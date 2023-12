Les films les plus attendus de 2024 : Dune 2, Deadpool 3…

Des studios Disney à Marvel, en passant par Pixar et Warner Bros découvrez le top 10 des films les plus attendus en 2024 pour ne pas être à la traîne !

Après une année 2023 marquée par l’adaptation en films des jeux vidéo à l’instar de The Super Mario Bros Movie ou encore des films emblématiques tels que Barbie, 2024 s’annonce encore mouvementée de côté des super-producteurs. Les cinéphiles attendent impatiemment la sortie de nombreux chefs d’œuvre, qui peuvent se transformer rapidement en blockbuster pendant les 12 prochains mois. Bien qu’il y ait moins de super-héros en capes, des titres mythiques seront attendus dans les salles de cinéma ! Alors sans plus attendre, voici notre top 10 des titres à ajouter à votre liste de films à voir absolument en 2024.

Dune : Part Two (mars)

En raison de la grève des acteurs qui a secoué Hollywood, la deuxième partie de l’épopée de Denis Villeneuve sur le tome de science-fiction de Frank Herbert va certainement exploser 2024. Tourné en partie en Jordanie, plus précisément à Abu Dhabi, ce deuxième volet met en valeur un paysage spectaculaire tout comme son prédécesseur. Comme promis, Timothée Chalamet sera de retour dans le rôle du duc Paul Atreides, de même que d’autres acteurs de renom dont Christopher Walken, Léa Seydoux et Austin Butler.

Back To Black (avril)

Back To Black, le biopic d’Amy Winehouse va faire couler plus de larmes ! Avec une Marisa Abela qui incarne la chanteuse à la perfection non seulement au niveau de la voix mais aussi sur le plan physique, cette nouvelle adaptation cinématographique sera des plus captivantes. Contrairement aux autres films, ce biopic a été reçu par la famille Winehouse de manière positive. Le film abordera surtout l’ascension et la chute de la chanteuse avec une attente palpable auprès des fans !

Furiosa : une saga Mad Max (mai)

Sorti en 2015, Mad Max : Fury Road de George Miller était un bel exploit avec plusieurs Oscars à la clé. Dès lors, la saga ne cesse de se renouveler pour offrir au public de nouvelles aventures apocalyptiques des plus palpitantes. La dernière en date c’est celle avec Charlize Theron qui a fait le bonheur des fans et des critiques. Parmi les films qui sortiront en 2024, ce nouveau volet vous plongera dans les premières années de Furiosa. A noter qu’Anya Taylor-Joy prendra le rôle de Theron dans le rôle du personnage principal avec plus d’action dans le désert et à plus d’action motorisée !

La Planète des singes : le nouveau royaume (mai)

Qu’est-ce qui s’est passé dans La Planète des singes plusieurs années après le règne de César ? Vous découvrirez la réponse dans l’un de ces nouveaux films qui sortira en 2024. Après que les singes ont définitivement pris le pouvoir, les humains ont régressé à l’état sauvage et vivent en retrait. Un nouveau chef tyrannique qui étend son règne et un jeune singe curieux vont sceller l’avenir des singes et des humains dans ce monde…

Inside out 2 (juin)

Après Inside out 1 en 2015, Pixar va nous resservir un Inside out 2 et ses magnifiques personnages. Si le premier film avait été acclamé par la critique, l’attente pour le deuxième sera encore plus immense. Dans ce nouveau film, Riley va devenir une adolescente avec tous ses lots d’émotions ! Joy et ses compagnons seront de l’aventure. Sauf qu’une nouvelle venue va troubler leur harmonie, la chaotique et névrosée Anxiety…

Deadpool 3 (juillet)

Vous avez rêvé de voir Wolverine s’allier à Deadpool ? Votre vœu va être exhaussé en 2024. En effet, les deux super-héros vont devoir travailler ensemble pour affronter un ennemi commun. Hugh Jackman va faire son comeback dans la peau de Wolverine, avec Ryan Reynolds pour faire exploser l’univers Marvel. Si vous êtes fan de MCU, sachez que c’est le seul film de la firme qui sortira en 2024 !

Beetlejuice 2 (septembre)

Fans de comédie macabre à la Tim Burton ? Redécouvrez la suite très attendu de Beetlejuice sortie en 1988 parmi les films qui sortiront en 2024 ! Michael Keaton sera de nouveau dans la peau du fantôme Beetlejuice ainsi que Winona Ryder et Catherine O’Hara qui reprendront leurs rôles respectifs dans le premier film. Et pour donner du sang neuf à ce nouvel opus, Jenny Ortega sera également de la partie. Après avoir été la star de la série Wednesday diffusée sur Netflix et produite par le grand Tim Burton, elle donnera l’accent à ce nouveau film !

Joker : Folie à Deux (octobre)

Découvrez Lady Gaga dans la peau de Harley Quinn, la psychiatre assignée à Arthur Fleck, l’ancien clown de Phoenix dans ce nouveau film sur le Joker. Après que Joaquin Phoenix a su donner vie au Joker de Todd Philips, lui valant un Oscar pour ses exploits, il faut croire que Lady Gaga ne manquera pas de se déchaîner dans ce nouveau film.

Gladiator 2 (novembre)

Après Russel Crowe, qui pourra incarner le personnage principal dans Gladiator ? Si vous vous êtes posé cette question, attachez votre ceinture parce que la réponse vous sera donnée en 2024. Avec de nouvelles intrigues, le scénario signé David Scarpa va vous faire vibrer. Après avoir relevé le défi dans Napoléon, la biographie de l’un des derniers rois de France, il va certainement nous plonger au cœur d’un univers datant de plusieurs siècles auparavant !

Le Seigneur des Anneaux : La guerre des Rohirrim (décembre)

La série d’Amazon sur le Seigneur des Anneaux a peut-être laissé certains critiques sur leur faim, mais ce film d’animation semble très prometteur. Réalisé par le roi de l’animation japonaise Kenji Kamiyama, ce préquel se déroulerait 261 ans avant les événements de la trilogie de Peter Jackson. Il faut aussi comprendre que Miranda Otto reprend son rôle de la noble Eowyn. De quoi terminer l’année 2024 en beauté !