Xiaomi lance un téléphone Harry Potter en édition spéciale

Xiaomi réalise une opération de communication inspirée pour lancer son Redmi Note 12 Turbo en Chine. Le téléphone Harry Potter sera une édition spéciale de ce nouveau modèle.

Les fans chinois de Harry Potter ont décidément beaucoup de chances. Rappelons que Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est sorti le 10 février dernier sur PS5, Xbox Series et PC. Moins de deux mois après la sortie du jeu, ils pourront bénéficier d’un nouveau produit collector sur le monde des sorciers imaginé par J. K. Rowling : le téléphone Harry Potter.

Un magnifique coffret pour le téléphone Harry Potter

Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié pour le lancement de son téléphone Harry Potter. Le constructeur aurait pu ne pas prévoir un coffret personnalisé pour l’édition spéciale du Redmi Note 12 Turbo. Mais celui-ci a choisi d’aller au bout de sa logique en proposant un coffret qui semble sortir tout droit du populaire monde des sorciers.

Le smartphone personnalisé est livré dans un coffret avec une finition exceptionnelle. La face supérieure comporte l’écusson de Poudlard, la célèbre école de magie et de sorcellerie. Le coffret comporte évidemment le logo de Harry Potter. Ce dernier est situé juste au-dessus de l’écusson. Le logo de la marque Redmi se place en dessous de l’armoirie de Poudlard. Quelques jours avant la sortie du smartphone, Xiaomi a teasé l’édition spéciale Harry Potter sur Weibo, le réseau social chinois. Les images montraient alors un coffret aux couleurs de la maison Gryffondor. Le coffret est rouge avec un lettrage et des ornements dorés.

Des accessoires collector personnalisés dans le coffret Harry Potter

Le coffret du téléphone Harry Potter inclut une coque personnalisée.

Le coffret de l’édition spéciale du Redmi Note 12 Turbo contient évidemment des objets collectors. Les fans qui vont s’offrir le smartphone auront un manuel d’utilisation des Maraudeurs de Wigtown. La boîte inclut aussi une coque de protection personnalisée et des autocollants.

La touche Harry Potter est visible jusque dans la conception du Redmi Note 12 Turbo. La configuration du triple capteur photo au dos fait penser aux lunettes du jeune Harry. Par ailleurs, Xiaomi a opté pour un châssis en platinum avec des gravures pour donner du relief. Les inscriptions affichent un effet de brillance aussi esthétique qu’intéressant. À noter que l’armoirie de l’école de magie et de sorcellerie est également visible au dos du smartphone chinois.

Bientôt une sortie mondiale pour le téléphone Harry Potter ?

Le lancement du téléphone Harry Potter est pour l’heure une exclusivité chinoise. L’édition spéciale du Redmi Note 12 Turbo est disponible dans la configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le coffret est proposé à 348 dollars.

Les fans de Harry Potter dans le reste du monde sont en droit de demander si Xiaomi envisage une future sortie internationale. Le constructeur chinois n’a pour l’heure donné aucune précision sur cela. En revanche, il est peu probable que le téléphone Harry Potter reste une exclusivité chinoise en raison de la popularité de la franchise.