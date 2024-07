Aegon est-il mort après le dernier épisode de House of the Dragon ?

Est-ce qu'Aegon est mort dans le dernier épisode de House of the Dragon ? Découvrez la réponse à cette question dans cet article. Attention, il contient des spoilers majeurs de la saison 2 qui peuvent plomber la surprise pour cette préquelle de Game of Thrones !

Comme l'a un jour dit Cersei Lannister : « …quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt » ! Les fans de la série préquelle « House of the Dragon » ont vu cette réalité se concrétiser après les événements choquants de l'épisode 4 de la saison 2, qui ont précipité le roi Aegon II (Tom Glynn-Carney) vers une mort présumée. Mais est-il vraiment mort ? Plongeons dans les détails avec ce décryptage qui permet de mettre en lumière les dessous de cette histoire !

Aegon II : le roi qui défie la mort ou presque ?

Croyez-le ou non, Aegon II a survécu à la chute dramatique lors de la bataille de Rook's Rest. Bien que la série « House of the Dragon » puisse adapter différemment les événements du roman « Fire & Blood » de George R.R. Martin, Aegon II et son dragon Sunfyre ont survécu dans la version originale.

Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Rhaenys et son dragon Melys, qui ont péri dans le combat contre Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) et Vhagar. Le roi Aegon II, bien que grièvement blessé et brûlé, revient à Port-Réal dans un état de paralysie partielle.

House of the Dragon : pourquoi vouloir la mort d'Aegon ?

L'attaque contre Aegon II n'était pas simplement une conséquence de la bataille, mais un mouvement stratégique orchestré par son propre frère, Aemond. En attirant l'un des dragons de Rhaenyra (Emma D'Arcy) à Rook's Rest, Aemond et Ser Criston Cole (Fabien Frankel) cherchaient à affaiblir la faction adverse et à prendre un avantage décisif.

L'arrivée imprévue d'Aegon II a donné à Aemond l'opportunité de revendiquer le trône pour lui-même. Il faut noter qu'après la mort de leur père, Aemond s'est autoproclamé protecteur du royaume et prince régent. La rivalité fratricide et la lutte pour le pouvoir au sein de la famille Targaryen ont donc conduit à cette tentative d'assassinat.

Bien qu'Aegon II ait survécu, ses blessures l'ont rendu incapable de régner efficacement, laissant Aemond en charge des affaires du royaume. Cette situation crée une instabilité politique et pourrait mener à des conflits internes plus intenses. Si Aegon II venait à mourir finalement, cela pourrait déclencher une lutte de pouvoir encore plus féroce entre les partisans de différents prétendants au trône.

Malgré ses blessures, Aegon II jouera encore un rôle significatif dans « La Danse des Dragons ». La série pourrait explorer les défis et les machinations politiques qu'il affronte en tant que roi blessé, ajoutant une couche de complexité à la lutte pour le trône de fer. La survie d'Aegon II garantit que les tensions et les intrigues au sein de la maison Targaryen continueront de croître, promettant aux spectateurs des rebondissements captivants.

Mort d'Aegon dans la suite de House of the Dragon : une adaptation qui suivra le fil du début

L'acteur Tom Glynn-Carney a mentionné dans une interview que, bien que les livres de George R.R. Martin servent de base, la série pourrait prendre certaines libertés narratives. Ainsi, l'avenir d'Aegon II dans « House of the Dragon » reste incertain. Concernant cette incertitude, elle va laisser la porte ouverte à de nombreuses possibilités pour surprendre les fans de la série.

Cette fin nous montre que dans tout Westeros, la lutte pour le pouvoir peut prendre des ampleurs inattendues, même au sein de sa propre famille. Trahisons, coups bas et alliances sont au rendez-vous sans oublier les défis que chaque personnage doit relever pour atteindre son propre objectif. La suite de « House of the Dragon » promet donc d'être riche en intrigues et en retournements de situation.

