House of the Dragon : Quelle est cette nouvelle relique des Targaryen qui enflamme les fans ?

Attention ! La nouvelle relique des Targaryen dans House of Dragon enflamme les fans ! Découvrez la raison dans ce qui suit !

Dans l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon, les fans ont été stupéfaits par l'introduction d'une nouvelle relique de la maison Targaryen : une armure complète en acier valyrien. Cette armure, jamais vue auparavant ni dans la série ni dans les livres, y compris ceux qui explorent l'histoire détaillée de Westeros, a suscité une immense excitation parmi les fans. La réalisatrice Geeta Vasant Patel a expliqué l'importance de cette relique et son impact sur l'intrigue, en particulier pour le personnage de Daemon Targaryen. Explication !

House of the Dragon : la découverte de cette relique qui surprend les fans

Un peu après la mi-saison de l'épisode 3 de House of Dragon, Aegon II Targaryen (interprété par Tom Glynn-Carney) enfile cette armure impressionnante avec l'aide de quelques serviteurs et de ses nouveaux chevaliers de la Garde Royale. Prêt à monter son dragon Sunfyre pour partir en bataille, Aegon déclare : « Je suis aussi redoutable qu'eux. » Son maître des chuchoteurs, Larys Strong (Matthew Needham), remarque l'armure, ce à quoi Aegon répond : « On m'a donné le nom du conquérant et sa couronne, donc je porterai son armure pour la guerre. »

Que représente cette relique pour Daemon Targaryen ?

Pour Daemon Targaryen, cette nouvelle relique est lourde de sens. L'armure met en évidence ses premières expériences en matière de regrets et de sentiments, soulignant ainsi l'impact de ses actions. De même, cette armure, qui appartenait à Aegon le Conquérant, représente un héritage de puissance et de responsabilité. Il doit maintenant les assumer. Cette scène montre que Daemon, souvent perçu comme impitoyable et ambitieux, est capable de ressentir des émotions profondes et complexes. Cette relique ajoute une nouvelle dimension à son personnage dans la suite de House of the Dragon surprenant les fans !

L'acier valyrien et ses propriétés magiques à connaître

L'acier valyrien est un matériau magique, connu pour sa force, sa légèreté et sa capacité à garder un tranchant exceptionnellement long. Il possède également des propriétés magiques, notamment la capacité de tuer les spectres et les marcheurs blancs, ainsi que de résister au feu. Bien que la création de l'acier valyrien soit entourée de mystères, certaines théories suggèrent qu'il est fabriqué à l'aide de magie de sang, impliquant potentiellement des sacrifices humains. Cette magie pourrait conférer à l'armure une volonté propre, influencée par celle des sacrifices ou des anciens porteurs.

Quels seront les impacts de cette relique pour le futur de House of the Dragon selon les fans ?

La découverte de cette armure en acier valyrien soulève de nombreuses questions pour les fans. Où cette armure a-t-elle été tout ce temps ? Comment est-elle arrivée entre les mains d'Aegon II ? Ces questions alimenteront certainement de nombreuses théories et discussions parmi les fans. Certains spéculeront que l'armure pourrait jouer un rôle crucial dans les derniers livres de George R.R. Martin, soit comme symbole de légitimité pour Daenerys ou Jon Snow, soit comme un artefact magique aux pouvoirs encore inexplorés !

