Dune Partie 2 : la fin expliquée et pourquoi elle change complètement la saga !

Découvrez la fin de « Dune 2 » afin de mieux se préparer à l’arrivée de la partie 3. Attention, spoilers en vue pour les âmes sensibles !

Comment se termine Dune 2 et comment sa fin nous prépare à la suite potentielle de Dune 3 ? Quels sont les événements survenus à la fin du film ? Est-ce que Paul a vaincu les Harkonnens ? Comment son ascension au trône va engendrer une Guerre Sainte contre les Grandes Maisons qui refusent sa souveraineté ? Autant des questions qui brûlent toutes les lèvres et qui ouvrent la voie vers une Dune 3 !

Dune 2 : une fin différente du livre et une ouverture vers un troisième opus

Comme dans le livre, la fin de Dune 2 est marquée par l’arrivée de l’empereur Shaddam IV (Christopher Walken) et l’ascension de Paul (Timothée Chalamet) sur le trône d’Arrakis. Aidé par les Fremen, ce dernier a réussi à chasser les Harkonnens après avoir tué le Baron, leur chef. Sauf que même en épousant la princesse Irulan et en étant le dernier Duc d’Arrakis, Paul n’arrive pas à faire l’unanimité auprès des Grandes Maisons, commence alors la Guerre Sainte.

Une ascension qui divise les Grandes Maisons et toute l’Empire

Lors du Kanly, le duel traditionnel qui opposait deux prétendus au trône, Paul sorti vainqueur en tuant Feyd-Rautha, le chef des Harkonnens. Il envoya par la suite Gurney, son émissaire, pour informer les Grandes Maisons. Sauf que ces derniers « refusent d’honorer son ascendance ». En réponse, Paul ordonna son armée de Fremen de les exterminer jusqu’au dernier. C’est ainsi que commence la guerre sainte sanglante, qui aboutira à la dévastation de toute la galaxie…

Quel est le destin de Chani ? Est-ce qu’on peut espérer une Dune 3 ?

Il faut comprendre que les derniers instants qui signent la fin de Dune 2 s’éloignent considérablement du livre original. Ils se concentrent davantage sur Chani (Zendaya) qui se lance seule dans le désert d’Arrakis. Elle est en train de se préparer à chevaucher les vers de sable, à la tradition des Fremen, mais toute seule.

Un peu plus tôt, nous pouvons entendre Jessica (Rebecca Ferguson) dire à Paul qu’elle est « désolée pour Chani ». Ce qui nous laisse croire qu’elle refuse de se plier à cette soif de pouvoir de Paul qui n’emmènera pas la paix mais la désolation dans toute la Galaxie.

Mais dans sa vision, Paul répondra à sa mère qu’ « elle finira par comprendre ». Cela semble préfigurer les événements dans Dune Messiah, le deuxième roman, qui se déroule plus d’une décennie plus tard. Dans cet opus, nous pouvons voir Chani donner naissance aux jumeaux de Paul : Leto II et Ghanima.

La fin de Dune 2 et la défaite des Harkonniens laissent une porte ouverte pour un troisième opus bien que le réalisateur Denis Villeneuve laisse transparaître son incertitude pour un Dune 3. Quoi qu’il en soit, si Dune 3 voit le jour, tous les changements apportés au livre dans la deuxième partie auront une grande influence sur la suite !