Top 5 des séries à regarder si vous avez aimé Fallout sur Prime Vidéo

Voici un top 5 des séries qui ressemblent à Fallout et que vous pourrez apprécier tout au long de l'été ! Alors, si vous êtes un passionné d'aventures post-apocalyptiques, vous trouverez certainement une série qui vous parle parmi cette liste.

Vous venez de terminer la première saison de Fallout sur Prime Video et vous cherchez de nouvelles séries pour satisfaire votre soif d'aventures post-apocalyptique ? Ne cherchez plus ! Voici cinq séries qui, par leurs univers dystopiques et leurs intrigues captivantes, sauront combler ce vide laissé par Fallout !

Séries semblables à Fallout Jeremiah (2002) – Prime Video

Si vous avez apprécié les voûtes et la culture unique de l'univers de Fallout, Jeremiah est la série qu'il vous faut ! En effet, créée par J. Michael Straczynski, cette série se déroule dans un monde où un mystérieux virus a exterminé toutes les personnes de plus de 13 ans.

Afin de reconstruire le monde, Jeremiah et son ami Kurdy seront recrutés pour reconstruire le monde. La série est marquée par ses épisodes autonomes et ses performances solides. Le tout permet de capturer l'essence de la survie et de la reconstruction dans un monde post-apocalyptique.

Into the Badlands (2015) – Hoopla

Pour ceux qui apprécient les combats intenses et les rivalités entre factions, Into the Badlands offre une expérience visuelle exceptionnelle. Cette série d'AMC se distingue par ses scènes de combat chorégraphiées avec précision et son univers post-apocalyptique où des barons se battent pour le contrôle.

Avec Daniel Wu dans le rôle principal et des méchants mémorables comme le Baron Quinn, la série propose un mélange parfait de drame et d'action. C'est une exploration de la survie et du pouvoir dans un futur dystopique, idéale pour les fans de séries telles que Fallout.

Jericho (2006) – Paramount

Jericho est l'une des séries qui raviront les fans de Fallout à la recherche de nostalgie et de menaces post-apocalyptiques. La série suit les habitants de Jericho, une petite ville américaine, qui doit survivre après une attaque nucléaire.

Ce qui commence comme une histoire de survie communautaire va vite évoluer. Elle vous fera explorer la guerre entre communautés et la résistance devant la fragmentation. Avec des performances remarquables, cette série vous plonge au cœur de nombreux défis après une catastrophe nucléaire.

Le Dernier Homme sur Terre (2015) – Hulu

Pour une approche plus légère mais tout aussi intéressante du genre post-apocalyptique, Le Dernier Homme sur Terre offre une perspective unique. Cette comédie dramatique suit Phil Miller, un survivant solitaire qui croit être le dernier homme sur Terre après une pandémie mondiale.

La série explore son évolution personnelle et ses interactions avec d'autres survivants, offrant un mélange de moments comiques et poignants. Qui plus est, son ton unique et son humour noir apporte une touche de légèreté pour les fans de séries comme Fallout !

Séries de survie à l'image de Fallout : The Last of Us (2023) – Prime Video

Adaptée du célèbre jeu vidéo, The Last of Us est une série incontournable pour les amateurs de récits post-apocalyptiques. Elle suit Joel et Ellie dans un voyage à travers les États-Unis dévastés par une infection fongique.

La série explore des thèmes de survie, de perte et de rédemption, le tout saupoudré d'un beau mélange de tension et d'émotion intense. Avec neuf épisodes, The Last of Us est une expérience immersive qui ravira les fans de Fallout. Cette série est faite pour vous si vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure captivante.

