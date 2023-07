Deadpool 3 : les liens profonds qui lient Wolverine et Deadpool

Les liens comiques entre Wolverine et Deadpool sont profonds et révèlent de grands secrets de du MCU. Ces super-héros sont mondialement connus et appréciés. Si vous lisez ceci, il est fort probable que vous ayez déjà lu des bandes dessinées Deadpool ou Wolverine. Il est même possible que vous ayez regardé certains de leurs films.

Au-delà de l’amitié entre les acteurs

La connexion entre Deadpool et Wolverine va bien au-delà de l’amitié entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman, les interprètes respectifs de ces héros. La sortie officielle de Deadpool 3 explore pleinement cette relation.

Les liens à travers le programme Arme X

Les liens entre Wolverine et Deadpool remontent aux comics. Plus précisément, ils sont établis à travers le programme Arme X. Le film X-Men Origins: Wolverine a librement adapté ce dernier. Leurs liens sont bien plus complexes qu’on ne le pense, impliquant des mystères profonds et leurs liens avec Arme X.

Le programme Arme X et ses expériences

Le programme Arme X est au cœur de leur histoire. Dirigé par les gouvernements canadien et américain, il vise à créer des super-soldats et des armes vivantes pour servir leurs intérêts. Wolverine et Deadpool ont tous deux été des sujets d’expériences d’Arme X.

Ils font partie d’un programme plus vaste appelé Arme Plus. Ce programme remonte à la Seconde Guerre mondiale et à la transformation de Steve Rogers en super-soldat.

Implication de Wolverine et Deadpool dans Arme X

Deadpool est intervenu après Wolverine dans le cadre du projet Arme X. Ils lui ont injecté de l’adamantium dans le corps et ont manipulé son esprit, créant ainsi des mystères entourant le passé et l’identité de Wolverine. De manière étonnante, Arme X a recruté Deadpool plus tard.

Son propre facteur de guérison artificiel a été basé sur la physiologie mutante de Wolverine. Deadpool/Death Annual ’98 a révélé ce secret, une histoire où Deadpool s’associe à l’incarnation physique de la Mort de Marvel.

Une connexion prévue dès le début

La connexion entre Deadpool et Wolverine n’est pas une rétrocontinuité, mais a été envisagée dès la création de Deadpool par l’artiste Rob Liefeld. L’histoire de Deadpool l’a semée tout au long et la suite est donc une conclusion logique.

Liens avec l’équipe des X-Force et le programme Weapon Plus

Outre leur lien avec Arme X, Deadpool et Wolverine ont également été associés à l’équipe des X-Force. L’équipe des X-Force se spécialise dans les missions secrètes et les opérations dangereuses impliquant des mutants. Ils ont également partagé des histoires avec le programme Weapon Plus, qui joue un rôle central dans plusieurs récits impliquant ces deux personnages.

Implication de Deadpool et Wolverine dans les Avengers

Il est intéressant de noter que Deadpool et Wolverine ont tous deux été membres des Avengers, bien que pas simultanément. Wolverine a rejoint les New Avengers en 2005, tandis que Deadpool a rejoint l’équipe Uncanny Avengers après l’événement Secret Wars de 2015.