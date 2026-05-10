Vous n’utilisez pas les commandes console dans The Witcher 3 ? Voici ce que vous ratez !

On croit bien connaître The Witcher 3, mais le jeu réserve encore des surprises à ceux qui osent s’aventurer dans les coulisses du code. Les commandes console, ignorées par une majorité de joueurs, ouvrent pourtant un champ des possibilités insoupçonnées.

Téléportation express, modification du climat, apparition d’alliés inattendus : ces manipulations transforment une partie ordinaire en véritable bac à sable. Sans rien gâcher de l’histoire, elles permettent de contourner un bug agaçant ou simplement de s’amuser. Voici tout ce que vous manquez et comment y accéder en toute simplicité.

L’univers des commandes console de The Witcher 3 sur PC

Les commandes console de The Witcher 3 offrent aux joueurs PC un accès direct à des triches variées. En effet, vous pouvez obtenir des armes spécifiques ou une fortune en couronnes. Par ailleurs, modifier la météo ou changer la coiffure de Geralt sans passer chez le barbier devient un jeu d’enfant. De plus, le voyage rapide s’affranchit des panneaux indicateurs. Une simple manipulation permet aussi de lancer une partie de Gwent à tout moment. Ainsi, la version PC cache une boîte à outils puissante, à condition d’activer manuellement la console de débogage.

Ensuite, il faut localiser le dossier d’installation du jeu via Steam, puis ouvrir le fichier general.ini . Après avoir vérifié que la ligne ConfigVersion=5 est présente, vous ajoutez simplement DBGConsoleOn=true sous le texte existant. Enfin, il suffit de sauvegarder le fichier et de lancer The Witcher 3. Cette manipulation sans risque permet de débloquer la console. Désormais, une simple pression sur la touche tilde (~) fait apparaître l’invite de commande. Il ne reste plus qu’à entrer la triche souhaitée et à valider.

Une fois la partie chargée, la touche ~ ouvre un écran sombre muni d’une ligne de saisie. Il suffit de taper la commande console avec la bonne casse, puis d’appuyer sur Entrée. Ensuite, une nouvelle pression sur ~ referme le menu. Toutefois, certains cosmétiques comme la barbe ou la coupe de cheveux exigent d’être ré-appliqués à chaque lancement du jeu. De plus, les modifications esthétiques nécessitent souvent une syntaxe précise ; « AddHair » fonctionne, mais « addhair » échouera.

Liste des principales commandes de triche et leurs effets

Voici un listing des commandes les plus utiles pour enrichir votre aventure :

god : active l’invincibilité.

: active l’invincibilité. healme : restaure intégralement la vie.

: restaure intégralement la vie. Ciri ou Geralt : change le personnage jouable.

ou : change le personnage jouable. setlevel(#) : fixe le niveau au chiffre indiqué.

: fixe le niveau au chiffre indiqué. learnskill(nom) : enseigne une compétence.

: enseigne une compétence. addskillpoints(#) : octroie des points de compétence.

: octroie des points de compétence. cat(1) : vision nocturne sans potion ; cat(0) l’annule.

: vision nocturne sans potion ; l’annule. setbeard(1) : fait pousser la barbe ; shave la rase.

: fait pousser la barbe ; la rase. WitcherHairstyle(#) : change la coiffure (1 par défaut, 2 queue-de-cheval, 3 long).

: change la coiffure (1 par défaut, 2 queue-de-cheval, 3 long). addHairDLC1 à 3 : coupes alternatives.

à : coupes alternatives. mule : capacité de transport illimitée.

: capacité de transport illimitée. additem('nom', quantité) : ajoute l’objet spécifié.

: ajoute l’objet spécifié. addmoney(#) : donne des couronnes.

: donne des couronnes. spawn('nom',#) : fait apparaître des ennemis au niveau par défaut.

: fait apparaître des ennemis au niveau par défaut. killall : élimine tous les adversaires en combat.

: élimine tous les adversaires en combat. makeitrain / stoprain : gère la tempête.

/ : gère la tempête. settime(jour, heure, minute, seconde) : change l’heure.

: change l’heure. AllowFT(1) : autorise le voyage rapide partout.

: autorise le voyage rapide partout. ShowAllFT(1) / ShowPins(1) : affiche tous les points de voyage et icônes.

/ : affiche tous les points de voyage et icônes. tptopos(x,y,z) : téléporte Geralt aux coordonnées.

: téléporte Geralt aux coordonnées. secretgwint : lance une partie de Gwent n’importe où.

: lance une partie de Gwent n’importe où. addgwintcards : donne une copie de chaque carte Gwent.

: donne une copie de chaque carte Gwent. additem(card, #) : ajoute une carte spécifique.

Quelles précautions faut-il prendre avec ces triches ?

Par ailleurs, le respect de la casse est impératif pour chaque commande de triche. En effet, « AddHair » fonctionne, mais « addhair » échoue. De plus, les cosmétiques comme la barbe ou la coiffure doivent être ré-appliqués après chaque redémarrage du jeu. Pour obtenir un objet ou une carte précise, il faut utiliser les tags exacts répertoriés par la communauté sur le wiki officiel. Ainsi, additem('magic_1') débloque une compétence spécifique. Enfin, la commande spawn est délicate ; le wiki recommande une syntaxe alternative pour éviter les erreurs.

Des possibilités infinies pour les collectionneurs de Gwent

Enfin, les triches liées au Gwent transforment l’expérience de collection. La commande addgwintcards offre immédiatement un exemplaire de chaque carte du jeu. De plus, secretgwint permet de défier n’importe qui à tout moment, sans avoir battu tous les adversaires locaux. Pour cibler une carte précise, il suffit d’utiliser additem(card, quantite) avec le bon identifiant. Ces options rendent le deck de Geralt imbattable en un instant. Ainsi, les commandes console enrichissent le voyage selon vos envies, que vous cherchiez la puissance ou la fantaisie.

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