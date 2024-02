Dune Partie 2 : les personnages et acteurs du film

Découvrez les principaux personnages et acteurs dans Dune 2, le deuxième opus de Denis Villeneuve que tous les fandoms ont attendu impatiemment pendant presque deux ans !

Après le succès remporté par Dune : Partie 1, Dune 2 va reprendre l'histoire exactement là où elle s'est arrêtée. Cette suite fait partie des films les plus attendus de 2024 et elle nous mettra sur les pas de Paul Atreides. Après la chute de sa famille, il va partir à la conquête du trône qui lui revient de droit. Au cours de cette quête, nous allons retrouver des visages familiers et d'autres qui viendront agrandir les rangs pour donner vie à cette deuxième partie. Alors, sans plus attendre voici les acteurs de Dune 2 et leur rôle respectif.

Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides

Timothée Chalamet revient dans le rôle de Paul Atreides, le duc déchu et l'héritier de la maison Atreides. Il a retrouvé refuge auprès des Fremen après avoir échappé à l'embuscade tendue par la maison Harkonnen. Mais en plus d'être un simple mortel, Paul peut voir l'avenir et consulter les souvenirs de ses ancêtres. Il tombera amoureux de Chani, mais cet amour ne suffira pas à l'empêcher à se venger. Dans la partie 2 de Dune, nous allons le découvrir à la tête des Fremen pour combattre un ennemi commun.

Zendaya dans le rôle de Chani

Parmi les acteurs qui reviendront dans Dune 2, nous allons retrouver Zendaya dans son personnage, Chani. Elle revêt son costume de guerrière douée et féroce qui s'est prise d'affection pour Atreides. Même si Chani et Paul développent peu à peu une relation romantique, elle reste sceptique à l'égard d'Atreides. Ses soupçons s'avèrent être fondés puisque Paul va prendre le contrôle des Fremen en les menant à une Guerre Sainte.

Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica

Rebecca Ferguson endossera son rôle de Lady Jessica, la mère de Paul Atreides. Après la chute de la Maison Atréides, Jessica a bu l'Eau de Vie et est devenue une Révérende Mère parmi les Ferman. Son personnage jouera un rôle majeur dans cette deuxième partie puisque ses prophéties vont amener Paul et les Fremen à la victoire.

Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck

Gurney Halleck, interprété par Josh Brolin, est l'un des personnages principaux acteurs dans Dune 2 et les autres franchises. Il était le maître d'armes de la Maison des Atréides et l'un des mentors de Paul. Après la chute de la Maison des Atrides, il est l'un des rares survivants de la cour du Duc Leto. Gurney rejoindra Paul dans sa quête pour se venger de ceux qui ont massacré son peuple. Il pourra également faire une apparition dans la suite de la saga Dune.

Austin Butler dans le rôle de Feyd-Rautha Harkonnen

Parmi les acteurs de Dune 2, Feyd-Rautha Harkonnen est l'antagoniste principal. Il sera incarné par Austin Butler. Feyd-Rautha est l'héritier adoptif du Baron Vladimir Harkonnen, l'homme responsable de la chute de la Maison des Atréides. Il fait partie des nouveaux personnages introduits dans la suite de l'histoire puisqu'il n'est pas apparu dans Dune : Partie 1.

Florence Pugh dans le rôle de la princesse Irulan Corrino

La princesse Irulan Corrino, interprétée par Florence Pugh, est la fille de l'empereur Shaddam IV Corrino. Elle est bien entraînée dans les voies du Bene Gesserit. Son rôle est limité à celui de la chroniqueuse qui conte les événements dans Dune 2. On s'attend à découvrir son dynamique dans cette adaptation cinématographique.

Christopher Walken dans le rôle de l'empereur Padishah Shaddam IV Corrino

Le Padishah Empereur Shaddam IV Corrino, interprété par Christopher Walken, est celui qui a facilité la chute de la Maison Atreides. Sa soif de pouvoir l'a conduit à s'allier à la Maison Harkonnen en fournissant des soldats pour tuer les Atreides. Dans la deuxième partie de Dune, on va voir comment il va récolter les conséquences terribles de ses actes.

Souheila Yacoub dans le rôle de Shishakli

Dans les romans de Dune, Shishakli est un personnage masculin qui a subi une modification de genre. Dans l'adaptation cinématographique il est joué par une femme qui fait partie de la tribu des Fremen. Shishakli reste la meilleure amie de Chani. Pour l'incarner dans Dune 2, Souheila Yacoub a rejoint les acteurs principaux.

Dave Bautista dans le rôle du comte Glossu Rabban

Le comte Glossu Rabban est le neveu le plus âgé du baron Vladimir Harkonnen. C'est un combattant impitoyable et reconnaissant, ce qui lui a valu le titre de la « Bête ». Il se déchaîne contre les Atréides et joue un rôle majeur dans la chute de la Maison des Atréides. Après la mort présumée de Paul et Jessica, il est chargé de la récolte des épices sur Arrakis.

Léa Seydoux dans le rôle de Lady Margot Fenring

Lady Margot Fenring, interprétée par Léa Seydoux, est l'épouse du comte Hasimir Fenring, un ami proche de l'empereur Padishah Shaddam IV Corrino. Lady Margot est nouvelle dans la suite de la saga Dune. Elle possède certaines capacités uniques comme nous pouvons le lire dans les romans de Dune.

Charlotte Rampling dans le rôle de la révérende mère Gaius Helen Mohiam

Parmi les acteurs et personnages incontournables dans Dune 2, la Révérende Mère Gaius Helen Mohiam, interprétée par Charlotte Rampling, est une diseuse de vérité. Elle est au service de l'empereur, le chef du Bene Gesserit. C'est elle qui a formé Jessica, la mère de Paul, et sera la tutrice de la princesse Irulan Corrino.

Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Vladimir Harkonnen

Après avoir survécu de justesse à un assassinat orchestré par le duc Leto Atreides, aujourd'hui décédé, le baron Vladimir Harkonnen, va prendre sa revanche. Interprété par Stellan Skarsgård, il tentera de prendre le contrôle de la Maison Harkonnen sur Arrakis. Sa soif de pouvoir ne s'arrêtera pas là puisqu'il va pousser son héritier et neveu Feyd-Rautha à conquérir toute l'Empire.

Javier Bardem dans le rôle de Stilgar

Stilgar, interprété par Javier Bardem, est le chef de la tribu des Fremen. Dans Dune 2, il deviendra un allié majeur de Paul dans sa lutte pour la révolution. Il le considère comme le Lisan al Ghaib, celui qui apportera la liberté à son peuple. On peut voir les performances de Bardem dans cet opus, tout comme ceux des autres acteurs qui ont rendu Dune 2 vivant.

Anya Taylor-Joy dans le rôle d'Alia Atreides

Il a été confirmé qu'Anya Taylor-Joy a rejoint le casting de Dune 2, et son personnage apportera un tournant majeur à l'histoire dans la suite. Taylor-Joy incarnera Alia Atreides, la sœur de Paul et la fille de Jessica. Dans le roman, Paul a la vision d'Alia devenue adulte, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Cet événement fait partie des détournements qui tendent à rendre Dune 2 plus intrigant et plus pimenté au goût du public !