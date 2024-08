Qu’est devenu chaque acteur d’Harry Potter ?

Depuis plus de deux décennies, la série cinématographique basée sur les œuvres de J.K. Rowling a captivé le cœur et l'esprit des fans du monde entier. Les jeunes stars qui ont incarné nos sorciers préférés ont grandi sous les projecteurs. Qu'est-il donc advenu de chaque acteur depuis la fin de cette aventure magique qu'était Harry Potter ?

Daniel Radcliffe, l'acteur qui a incarné Harry Potter

Parmi tous les acteurs ayant paru dans la saga, Daniel Radcliffe est sans doute le visage le plus emblématique. Après avoir terminé son rôle en tant que jeune sorcier, Daniel a choisi d'élargir son répertoire en participant à différents projets. La plupart du temps, ces derniers étaient très éloignés de l'univers mythique de J.K. Rowling.

Cet acteur qui a joué Harry Potter lui-même a brillé dans des productions théâtrales à Londres et à Broadway. Citons comme exemples Equus et How to Succeed in Business Without Really Trying. Sur le grand écran, il s'est distingué dans des films indépendants comme Swiss Army Man et Horns. En 2022, Daniel a interprété « Weird Al » Yankovic dans un biopic acclamé par la critique et a prouvé une fois de plus sa polyvalence et son talent.

Rupert Grint qui a interprété Ron Weasley

L'acteur Rupert Grint a pris un chemin quelque peu différent après avoir joué Ron Weasley dans Harry Potter. Il a exploré divers rôles au cinéma et à la télévision tout en se concentrant sur des projets personnels. Ses apparitions sur petit écran incluent la série comique Sick Note et le rôle principal dans Servant. Cette dernière est une série horrifique produite par M. Night Shyamalan.

En dehors du cinéma et de la télévision, Rupert a aussi investi dans l'immobilier et a récemment accueilli son premier enfant avec sa partenaire Georgia Groome. En plus de ses exploits professionnels, Rupert partage régulièrement des moments de vie familiale sur ses réseaux sociaux. Il montre ainsi à ses abonnés une autre facette de sa personnalité loin des caméras et des flashes des paparazzis.

Qu'est devenue Emma Watson ou Hermione Granger ?

L'intellectuelle et courageuse Hermione Granger a été interprétée par la talentueuse Emma Watson. Elle n'a cessé de faire parler d'elle bien après la fin de Harry Potter. Diplômée de l'université Brown, elle possède un CV impressionnant aussi bien dans le domaine artistique que humanitaire. Emma a joué dans plusieurs films marquants comme The Perks of Being a Wallflower, La Belle et la Bête, et Little Women.

L'actrice ne s'est cependant pas contentée du succès professionnel. Elle s'est également engagée pour les droits des femmes en tant qu'ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, lançant l'initiative HeForShe. Son activisme lui a valu une reconnaissance internationale. De plus, elle continue à utiliser sa plateforme pour promouvoir l'égalité des sexes et d'autres causes importantes. Elle est plus qu'un exemple inspirant pour beaucoup de jeunes femmes à travers le monde.

Tom Felton, un autre acteur connu d'Harry Potter

Dans la peau de Drago Malefoy, Tom Felton a incarné l'ennemi juré d'Harry au cours de leur séjour à Poudlard. Post-Harry Potter, Tom a embrassé divers rôles dans des séries télévisées et des films. Il a participé à des productions telles que Murder in the First, Origin, et a même rejoint la franchise DC Comics avec un rôle dans The Flash.

Il revient aussi de temps en temps à ses racines musicales avec des performances live et l'enregistrement de chansons. Passionné par la musique autant que par le monde du cinéma, Tom Felton diversifie toujours ses talents. Mis à part sa carrière sur grand écran, l'acteur partage souvent des souvenirs nostalgiques de son temps dans le monde de Harry Potter. C'est sa manière à lui d'entretenir une connexion continue avec ses anciens collègues et ses nombreux fans.

Que fait Matthew Lewis ou Neville Londubat ?

Neville fait partie des personnages iconiques de la saga Harry Potter et c'est l'acteur Matthew Lewis qui l'interprète. Grâce à son jeu d'acteur, Matthew a conquis le cœur des fans par sa transformation spectaculaire au fil des années. Depuis la fin de la série, il poursuit une carrière active dans le cinéma et la télévision. On l'a vu dans des œuvres comme Me Before You, The Syndicate, et Ripper Street. Sa capacité à incarner des personnages variés démontre qu'il n'est définitivement pas limité au seul personnage de Neville.

En parallèle, Matthew est devenu un fervent supporter de Leeds Rhinos. Ceci montre à quel point il se passionne pour le rugby. En tout cas, il équilibre habilement sa carrière professionnelle et ses loisirs personnels. D'ailleurs, il sait rester proche de ses racines britanniques.

Ginny Weasley, interprétée par Bonnie Wright

Bonnie Wright est connue pour son rôle de Ginny Weasley, la future femme de Harry Potter. De son côté, elle a également su exploiter diverses facettes de l'industrie du divertissement. Actrice, mais aussi réalisatrice et activiste environnementale, Bonnie porte plusieurs casquettes avec élégance. Après la saga, elle a écrit et réalisé des courts-métrages comme Separate We Come, Separate We Go.

Plus récemment, elle s'investit énormément dans des initiatives pour la protection de l'environnement. Elle sensibilise le public à propos de la crise climatique grâce à ses plateformes sociales et médiatiques. En addition, Bonnie collabore avec différentes associations, notamment Greenpeace, pour promouvoir des pratiques durables. Son engagement envers des causes écologiques montre combien elle utilise positivement son influence post-Harry Potter.

Evanna Lynch, un autre acteur dans Harry Potter

Cette actrice a donné vie à la rêveuse Luna Lovegood. Elle continue de charmer le public avec une carrière diversifiée et un engagement fort pour le véganisme et les droits des animaux. En outre, Evanna Lynch a participé à Dancing with the Stars où elle a su démontrer ses talents sur scène.

Elle est également co-animatrice d'un podcast intitulé Just Beings mettant en avant les initiatives véganes et discutant de problèmes sociétaux plus larges.Toujours authentique, Evanna ne cache pas sa passion pour les causes qu'elle défend.Avec son engagement climaticien et sociétal, Evanna continue d'inspirer ses fans. Ceci prouve que Luna Lovegood, dans toute son excentricité, a certainement trouvé quelqu'un qui lui ressemble dans la vraie vie.

