Dune Prophecy : combien d’années avant les films se passe la série ? On vous explique !

La série Dune : Prophecy, prochaine production de HBO/Max, est sur le point de captiver les fans de l'univers de Dune avec ses révélations inédites. Non seulement, la série est un spin-off des premiers films mais aussi une préquelle. Ellepromet d'explorer des aspects inédits de cet univers fascinants. Mais pour mieux comprendre la suite de l'histoire, il est important de le positionner dans la chronologie des films Dune. Alors, les événements de la série Dune Prophecy se déroulent combien d'année avant les films ? Les réponses dans ce qui suit !

Dune Prophecy : un saut temporel de 10 000 années avant les films !

Dune : Prophecy nous transporte 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides, le héros central des romans de Frank Herbert et des films Dune sortie en 2021 et Dune Partie 2 en 2024. Elle s'est inspirée du roman « Dune The Sisterhood » de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, publié en 2012.

Toutefois, les fans se demandent l'impact de ce saut temporel. Alors, pour faire plus simple, les personnages principaux des films ne seront pas présents dans cette nouvelle aventure. Elle ouvre cependant la porte à l'exploration des origines des nombreux éléments clés de l'univers de Dune.

Une préquelle pour découvrir les origines des Bene Gesserit

Plusieurs années avant les films, Dune : Prophecy introduit les Bene Gesserit. Cette organisation secrète et influente est connue pour ses capacités mystiques et politiques. Du coup,elle mettra en lumière la fondation et l'ascension de cette secte de l'ombre plusieurs années avant les films.

Nous allons voir comment Valya Harkonnen (Emily Watson) et Tula Harkonnen (Olivia Williams) vont mettre en place un système permettant de protéger l'humanité des forces qui la menacent. Grâce à cette exploration, il faut croire que les fans pourront découvrir les mystères qui entourent les films.

Comment elles ont acquis leurs pouvoirs et comment elles arrivent à exercer une influence grandissante non seulement sur le plan religieux mais aussi politique ? Les réponses, vous les découvrirez dans la série Dune Prophecy en attendant la suite de la saga Dune !

Dune : Prophecy se situe après des événements cataclysmiques tels que la bataille de Corrin et le Jihad Butlérien. Ces dernières ont entraînées la destruction de toutes les formes d'intelligence artificielle avancée. La série devrait également explorer les débuts du programme de reproduction sélective des Bene Gesserit, qui jouera un rôle crucial dans l'avenir de l'univers de Dune.

En se concentrant sur ces éléments historiques, la série offre une perspective enrichissante et approfondie sur les événements qui ont façonné l'univers complexe de Dune. En tant que préquelle, Dune : Prophecy a le potentiel d'apporter une nouvelle profondeur à la saga en explorant des aspects peu connus de l'histoire d'Arrakis.

Les liens entre les Harkonnen, les Corrino et les Bene Gesserit seront également mis en lumière dans Dune Prophecy, des événements qui se sont déroulé des milliers d'années avant les films. Cela permettrait de préparer le terrain afin de connaître la déroulée de l'histoire. De plus, l'introduction de nouveaux personnages tels que Keiran Atreides (Chris Mason) pourrait offrir des perspectives inédites sur les lignées familiales qui dominent l'univers de Dune.

Dune : Prophecy promet d'être une série passionnante qui dévoilera les origines des éléments les plus intrigants sur Arrakis. En se déroulant 10 000 ans avant les événements des films, elle offre une fresque historique grandiose qui captivera les fans de longue date tout en attirant de nouveaux spectateurs. Avec une intrigue centrée sur les Bene Gesserit et les dynamiques intergalactiques, Dune : Prophecy s'annonce comme un ajout incontournable à la saga épique de Dune.

