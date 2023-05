Dune 2 : tout ce que l’on sait de la suite de l’adaptation de Frank Herbert

Après le succès Dune 1 en octobre 2021, un deuxième volet va compléter la saga et arrive bientôt au cinéma. Cette fois-ci, Paul Atreides va s’allier à Chani et aux Fremen. Son objectif : se révolter contre ceux qui ont massacré toute sa famille.

Un casting de choix pour incarner les personnages emblématiques du roman dans Dune 2

Nous retrouvons une nouvelle fois Timothée Chalamet dans le rôle principal de Paul Atreides, ainsi que Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et Zendaya. Le casting de Dune 2 s’étoffe encore davantage avec des acteurs et actrices renommés tels que :

Léa Seydoux pour jouer Lady Margot

Austin Butler en Feyd-Rautha Harkonnen

Florence Pugh

Christopher Walken

Stellan Skarsgard

L’apparition d’Austin Butler sous un nouvel accoutrement, avec crâne et sourcils rasés, a particulièrement marqué les esprits lors de la diffusion du teaser et de la première bande-annonce.

Un deuxième volet promettant davantage d’action

La bande-annonce dévoilée le 3 mai 2022 montre que Dune Part 2 sera riche en action et rebondissements. On peut y voir Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, mener la rébellion dans les dunes d’Arrakis aux côtés de Chani et Lady Jessica Atréides.

Un film très attendu par les fans de la saga

Le premier film a remporté un succès public en septembre 2021. La première bande-annonce de Dune 2 ne fait qu’accroître l’impatience des fans du roman de Frank Herbert. La sortie de cette adaptation est programmée pour le 1er novembre 2023.

Des scènes déjà emblématiques pour les lecteurs du roman

Bien que la bande-annonce soit avare en informations, les lecteurs et lectrices des romans ont déjà pu y voir les fils de l’intrigue se profiler. Une scène en particulier avec Paul Atréides et Feyd-Rautha semble déjà parler à ceux qui ont lu Dune.

Dune 2 : une suite toujours plus épique et prometteuse

À travers ces premières images dévoilées, on peut s’attendre à ce que Dune Part 2 nous plonge encore davantage au cœur du récit imaginé par Frank Herbert. Avec un casting toujours plus impressionnant et des scènes d’action prometteuses, cette deuxième partie devrait sans aucun doute marquer les esprits et satisfaire les fans de la saga.