Qui est Red Hulk, l’un des anti-héros de l’univers Marvel ?

Découvrez qui se cache derrière Red Hulk, l'un des super-vilains qui fait trembler tout l'univers Marvel. Entre peur et admiration, découvrez comment ce personnage va transformer radicalement l'histoire dans Captain America 4. Une véritable dinguerie !

L'un des ennemis les plus redoutables de Hulk et de l'univers Marvel dans son ensemble est son homologue écarlate, Red Hulk. Forme alternative du général Thunderbolt Ross, Red Hulk est le fruit d'une longue querelle avec son alter ego irradié aux rayons gamma de Bruce Banner. Ce personnage complexe et puissant a capté l'attention des fans depuis sa création en 2008. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce anti-héros fascinant avant de visionner Marvel Phase 5 !

Univers Marvel et cie : Qui est Red Hulk ?

Red Hulk est apparu pour la première fois en 2008 dans le film Hulk. Avant de devenir ce colosse rouge, Thunderbolt Ross était un général de l'armée américaine et un ennemi acharné de Hulk. Sa transformation en Red Hulk est le résultat d'une procédure scientifique destinée à lui donner les moyens de vaincre Hulk (le vert) une fois pour toutes. L'identité de Red Hulk est restée un mystère pendant un certain temps, augmentant ainsi l'intérêt et le suspense autour du personnage. Ce n'est qu'après plusieurs batailles épiques que la vérité a été révélée : Thunderbolt Ross était Red Hulk.

D'autres Red Hulk dans les parages ?

Thunderbolt Ross n'est pas le seul à avoir endossé le rôle de Red Hulk de l'univers Marvel. Plus tard, le général Robert Maverick a également été transformé en Red Hulk, cette fois-ci grâce à un dispositif de branchement de Hulk qui lui permet de se transformer pendant une heure. Dans la série « Immortal Hulk », une nouvelle version du personnage, Joe Fixit, a également pris la forme de Red Hulk. Cela a permis d'ajouter une nouvelle couche à l'histoire déjà riche du personnage, surtout pour les fans adeptes de piquant !

Quels sont les pouvoirs de ce anti-héros ?

Comme Hulk (le vert), Red Hulk possède une force physique immense. Cependant, il se distingue par sa capacité à générer de la chaleur à partir de sa rage, ce qui peut rendre son corps extrêmement dangereux. Par exemple, lors de ses premiers combats, la chaleur qu'il a générée a transformé un désert en un disque de verre. Cette puissance supplémentaire le rend capable d'exploits incroyables, comme battre Thor et soulever son marteau.

Il peut également absorber les radiations gamma de Hulk, le transformant ainsi en Bruce Banner. Il peut même absorber les radiations cosmiques, ce qui le rend encore plus redoutable. Cependant, cette capacité a ses limites. En effet, Red Hulk ne peut pas absorber l'énergie de la Zone Négative, ce qui représente sa faiblesse.

Red Hulk est un personnage complexe et puissant qui a laissé une marque indélébile dans l'univers MCU. De ses origines en tant que général Thunderbolt Ross à ses transformations et ses capacités uniques, Red Hulk continue de fasciner et d'intriguer les fans. Que ce soit dans les bandes dessinées ou dans l'univers cinématographique Marvel, Red Hulk reste un personnage incontournable pour tout amateur de super-héros.

