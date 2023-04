Harry Potter : Classement ultime des films de la saga de J.K. Rowling

Alors qu’une série est en préparation, que la ferveur des fans reste intact (avec les produits dérivés) et que Hogwarts Legacy est un succès, découvrez notre classement des films Harry Potter. Du pire au meilleur et partez à la redécouverte du Potterverse et ses intrigues pendant les vacances !

Dès qu’on parle d’Harry Potter, les premières choses qui nous viennent à l’esprit sont la magie, J.K Rowling, Poudlard et bien entendu, Harry et sa bande. Depuis la sortie du premier Tom en 2001, la saga ne cesse de bercer les fandoms tout en nourrissant chaque imagination. Sauf que tous les films Harry Potter ne se valent pas les uns des autres.

Si certains titres ont rencontré un franc succès, générant plus d’un milliard de dollars de recette au box-office, d’autres n’ont pas suscité l’engouement du public. On peut croire qu’ils ont perdus leur magie avant même leur sortie en salle.

Alors, pour vous rafraîchir la mémoire sur l’univers des sorciers avec la sortie récente de Hogwarts Legacy sur PS5, Xbox Series X et PC, voici notre classement des meilleurs films Harry Potter avec tous ce qu’il faut savoir !

11. Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald (2018)

Pour commencer notre classement, le film Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald se trouve à la dernière place malgré la prestation de Johnny Deep ! Il faut comprendre que J.K Rowling a pris un réel plaisir à écrire cet opus. Cela explique certainement la densité des intrigues, contrairement à une adaptation cinématographique.

Après s’être fait arrêté, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald vient de s’échapper de prison de manière très spectaculaire, comme il l’avait promis. Suscitant la curiosité, il commence à avoir des partisans auprès du monde des sorciers. Il orchestrera par la suite différentes attaques envers les moldus.

Seul lbus Dumbledore pourra l’arrêter. Mais cette fois, le plus sage des sorciers va faire appel à Norbert Dragonneau, son ancien élève. Ce dernier est le seul sorcier qui avait pu déjouer les plans machiavéliques de Grindelwald auparavant.

10. Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore (2022)

Ce film fait partie de la trilogie des animaux fantastiques, avec les mêmes intrigues à quelques différences près. Le mage noir, Gellert Grindelwald veut établir son emprise sur le monde des sorciers. Pour l’arrêter, Dumbledore va former une élite de sorciers avec à la tête Newt Scamande, magicien et zoologiste réputé.

Le film semble être un remake de son prédécesseur avec beaucoup plus de bêtes comme indique le titre. Le seul souci c’est qu’il n’arrive pas à produire la même magie comme dans les précédents titres. Il faut croire que Les animaux fantastiques n’ont pas suscité l’intérêt du public !

9. Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1 (2010)

Le film Harry Potter et les reliques de la mort a été divisé en deux pour que les fandoms puissent comprendre au mieux le déroulement de l’histoire. Dans ce film, Harry, Ron et Hermione ont reçu l’autorisation de détruire l’horcruxe de Lord Voldemort, la chose qui est à l’origine de ses pouvoirs.

Au cours de cette quête, ils bénéficieront l’aide de leurs professeurs, mais parviendront-ils à détruire pour de bon le Seigneur des Ténèbres ? Les réponses se trouveront dans la confrontation finale avec le sorcier le plus détesté et le plus craint dans le monde des sorciers.

8. Harry Potter et la Chambre des secrets (2002)

Vous avez peur des araignées ? Passez votre chemin puisque La Chambre des secrets n’est pas fait pour les arachnophobes ! Vous trouverez des araignées, mais aussi des serpents et le bon vieux Jason Isaacs.

Ce film nous raconte comme Harry Potter et ses amis devront affronter l’héritier de Serpentard pour sauver Poudlard. Pour cette année, la rentrée semble être sous le signe du danger avec la bête qu’on ne peut pas regarder en face.

Bien que l’intrigue du film soit des plus passionnantes, il faut comprendre qu’il a perdu des points en réduisant Ginny Weasley en un simple personnage secondaire bidimensionnel qui craque pour Harry. Alors qu’en réalité c’est une personne audacieuse et charismatique qui pouvait apporter beaucoup du tien dans le film.

7. Les animaux fantastiques (2016)

Le film Les animaux fantastiques sorti en 2016 est certainement le plus potable de toute la trilogie qui compose ce Tom. Adeptes de fantaisies, de magie et de sorcellerie, vous trouverez votre bonheur en plongeant dans cet univers féériques loin des murs gris du pensionnat.

Ce film bénéficie d’un joli casting avec Colin Farrell dans la peau d’un beau et séduisant méchant. Sans oublier Eddie Redmayne, Catherine Waterston et Ezra Miller qu’on apprécie pour son côté décalé.

L’intrigue nous raconte comment le monde la magie continue d’être menacé par le puissant mage noir Gellert Grindelwald bien qu’il ait disparu depuis plus de deux ans. Alors que le magicien et zoologiste Norbert Dragonneau vient de rentrer de son périple, il jouera un rôle principal dans cette guerre entre sorciers.

6. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé (2009)

Harry Potter entre en sixième année à Poudlard. Il devra faire face à son ennemi juré, Draco Malefoy, le nouvel espoir de la force des ténèbres. Sauf que leur rivalité va au-delà d’une simple querelle d’adolescents. Si le duel entre les deux protagonistes est au cœur du film, d’autres intrigues viendront parsemer l’ensemble du scénario.

Il faut noter toutefois qu’il ne fait pas l’unanimité auprès des fandoms bien que les effets spéciaux ont atteints un certain degré de perfection. Le film n’est pas resté fidèle au livre, une pilule difficile à avaler pour les fans de la saga Harry Potter.

5. Harry Potter à l’école des Sorciers (2001)

Harry Potter à l’école des Sorcier reste dans les annales dès qu’on parle de l’adaptation au cinéma des livres de J.K Rowling. En effet, ce premier film nous a permis de découvrir Daniel Radcliffe, Emily Watson et Rupert Grint. Ces personnages restent les trois piliers qui ont rendu la saga une véritable franchise internationale.

L’intrigue se concentre sur les débuts du jeune Harry dans le monde des sorciers. C’est aussi une belle introduction à la suite de l’histoire qui va suivre. Il vous permettra de mieux comprendre les liens qui relient Potter à Voldemort. Nous allons découvrir comment les intrigues vont muer pour devenir ce qu’elles soient aujourd’hui. On peut donc en déduire que c’est l’un des meilleurs films Harry Potter.

Le film reste un grand classique intemporel. Malgré les moyens du bord utilisés à l’époque, il demeure un œuvre intelligent avec une excellente valeur ajoutée. Vous pourrez toujours le regarder avec vos enfants, petits-enfants et même vos arrières petits-enfants…De quoi faire toute la différence !

4. Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007)

Harry Potter est désormais en cinquième année à l’école des sorciers. Il vient de prédire le retour du fameux Voldemort, alors que le ministre de la magie, Cornelius Fudge n’en croit aucun traitre mot. Il devra composer une bande de résistant face au refus de la nouvelle professeure de Poudlard de leur enseigner les techniques magiques de défense, d’où la naissance de l’Ordre du Phénix.

Dans ce film, vous allez découvrir comment Dolores Umbridge, la nouvelle méchante du film sans oublier les dérives amusants de Weasley dans le monde des moldus. Vous aurez aussi le plaisir d’assister à l’une des batailles du siècle opposant Dumbledore et Voldemort.

3. Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2 (2011)

La partie 2 des Reliques de la mort est surtout appréciée des fans de la saga Harry Potter tout simplement parce qu’il a signé la fin de Voldemort. Au cours d’une bataille qui l’a opposé à Potter, ce dernier s’est désintégré en petits morceaux.

Pour ceux qui ont toujours rêvé d’une histoire d’amour entre Ron et Hermione, leur souhait devient réalité dans ce film. Par contre, si vous avez espéré en secret la formation du couple Harry/Hermione, vous serez déçu !

Il permet de clore l’une des plus grandes franchises cinématographiques n’ayant jamais exist. Qui plus est, il joue également avec la tension du public. Parsemé de dangers, ce chapitre reste certainement l’un des plus satisfaisants dans tout le Potterverse !

2. Harry Potter et la Coupe de feu (2005)

Si vous suivez la saga Harry Potter depuis le début, vous allez vite vous rendre compte que dans cet opus, vous découvrirez tous les ingrédients pour faire de ce film un véritable chef d’œuvre. Du sport aux bans collectifs, en passant par la danse de salon jusqu’à un interrogatoire tonitruant sans oublier la souffrance d’un père au vu du corps de son fils et d’une coupe qui se transforme en Portoloin.

Harry Potter et la Coupe de feu nous présente d’autres écoles de magie qui vont concourir à l’ancien tournoi des trois sorciers. Cette compétition va opposer les élèves sorciers venus des quatre coins du monde dans différentes disciplines qui peuvent leur être fatales. Sauf que ce que vous voyez ne semble pas être la réalité !

1. Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004)

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban se trouve à la tête de notre classement tout simplement pour son concept. Loin des manigances du grand méchant Voldemort, l’intrigue tourne autour de l’amitié, la loyauté, la relation familiale. Il revisite en même temps l’angoisse d’un futur incertain semblable à la douceur d’une tablette de chocolat.

Bien que Sirius Black, un fidèle adapte du Seigneur du mal fait veut anéantir Potter coûte que coûte. L’aventure semble être rafraîchissante et apporte un nouveau souffle à l’ensemble de la saga. Nous pouvons dire que le scénario est des plus parfaits pour casser un peu le Pottercode.

La prestation des acteurs vont au-delà du raisonnable puisqu’ils ont dépassé leur limite dans ce film. Sans oublier les effets spéciaux qui apportent une touche magique à l’ensemble.

Et vous, quels sont les films Harry Potter qui vous ont les plus séduits, tant au niveau de l’intrigues, des acteurs que des effets spéciaux ?