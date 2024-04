Fallout : Y aura-t-il une saison 2 ? Ce que l’on sait (et ce que l’intrigue réserve)

Est-ce que Fallout va connaître une saison 2 ? Si la réponse est oui, quelle sera l'intrigue qui animera la suite de l'histoire ?

La saison 2 de la série télévisée Fallout n'a pas encore été officiellement annoncée par Prime Video. Cependant, plusieurs indices laissent penser qu'un retour dans les terres désolées est en cours. Amazon Studios a investi massivement dans la série Fallout pour en faire son prochain blockbuster. En effet, l'histoire traite la science-fiction sous un autre angle. Toutefois, si les rumeurs viennent à se confirmer, il se pourrait que Fallout saison 2 ait lieu en Californie. Une nouvelle saison qui répondra aux nombreuses questions sans réponse dans la première partie !

Des annonces qui présages de belles augures ou presque

Interrogés sur la sortie potentielle d'une saison 2 de Fallout, les créateurs ont montrés leur volonté à donner vie à une suite de la série. Le showrunner Graham Wagner a récemment déclaré à Total Film que malgré la période d'incertitude que le studio traverse, Fallout offre une infinie de possibilités. Bien que la première saison de la série a fourni une conclusion suffisante, elle laisse une ouverture pour la suite. Face à l'immensité de l'univers narratif de Fallout, Wagner a affirmé que lui et son équipe étaient impatients de travailler sur la suite de la série.

Qu'est-ce que la saison 2 de Fallout pourra nous réserver ?

La fin de la première saison de Fallout a été marquée par plusieurs révélations importantes. Cela laisse présager des développements intrigants pour la suite. Des révélations sur les actions de Vault-Tec, la Confrérie de l'acier, et l'identité de certains personnages clés ont ouvert la voie à de nouvelles intrigues. De plus, la série a laissé entrevoir la possibilité d'explorer des lieux emblématiques des jeux Fallout, tels que New Vegas. Ces éléments laissent présager une saison 2 riche en rebondissements et en développements captivants.