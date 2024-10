Mauvaise nouvelle pour les fans : Fallout Saison 2 sortira bien plus tard que prévu…

Une nouvelle décevante est récemment tombée : la saison 2 de Fallout verra son arrivée retardée. Effectivement, nous n’avons encore aucune idée sur la date de tournage ou de sortie. Voici ce que nous savons sur le sujet.

Retard de la saison 2 de Fallout, les fans devront patienter

La première saison de cette série populaire est sortie il y a quelques mois déjà. Après son énorme succès, le producteur exécutif, Jonathan Nolan, a déclaré que la suite arriverait bientôt. Malheureusement, des déclarations récentes des acteurs ont révélé que des contraintes imprévues avaient retardé le tournage. Ella Purnell était parmi ceux qui se sont exprimés sur le sujet.

L’actrice a notamment parlé de son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle dans la saison 2 de Fallout. Elle a néanmoins souligné son manque d’informations concernant le début du tournage. Purnell a admis ignorer quand les préparatifs allaient commencer. Selon elle, elle n’aurait même pas encore reçu de script. Malgré son impatience et son désir de retrouver son personnage, elle a également fait part de son incertitude quant à sa participation à la saison 2.

Que nous réserve cette nouvelle saison tant attendue ?

L’engouement des acteurs et des aficionados autour de la suite de la série est plus que justifié. Bien que nous ayons encore peu d’informations sur la saison 2 de Fallout, nous pouvons penser que l’action aurait lieu près de la célèbre ville de New Vegas. Elle nous présentera sans doute de nouveaux environnements et d’autres monstres à l’instar des Griffemorts. Nous avons également toutes les raisons d’espérer l’introduction de personnages emblématiques et d’autres factions.

Fallout saison 2 nous promet certainement des découvertes intéressantes et inédites. L’équipe de réalisation promet également de maintenir la qualité de la production, ce qui ravira les amateurs de la série. Par contre, Prime Vidéo n’a pas encore précisé la date de sortie. Les fans de l’univers dystopique de Bethesda Softworks devront alors attendre un certain moment petit moment.

