartenance à une communauté. Les MMORPG ont permis au RPG d’atteindre un niveau de popularité inédit, notamment avec des titres comme EVE Online (2003), World of Warcraft (2004), Lord of the Ring Online (2007), Final Fantasy XIV Online (2010) ou encore Guild Wars 2 (2012).

Un nouveau monde à explorer

Dans les années 90, le combat au tour par tour avait la cote. Aujourd’hui, le RPG offre de nombreux sous-genres pour explorer plus de possibilités, notamment :

Le RPG d’action est très dynamique avec de nombreux combats en temps réel ;

Le RPG tactique implique des jeux de stratégie dans le but de réussir sa quête ;

Le rogue-like contient des éléments clés spécifiques comme le risque permanent que le personnage meure.

Le RPG bac à sable offre l’opportunité aux joueurs de décider des choix du personnage.

Aujourd’hui, le genre RPG recouvre une vaste sélection de titres variés qui sont disponibles sur tous les supports, autant sur consoles que sur PC, mais aussi sur smartphones et tablettes avec l’explosion des jeux mobiles. Cependant, selon les résultats d’une étude SELL sur les Français et les jeux vidéo réalisée en 2022, les consoles sont les supports les plus utilisés pour les jeux de rôle.

Elden Ring et des récits époustouflants

Le titre Elden Ring est l’un des récents succès du genre RPG sorti le 25 février 2022 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series S/X, et Windows. Riche en action, il reçoit un très bon accueil. En plus de remporter de nombreuses récompenses, notamment celle des Game Awards 2022, il s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires en 2022. L’histoire se déroule dans un monde ouvert qu’il faut parcourir à cheval. Le début du jeu est linéaire, mais au fur et à mesure que le personnage progresse, il est amené à explorer l’Entre-terre selon ses propres choix. Celui-ci comprend six zones principales interconnectées. Au cours de sa quête, le personnage rencontre des ennemis et des PNJ dans des récits époustouflants.

Aujourd’hui, le genre de jeu vidéo RPG est tellement apprécié qu’il est fortement ancré dans la pop culture. Plusieurs titres phares ont été inspirés de la culture populaire et vice versa. C’est notamment le cas de l’univers Star Wars qui côtoie l’univers du gaming depuis maintenant 40 ans.