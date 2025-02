« On était dévastés par le résultat » : Daniel Radcliffe n’a pas aimé sa coupe de cheveux dans le 4e volet

Vous pensiez que le plus gros scandale de Harry Potter et la Coupe de Feu était l’intrigue surchargée ou l’attitude exécrable de Ron ? Détrompez-vous ! Ce qui a vraiment fait jaser, c’est la chevelure des personnages.

Pourquoi tous les garçons arborent-ils ces mèches interminables ? S’agissait-il d’une tendance oubliée des années 90 ou d’une erreur de production monumentale ? Daniel Radcliffe a enfin révélé la vérité… et vous n’allez pas en croire vos oreilles !

Quand La Coupe de Feu est sorti, un détail est immédiatement apparu comme une évidence pour les spectateurs : Harry, Ron, Neville et même les jumeaux Weasley avaient tous les cheveux démesurément longs. Mais pourquoi ce soudain changement de style ? D’autant plus que dans L’Ordre du Phénix, sorti deux ans plus tard, ils retrouvent tous une coupe bien plus courte et disciplinée.

Le coupable : un ordre absurde du réalisateur

Daniel Radcliffe a révélé la raison de ce dérapage capillaire et de cette coiffure controversée dans le documentaire Retour à Poudlard de 2021. Selon lui, Mike Newell, le réalisateur du film, avait donné une consigne formelle aux jeunes acteurs : « Ne vous coupez pas les cheveux cet été ! » L’idée était de laisser les coiffeurs du film ajuster leur look avant le tournage. Mais une fois sur le plateau, surprise : aucune coupe n’a été faite ! Les acteurs ont donc tourné tout le film avec leur crinière désordonnée.

Radcliffe a avoué qu’il était catastrophé en découvrant qu’il allait devoir passer tout le film avec cette coupe improbable. « On était persuadés qu’ils allaient nous raccourcir les cheveux avant le tournage. Quand on a compris que ce ne serait pas le cas, on était dévastés ! » a-t-il confié.

Rupert Grint, alias Ron Weasley, partage ce sentiment. « Mes cheveux dans le quatrième film sont l’un de mes plus grands regrets, » a-t-il avoué lors d’un podcast en 2021. Il décrit cette période comme une phase qu’on traverse tous à l’adolescence, « mais ce n’était clairement pas mon meilleur look ! »

Les cheveux longs, une explication cachée ?

Si cette coupe involontaire a fait parler, certains y voient une symbolique plus profonde. Dans La Coupe de Feu, Harry et ses amis vivent encore une période relativement insouciante. Les cheveux longs pourraient refléter cet esprit libre, cette adolescence où tout semble possible.

Un autre argument ? Cacher les signes du vieillissement des acteurs. Beaucoup de jeunes comédiens voient leur ligne de cheveux légèrement reculer en vieillissant. En laissant leur chevelure pousser, la production aurait pu tenter d’atténuer cet effet et maintenir l’illusion de leur jeunesse

Une coiffure inoubliable, pour le meilleur et pour le pire !

Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, cette coupe a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la saga. Aujourd’hui encore, les fans en débattent et partagent des memes hilarants sur les cheveux de Harry et Ron. Finalement, cet « accident capillaire » est devenu un élément culte du film. Alors, cette coiffure longue était-elle une erreur ou un choix audacieux pour Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn