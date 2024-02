Dune : Y aura-t-il une Partie 3 ? La réponse sur la suite des aventures de Paul Atréides

Découvrez ce que Denis Villeneuve nous a révélé sur la sortie probable de la partie 3 de Dune, la suite de l’aventure épique de Paul Atréides à travers la Galaxie !

Après plusieurs mois d’attente, Dune 2 est désormais disponible en salle. Pour l’occasion, Villeneuve avait révélé qu’il y aura une partie 3 pour Dune mais pas tout de suite ! L’intrigue pour ce troisième opus se base surtout sur Dune Messiah, ce qui nous laisse croire à une sortie potentielle quelques années plus tard. Il faut en effet prendre en compte « l’écart temporel » entre les histoires. Alors, qu’est-ce que le fandom peut se mettre sous les dents après Dune 2 ?

Dune : une histoire en passe de devenir une franchise !

La sortie de la partie 3 de Dune aille prendre un certain temps. En effet, comme l’a annoncé Villeneuve avait révélé que « Il y a absolument un désir de faire un troisième film, mais je ne veux pas me précipiter. Le danger à Hollywood, c’est que les gens s’emballent et ne pensent qu’aux dates de sortie, pas à la qualité. »

Nous pouvons donc avoir la certitude que la suite de Dune 2 ne sera pas l’année prochaine. En attendant, nous pouvons nous attendre à une franchise qui prendra la forme d’une série télévisée. De quoi avoir quelques choses à mettre sous les dents avant la partie 3 de Dune !

Pourquoi un écart entre la partie 2 et la partie 3 de Dune ?

La partie 2 de Dune est l’adaptation de la deuxième partie du livre de Frank Herbert. Bien que certaines scènes ne soient pas fidèles au livre original, elles laissent la porte ouverte à une troisième partie. Par contre, la suite se basera davantage sur Dune Messiah, la suite directe du livre de science-fiction. Cela explique donc le décalage entre les deux versions.

En effet, Messiah commence 12 ans après Dune, ce qui signifie que beaucoup de temps s’est écoulé depuis la fin de l’histoire originale. Cet écart ouvre donc la voie à différentes intrigues, histoires et autres aventures avant l’arrivée de la partie 3 de Dune en salle. Spin-off et préquel seront donc au rendez-vous pour faire le bonheur des fans de la saga en attendant l’arrivée du troisième volet.