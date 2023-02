Magneto apparaîtra-t-il dans Deadpool 3 ? Ce qu’il faut savoir

Comme son meilleur ennemi Charles Xavier l’an dernier, Erik Lehnsherr pourrait faire sa première apparition dans le MCU. Les fans attendent Magneto dans Deadpool 3.

Après deux premiers films très réussis, Deadpool – campé par Ryan Reynolds – reviendra pour un troisième volet. Cette suite est spéciale, puisqu’elle officialise l’arrivée du personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Ce n’est pas le seul nom de la franchise X-Men attendu dans ce troisième opus. Ian McKellen reprendrait également son rôle de Magneto dans Deadpool 3.

Le multivers est une opportunité pour Magneto

Spider-Man: Sans Retour est sans conteste LE film de la phase 4 de MCU. Avant sa sortie en 2021, la quatrième phase de l’univers cinématographique de Marvel n’avait aucune direction. Le film de Jon Watts est ensuite venu poser le multivers comme le nouveau thème principal du MCU. Le concept avait ainsi permis de ramener les deux premières versions de Spider-Man en prise de vues réelles. Rappelons que celles-ci étaient incarnées par Tobey Maguire (2002 à 2007) et Andrew Garfield (2011 à 2014). Les acteurs étaient revenus pour Spider-Man: Sans Retour.

Après le troisième opus de Spider-Man, la phase 4 a proposé l’année suivante Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film de Sam Raimi repose entièrement sur le concept de multivers. Celui-ci a introduit plusieurs personnages d’autres univers parallèles. Ainsi, le principe de mondes parallèles peut permettre à Ian McKellen de revenir en Magneto dans Deadpool 3.

Le duo Stewart-McKellen dans Deadpool 3

Le duo Magneto (Ian McKellen) et Professeur X (Patrick Stewart) vu la dernière fois dans X-Men: Days of Future Past (2014)

Le but du prochain opus de Deadpool ne sera pas uniquement de faire revenir le Magneto des films de Bryan Singer. La véritable finalité est de rétablir son duo iconique avec le professeur X ou Charles Xavier incarné par Patrick Stewart. Rappelons que ce dernier et McKellen avaient porté haut les films X-Men au début des années 2000.

Notez que le professeur X de Stewart a déjà une apparition dans l’univers cinématographique de Marvel. Le personnage est un membre des Illuminati – la version des Avengers de la Terre-838 – dans le dernier Doctor Strange. Les fans n’ont pas été les seuls à se réjouir de ce retour inattendu. McKellen s’en serait beaucoup ravi à en croire Stewart dans un récent entretien avec Entertainment Weekly. L’emblématique acteur de Magneto voudrait aussi son caméo dans le MCU.

Quoi d’autres espérer à part Magneto dans Deadpool 3 ?

Professeur X (Patrick Stewart) dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Stewart raconte également que sa seconde apparition dans le MCU n’est pas encore actée. Le grand patron de la franchise, Kevin Feige, lui aurait demandé de patienter. La situation de McKellen et Magneto doit être plus incertaine.

La seule présence confirmée parmi les X-Men de Bryan Singer reste celle de Wolverine. Hugh Jackman reviendra pour camper le super-héros aux capacités de régénération exceptionnelles. D’autres bruits de couloir évoquent les caméos du Daredevil de Ben Affleck et du monsieur Fantastic de Ioan Gruffudd. En bref, Deadpool 3 – réalisé par Shawn Levy et prévu pour le 8 novembre 2024 – lancera la phase 6 du MCU.