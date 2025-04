Revelio ! Découvre le nouveau staff de Poudlard !

Pour ceux qui l’espéraient encore, non ! Keanu Reeves ne jouera pas le rôle du Professeur Rogue dans la future série Harry Potter. Mais vous le savez déjà ! Il était plus que temps de découvrir la nouvelle brochette de visage qui prendront la place des professeurs à Poudlard.

Alors, il y a d’une part, ceux qui pensent que c’est encore trop tôt pour lancer une nouvelle version pour l’écran de la saga basée sur les livres de J.K Rowling. D’autre part, il a ceux qui croisent leurs doigts pour que cette série qui promet une adaptation fidèle et détaillée” soit à la hauteur.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Quoi qu’il en soit, le casting pour cette nouvelle série tient en haleine les Potterheads du monde entier. Et si, pour le moment, les nouveaux visages du “Golden Trio” reste un mystère, Max a dévoilé une partie du nouveau corps enseignant de l’école de magie et de sorcellerie.

La nouvelle génération se prépare…

Parmi les rumeurs et spéculations sur le casting de la future série Harry Potter, je pense ne pas me tromper en affirmant que tous les rôles seront réattribués à de nouveaux acteurs. Ceux qui espèrent revoir Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter, arrêtez de vous méprendre ! Avec une série qui reprendra les livres à partir du premier tome, ce n’est tout simplement pas imaginable.

Quant aux attentes plus réalistes concernant les professeurs, dont les apparences évolueront peu d’une saison à l’autre, rappelons tout de même que plusieurs des acteurs originaux ne sont malheureusement plus parmi nous. Et cela est d’autant plus vrai lorsqu’on découvre la majorité des nouveaux rôles récemment dévoilés par Max.

Donc, sans plus attendre, “Revelio !”

Mais commençons par ceux qu’on connaissait déjà, à savoir les nouveaux visages du Professeur Dumbledore et du Professeur Rogue.

Comme nous l’avons déjà présenté dans un précédent article, ce sera donc l’Américain John Lithgow qui portera la barbe blanche du directeur. Il est principalement connu pour ses rôles dans Le monde selon Garp (1982), Cliffhanger : Traque au sommet (1993) et Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension (1984). Mais certains se rappelleront peut-être le Lord Farquaad dans Shrek.

(image de gauche : @streamonmax)

Ensuite, le choix le plus controversé à ce jour, reste celui de l’acteur britannique Paapa Essiedu pour le rôle de Severus Rogue. Il a joué dans I May Destroy You (2020), Men (2022) et The Outrun (2024). Mais quelque chose me dit qu’il ne laissera personne indifférent dans ce nouveau rôle… en bien ou en mal, selon le point de vue.

(image de gauche : @streamonmax)

Quoi de neuf Max ?

Concernant les nouvelles têtes, voici ce qu’il en est. L’actrice et scénariste anglaise Janet McTeer aura la lourde tâche de porter le chapeau emblématique du professeur Minerva McGonagall. Pour la revoir à l’écran avant de la juger, vous pouvez revisionner Libres comme le vent (1999), Albert Nobbs (2011) ou encore Avant toi (2016).

(image de gauche : @streamonmax)

Pour incarner le rôle de gardien des Clés et des Lieux et garde-chasse de Poudlard, à savoir notre cher Rubeus Hagrid, Nick Frost sera transformé en demi-géant. Dans le milieu, vous le connaissez peut-être à travers Paul (2011), Le Dernier Pub avant la fin du monde (2013) ou Shaun of the Dead (2004).

Bien sûr, comme la série reprendra les livres à partir du début, il y aura un Professeur Quirinus Quirrell. Et pour incarner le premier ennemi de Harry : Luke Thallon. Peut-être moins connu à l’écran, parmi ses meilleures performances, nous pouvons citer la pièce National Theatre Live: Present Laughter (2019) et le podcast A Room with a View (2023).

(image de gauche : @streamonmax)

Et pour clore cette première sélection, gare aux garnements, car Argus Rusard est aussi dans la place ! Il sera incarné par Paul Whitehouse, connu pour ses rôles dans The Fast Show (1994), Alice de l’autre côté du miroir (2016) et La Mort de Staline (2017).

(image de gauche : @streamonmax)

Voilà donc les premiers acteurs officiellement sélectionnés pour le rôle de professeurs dans la série Harry Potter, attendue pour 2026 (ou 2027). En attendant de connaître les prochaines révélations sur le casting, continuons à imaginer ensemble quels autres visages nous aimerions retrouver dans les couloirs de Poudlard… directement en commentaires ! 🙂

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn