House of the Dragon : qui sont les Noirs et les Verts ?

Plongez au cœur de la série « House of the Dragon » en découvrant qui sont exactement les Noirs et les Verts. Un petit décryptage qui vous permettra sûrement de mieux comprendre l'ensemble de la saga !

La saison 2 de House of the Dragon profile à l'horizon pour le bonheur des amateurs de la série. Cependant, avant de se lancer corps et âmes dans la suite, essayons de comprendre les secrets derrières les Noirs et les Verts. Vous pourrez ainsi mieux comprendre le déroulement de l'histoire avant la sortie officielle de la deuxième saison !

House of the Dragon : un petit résumé pour comprendre les Noirs et les Verts

La saison 2 de « House of the Dragon » met en scène une guerre civile au sein de la Maison Targaryen. Après la mort du roi Viserys, les divisions au sein de la maison Targaryen s'approfondissent. Deux factions distinctes voient ainsi le jour. On a les Verts, partisans de la reine Alicent, et les Noirs, partisans de la princesse Rhaenyra.

La saison 2 promet de plonger davantage dans la Danse des Dragons, avec des enjeux plus intenses et une escalade des conflits entre les deux factions. Pour pouvoir plonger au cœur de l'action entre les Noirs et les Verts, il faudra attendre la suite de House of the Dragon dans le courant de juin 2024. La diffusion aura lieu certainement un an après le début du tournage en avril 2023.

Verts et Noirs : les points à retenir pour les différencier

Dans la série House of the Dragon, les Noirs et les Verts sont les deux factions qui s'affrontent dans la guerre civile de la Maison Targaryen pour le Trône de Fer. Ces termes font référence aux partisans respectifs de la princesse Rhaenyra Targaryen (les Noirs) et de la reine Alicent Hightower (les Verts).

Les Noirs : les partisans de Rhaenyra Targaryen

Les Noirs soutiennent les droits de succession de la princesse Rhaenyra Targaryen et de son héritier, le prince Jacaerys Velaryon. Parmi les partisans des Noirs, on trouve Daemon Targaryen, oncle et mari de Rhaenyra, ainsi que leurs enfants et les familles alliées, comme les Velaryon. Les Velaryon, en particulier Lord Corlys Velaryon, sont fidèles à Rhaenyra. Ils apportent leur puissance navale et leurs richesses à sa cause.

Les Verts : les partisans d'Alicent Hightower

Les Verts soutiennent les droits du roi Aegon Targaryen, fils d'Alicent Hightower, et de ses futurs héritiers. Parmi ces partisans, nous retrouverons la reine Alicent, la princesse Helaena Targaryen et le prince Aemond Targaryen. Il y a aussi les membres influents du conseil restreint du roi Viserys, tels que Ser Otto Hightower et Ser Criston Cole. Ces deux factions se disputent le trône et la guerre entre les Noirs et les Verts, connue sous le nom de « Danse des Dragons », est au cœur de l'intrigue. De quoi vous donner un avant-goût de ce que la saison 2 va nous réserver !