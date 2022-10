House of the Dragon : pourquoi le bâtard d’Aegon II n’est pas un petit détail

Le neuvième épisode de House of the Dragon a montré la face cachée d’Aegon qu’Alicent n’a pas pu dissimuler en la personne de son bâtard.

L’épisode 9 de House of The Dragon se focalise brièvement sur un jeune blondinet supposé être l’un des bâtards d’Aegon Targaryen. Ce dernier serait en effet devenu un débauché de Flea Bottom au cours de ces six dernières années.

Il aurait engendré de nombreux bâtards, regardé des enfants dans des fosses de combat et agressé sexuellement des femmes. C’est d’autant plus inquiétant qu’Aegon est désormais le roi (à deux doigt d’avoir été rôti). La vérité sur ces bâtards révèle également l’hypocrisie d’Alicent et des Verts envers Rhaenyra.

Gaemon est-il vraiment le fils illégitime d’Aegon Targaryen ?

Il est quasiment impossible de prouver la filiation d’un enfant bâtard, car il n’y a pas de tests ADN à Westeros. Toutefois, la chevelure blonde du jeune garçon semble confirmer cette allégation. Alicent n’a en effet pas pu empêcher que les femmes agressées par Ageon à Flea Bottom, ne tombent enceintes. Il est d’ailleurs difficile de nier la filiation de ces supposés bâtards d’Aegon lorsque ces derniers possèdent la chevelure blonde des Valyriens.

De fait, celui qu’on a vu à l’écran s’appellerait Gaemon Palehair, un personnage bien connu de ceux qui ont déjà lu les livres. Un doute subsiste toutefois sur la filiation de Gaemon dans House of the Dragon. Dans les livres, sa mère aurait avoué que son fils, supposé être le bâtard d’Aegon, est en fait celui d’un rameur Lysene aux cheveux argentés, lui aussi. La probabilité qu’il s’agisse d’un faux aveu est toutefois assez élevée.

Qu’arrive-t-il à Gaemon Palehair dans House of the Dragon ?

Si la série suit les événements des livres, Rhaenyra reprendra le contrôle de King’s Landing, mais une révolte populaire l’en chassera quelques années plus tard. Durant cette période de vacance du pouvoir, différents personnages se disputeront le pouvoir. Parmi eux, Gaemon se posera en chef du clan des malfamés de la ville, promulguant des lois assez progressistes.

Comme la plupart des personnages de House of the Dragon, Gaemon Palehair, aura aussi une vie courte. Après la mort de Rhaenyra, Aegon captura son bâtard et épargna Gaemon en raison de son jeune âge. Le roi lui a alors permis d’être la pupille de la couronne. Sa mère et ses partisans ont été exécutes. Aegon II Targaryen, le père de Gaemon meurt ensuite des suites d’un empoisonnement.

Aegon III Targaryen, le fils de Rhaenyra, devient alors le roi de Westeros. Il garde alors Gaemon en vie. Ce dernier devient même son seul ami, car il lui rappelle Viserys, son jeune frère disparu. Gaemon finit par mourir lui aussi des suites d’un empoisonnement.