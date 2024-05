Furiosa : tout ce qu’il faut savoir sur la jeune héroine de l’univers Mad Max

Furiosa, la jeune héroïne de Mad Max, a fait une impression indélébile sur le public et les critiques lors du récent Festival de Cannes. Dans le film qui porte son nom, Furiosa est incarnée par deux actrices, Anya Taylor-Joy et Alyla Browne. Cette dernière interprète une version plus jeune du personnage. Dans cet article, nous allons découvrir tous les détails sur l'histoire de Furiosa, en particulier la performance remarquable d'Alyla Browne. Attention, cet article contient quelques spoilers sur le film pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le visionner !

L'origine de Furiosa, le début de l'histoire !

Le film commence par une scène dépeignant Furiosa dans sa patrie matriarcale verdoyante, la Place Verte. Dès sa jeunesse, l'héroïne nous fasse découvrir une précocité fougueuse et une dextérité à toute épreuve. En suivant le cours de l'histoire, vous découvrirez que ces caractéristiques lui seront précieuses à l'âge adulte. Malheureusement, son idylle est de courte durée, car elle est rapidement enlevée par la bande de motards malveillants de Dementus (Chris Hemsworth).

Suite à l'assassinat brutal de sa mère par Dementus et ses acolytes, la Furiosa de Browne subit une transformation radicale. De jeune fille brillamment rebelle et déterminée, elle s'est vu disparaître entièrement en elle-même. Cependant, une lueur de vengeance brûlante et calculée persiste dans ses yeux. C'est de là que le film tire toute son essence !

Comme son périple ne va pas s'arrêter là, Furiosa sera troquée par ses kidnappeurs pour devenir l'une des futures épouses d'Immortan Jeo (Lachy Hulme). Sauf qu'après une nuit terrifiante, elle va se transformer en se déguisant en War Boy. Elle échappera à l'emprise de Rictus, le fils de Joe. Commence alors sa quête de vengeance…

Qui est Alyla Browne qui incarne la jeune Furiosa ?

Alyla Browne, une jeune actrice australo-estonienne de 14 ans, incarne Furiosa jeune. Elle a déjà une carrière impressionnante. En effet, nous pouvons la voir jouer la fille de Nicole Kidman dans « Nine Perfect Strangers » et l'extra-jeune Tilda Swinton dans « Three Thousand Years of Longing ». Selon une interview accordée à Variety, elle a été choisie pour jouer Furiosa après que le réalisateur George Miller l'ait vue faire le grand écart sur le plateau de « Three Thousand Years of Longing ».

La performance de Browne est saluée comme l'un des moments les plus impressionnants du film. Son personnage est silencieux mais puissant. Ses expressions et ses actions parlent plus fort que n'importe quel dialogue. C'est elle qui a reçu l'accueil le plus bruyant et le plus enthousiaste du public lors du gala de Cannes.

Il faut croire qu'en incarnant ce personnage complexe et fascinant, Alyla Browne s'est vu ouvrir la grande porte du milieu cinématographique. Bien que Furiosa ait reçu des critiques mitigée, Alyla Browne demeure une jeune actrice très prometteuse !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.