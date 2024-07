Non, Aegon ne parle pas le High Valyrien dans House of the Dragon et voici pourquoi

Dans House of the Dragon, pourquoi Aegon ne parle pas le High Valyrien ? Quel est l'impact de cette lacune dans son rôle de roi et la suite de l'histoire ? Décryptons ensemble ces questions dans ce qui suit !

Dans la saison 2 de « House of the Dragon », Aegon se retrouve en difficulté lorsqu'il tente de parler le High Valyrien devant son frère, Aemond. Lors d'une réunion du conseil, Aemond utilise le High Valyrien pour critiquer Aegon, qui peine à formuler une réponse cohérente.

Incapable de s'exprimer dans cette langue ancestrale, Aegon finit par balbutier : « Je peux… Je dois… Faire la guerre ? ». Cette scène met en lumière les différences flagrantes entre les deux frères Targaryen. En effet, nous avons un Aemond plus à l'aise et plus compétent dans l'utilisation du High Valyrien, contrairement à son frère !

House of the Dragon : pourquoi Aegon ne maîtrise pas le High Valyrien ?

Bien que tous les enfants Targaryen apprennent le High Valyrien dès leur plus jeune âge, Aegon ne s'est jamais préoccupé de le maîtriser. Contrairement à Aemond, qui a pris soin de pratiquer et de perfectionner ses compétences linguistiques, Aegon a négligé cette part de son éducation.

Cette négligence s'inscrit dans un schéma plus large de désintérêt pour les traditions et les responsabilités qui incombent à un roi Targaryen. Aegon préfère profiter de ses privilèges royaux sans assumer les devoirs qui les accompagnent. Nous pouvons nous faire une idée de ce qui a poussé son frère à le trahir lors de la bataille de Rook's Rest.

Pourquoi le High Valyrien est important pour les Targaryen ?

Le High Valyrien représente bien plus qu'une simple langue pour la maison Targaryen. C'est un symbole de leur héritage et de leur puissance. En ne maîtrisant pas cette langue, Aegon met en péril une part essentielle de l'identité et du pouvoir des Targaryen.

Le High Valyrien distingue les Targaryen des autres familles nobles de Westeros et renforce leur image de descendants des anciens seigneurs dragons de Valyria. En négligeant cette langue, Aegon risque d'affaiblir la position de sa maison dans le royaume.

Malgré son incapacité à parler couramment le High Valyrien, Aegon parvient tout de même à communiquer avec son dragon, Sunfyre. Pour cela, il va utiliser la langue commune. Bien que les dragons soient traditionnellement commandés en High Valyrien, il est possible de les éduquer à répondre à d'autres langues. Cela démontre une certaine flexibilité dans la relation entre les dragons et leurs cavaliers, bien que cela réduise l'exceptionnalisme des Targaryen.

Quels sont les conséquences de cette incapacité d'Aegon à parler le Valyrien dans House of Dragon ?

L'incapacité d'Aegon à parler le High Valyrien dans House of the Dragon matérialise son manque de préparation et son désintérêt pour les devoirs royaux. Cette lacune, combinée à d'autres faiblesses, a contribué à la perception d'Aemond selon laquelle Aegon n'était pas digne d'être roi.

Cette incapacité n'est pas la seule raison pour laquelle Aemond tente de renverser son frère. Toutefois, cela illustre clairement les différences de priorités et de compétences entre eux. Cela permet également de souligner les tensions et les conflits au sein de la maison Targaryen. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi cette lutte infernale de pouvoir, voici l'une des réponses !

