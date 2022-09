Pourquoi les Targaryen ont tous des cheveux blancs dans House of the Dragon ?

Dans Game of Thrones comme dans House of the Dragon, les Targaryen étaient facilement reconnaissables à leurs cheveux blancs argentés. Voici pourquoi ils ont cette chevelure caractéristique.

La série House of the Dragon nous ramène à Westeros et nous a déjà présenté quelques membres de la famille Targaryen. Ces derniers sont tous reconnaissables à leurs cheveux blancs argentés. Leur chevelure, cette caractéristique commune à tous les Targaryen, soulève cependant quelques questions. Pourquoi ont- ils tous une telle chevelure ?

Une chevelure blanche argentée, la caractéristique des Targaryen

Dans Game of Thrones, Daenerys et son frère Viserys étaient les seuls représentants de la Maison Targaryen. Ils avaient tous les deux les cheveux blancs argentés. On retrouve plus de Targaryen dans House of the Dragon. Tous avaient encore la même couleur de cheveux.

Pourquoi les Targaryen ont-ils les cheveux blancs ?

La couleur de cheveux des Targaryen provient des multiples générations de consanguinité et de relations incestueuses. Pour conserver la pureté de leur lignée, les membres de cette famille n’ont épousé que des membres proches de leur propre famille. Cette caractéristique a ainsi été conservée de génération en génération.

La tradition des mariages incestueux entre frère et sœur et cousin remonte aux premiers jours de la maison Targaryen. Elle fut particulièrement importante dans le sillage d’Aegon le Conquérant qui a épousé ses deux sœurs : Visenya et Rhaenys. Il y a aussi le mariage du roi Viserys avec Aemma Arryn, sa propre cousine.

Est-ce qu’il existe d’autres Targaryen avec une autre couleur de cheveux ?

Dans les livres Le trône de fer, il y a quelques Targaryen avec une autre couleur de cheveux. Ils sont issus d’union avec des personnes en dehors de leur famille.

Il y a par exemple Rhaenys qui avait les cheveux noirs. Sa mère était une Baratheon, mais dans House of the Dragon, ses cheveux sont restés blancs. Baelor Breakspear était aussi un Targaryen aux cheveux noirs. Sa mère était Myriah Martell de Dorne. Le prince Ducan le Petit a lui aussi hérité de la chevelure noire de sa mère Betha Blackwood. Dans la série Game of Thrones, Jon Snow qui s’est révélé être lui aussi un Targaryen malgré sa chevelure noire. Il est le produit de l’union entre Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen.

Les cheveux blancs argentés sont donc une couleur récessive. La consanguinité a permis de la faire perdurer chez les Targaryen.