House of the Dragon : la vérité derrière la querelle entre les Blackwoods et les Brackens enfin dévoilée

Découvrez cette raison qui pousse les Blackwoods et les Brackens à se quereller dans la saison 2 de House of the Dragon.

L'épisode 3 de la saison 2 de «House of the Dragon » dévoile un chapitre crucial de la saga épique des Blackwoods et des Brackens. Cette rivalité, enracinée dans les terres fertiles des Riverlands, éclate en un conflit sanglant lors de la bataille narrée dans l'épisode « Moulin Brûlé ».

Ce différend territorial entre les jeunes membres des deux familles se transforme rapidement en une dispute politique majeure. D'autant plus qu'elle sera accentuée par leur allégeance respective à la reine Rhaenyra et au roi Aegon II. Essayons de comprendre davantage sur l'origine de cette rivalité pour savoir son impact sur « La Danse des Dragons », un événement marquant pour la suite de l'histoire.

House of the Dragon : quelle est l'origine de la querelle entre les Blackwoods et les Brackens ?

Les maisons Bracken et Blackwood sont parmi les plus anciennes de Westeros, remontant à l'époque des Premiers Hommes. La maison des Brackens, se trouve à Stone Hedge, par contre la maison des Blackwoods , est établie à Raventree Hall. Les deux ont une histoire marquée par des traditions ancestrales et des cultes anciens. Ces familles, bien qu'elles possèdent des domaines et des armées respectables, sont surtout connues pour leur inimitié légendaire. Alors, pourquoi elles font partie de ces maisons qui luttent pour le pouvoir ?

L'origine exacte de cette querelle reste floue bien qu'elle aurait pu commencer par une dispute foncière.Chaque maison clame avoir été les rois originels de la Fourche Rouge avant d'être usurpée par l'autre. Une simple dispute aurait donc évolué en une haine intense et durable. Au fil des siècles, cette hostilité a mené à de nombreux affrontements sanglants, dont le dernier en date s'est déroulé à Storm's End.

Malgré leur inimitié notoire, les Brackens et les Blackwoods ont souvent uni leurs forces pour des causes plus grandes. Lors de la conquête d'Aegon Ier Targaryen, les deux maisons se sont ralliées sous sa bannière. Plus tard, elles ont soutenu Robb Stark dans sa rébellion contre le Trône de Fer. Cette capacité à s'allier lors de crises majeures souligne la complexité de leur relation.

Toutefois, dans La Danse des Dragons, chaque maison prendra sa partie. Les Blackwoods deviendront les alliés de la reine Rhaenyra, tandis que les Brackens, soutiendront le roi Aegon II. Nous pouvons ainsi découvrir comment un simple conflit local peut se atteindre une proportion importante, plongeant tout un royaume à la guerre civile. La suite de l'histoire sera donc plus tumultueuse et imprévisible comme nous à l'accoutumé dans le monde de George R.R. Martin !

