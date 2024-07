Les différences choquantes entre « The Boys » série et comics (vous serez surpris !)

The Boys, la célèbre série de Prime Video inspirée de comics, captive un large public avec ses super-héros sombres et brutaux. Basée sur les comics de Garth Ennis et Darick Robertson, la série présente plusieurs différences significatives par rapport à son matériel source. Dans cet article, nous explorerons les cinq principales divergences entre la série et les comics, en mettant l'accent sur des personnages clés comme Stormfront, Kimiko, The Deep, Mother's Milk et l'incident du vol 37.

Stormfront dans « The Boys »: homme dans les comics, femme dans la série

Dans les comics, Stormfront est un homme, incarnant un suprémaciste blanc. Cependant, la série télévisée transforme ce personnage en femme. Cette réinterprétation ajoute une dynamique moderne et complexe. La version féminine conserve ses idéaux extrémistes mais les présente différemment. Cela résonne davantage auprès du public contemporain.

Kimiko : de « La Fille » à un personnage plus développé

Dans les comics, Kimiko est souvent appelée « La Fille » avec une caractérisation limitée. Elle est une machine à tuer silencieuse. À l'inverse, la série télévisée approfondit son passé et ses motivations. La relation entre Kimiko et Frenchie est également plus explorée. Cela apporte une dimension émotionnelle absente des comics.

The Deep (l'Homme-Poisson) : un parcours de rédemption étendu

The Deep, connu pour ses frasques, reçoit un traitement intéressant dans la série. Le comic se concentre peu sur son arc de personnage et le représente coiffé d'un casque. La série lui donne un développement plus complexe et détaillé. On assiste à ses efforts maladroits pour obtenir une rédemption. Ses actions passées continuent de hanter chaque tentative.

Mother's Milk (La Crème) : une exploration de la famille

Mother's Milk bénéficie d'un développement substantiel dans la série télévisée. Le comic le présente comme un soldat stoïque et pragmatique. La série explore sa vie personnelle et ses relations familiales. Ces éléments ajoutent une profondeur émotionnelle non négligeable. Ils aident à comprendre ses motivations et ses actions.

L'incident du vol 37 : contextes différents

L'incident du vol 37 montre une différence fondamentale entre la série et les comics. Les comics s'inspirent des attaques du 11 septembre. La série représente l'incident sous une lumière différente. Elle met en avant l'irresponsabilité et la cruauté de Homelander. Cette approche critique l'abus de pouvoir de manière intemporelle.

En résumé, les différences entre la série « The Boys » et les comics enrichissent le récit. Transformations de personnages, parcours de rédemption inédits, et perspectives variées sur des événements majeurs, chaque divergence contextualise la narration. Ces modifications offrent une expérience exceptionnelle aux spectateurs. Elles rendent hommage au matériau d'origine.

