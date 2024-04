Jon Snow : Kit Harrington donne des nouvelles du spin-off très attendu de Game of Thrones !

Fans Game of Thrones, cette nouvelle concernant le spin-off de Jon Snow ne va pas du tout vous plaire. Envie d'en connaître davantage ? La suite dans ce qui suit !

La suite potentielle de Game of Thrones, avec Kit Harington en tête d'affiche, n'est plus en développement chez HBO. Pourquoi un tel retournement alors que le projet semble se trouver dans la bonne voie ? Les explications ci-dessous.

Le spin-off de Jon Snow au point mort : un manque de fil narratif

Interrogé sur le sujet, Harington avait déclaré à Screen Rant que le spin-off de Jon Snow est au point mort. La raison invoquée était que l'équipe avait du mal à « trouver la bonne histoire à raconter ». Toutefois, l'acteur n'a pas écarté la possibilité de poursuivre le projet à condition de trouver le bon fil.

Bien que cette potentielle série centrée sur le personnage de Jon Snow, incarné par Harington, ait été divulguée en juin 2022, la réalisation en a décidé autrement. Il faut cependant noter que des scénaristes et des showrunners ont été recrutés pour donner vie au projet.

D'autres séries préquelles pour prolonger l'expérience Game of Thrones

Malgré le fait que le spin-off de Jon Snow ait été ajourné, il faut noter qu'il existe d'autres séries tirées de Game of Thrones pour aller au-delà de l'histoire. Parmi ces préquels, « House of the Dragon » qui entame sa deuxième saison est au cœur de toutes les discussions.

L'histoire se déroule un siècle avant les événements de Game of Thrones et suit les aventures de Duncan le Grand et de son cuyer, Aegon Targaryen, surnommé l'Œuf. Une autre série préquelle, « A Knight of the Seven Kingdoms » (Le Chevalier errant) dont le casting est en cours, viendra également agrandir les rangs. De quoi apaiser les étreintes des fans de la franchise !