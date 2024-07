Plus de fun et moins d’émissions : Autopia dit adieu aux carburants fossiles !

Disneyland, l'endroit le plus heureux du monde, a ouvert ses portes le 17 juillet 1955. Depuis des années, Autopia, l'une des attractions originales, fonctionnait avec de petits moteurs à essence qui génèrent des émissions nocives. Désormais, Disney annonce un changement majeur : Autopia passera à l'électrique.

Autopia subira une transformation écologique. Les voitures, équipées de moteurs à essence Honda de 270 cm3 et 8,5 chevaux, seront remplacées par des modèles électriques. Bien que Disney n'ait pas précisé si les nouvelles voitures seront hybrides ou entièrement électriques, on s'attend à ce qu'elles soient à batterie. Cela rendra l'attraction zéro émission et beaucoup plus silencieuse.

Depuis quatre ans, Disney met en œuvre un plan environnemental ambitieux pour 2030. Ce plan met l'accent sur l'eau, les déchets, les matériaux, la conception durable et surtout, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autopia, l'une des plus anciennes attractions du parc, est au cœur de cet engagement écologique.

Hong Kong Disneyland : un exemple à suivre

Ce changement pour Autopia n'est pas une première mondiale pour Disney. Hong Kong Disneyland a déjà adopté des voitures Autopia entièrement électriques en 2006. Bien que cette attraction ait fermé en 2016 pour laisser place à une nouvelle expérience Marvel, cela montre que la transition est possible et bénéfique.

Honda, un partenaire clé

Honda, sponsor d'Autopia depuis 2016, jouera un rôle crucial dans cette transition. L'entreprise a une vaste expérience dans la construction de véhicules électriques à batterie, hybrides et à pile à combustible à hydrogène.

En 2000, Disneyland a renouvelé les voitures d'Autopia. Les nouveaux modèles s'inspirent de la Volkswagen Beetle. Un modèle est une voiture de sport. Un autre est un véhicule tout-terrain. Puis en 2016, Honda a apporté des améliorations significatives qui incluent de nouveaux pneus, moteurs et un badge Honda sur le capot.

Autopia est la dernière attraction originale de Tomorrowland encore en activité depuis l'ouverture du parc. Comme des millions d'enfants, nombreux ont fait leurs premiers pas de conducteur sur cette attraction. La sensation de conduire, même sur un rail, était inoubliable. De ce fait, passer à l'électrique signifie que les nouvelles générations pourront profiter de cette expérience sans les émissions nocives des moteurs à essence.

Un parc plus vert

Autopia n'est pas la seule attraction à passer à l'électrique. Disneyland a déjà converti 14 % des véhicules du parc en modèles à émissions nulles ou faibles. Les tramways du parking fonctionnent au gaz naturel comprimé (GNC) afin de remplacer 208 000 litres de diesel par an. Le monorail de Disneyland est à zéro émission depuis 1959. Ce dernier combine design rétro et futuriste.

En outre, le Disneyland Railroad et le Mark Twain Riverboat utilisent du biodiesel fabriqué à partir d'huile de cuisson recyclée. Cette initiative économise environ 200 000 gallons de diesel chaque année.

Les bateaux Main Street Vehicles, Sailing Ship Columbia et Jungle Cruise sont alimentés au gaz naturel comprimé.

Les Radiator Springs Racers et Luigi's Rollick'n Roadsters sont électriques, grâce à 1 400 panneaux solaires.

Le Voyage Sous-Marin du Monde de Nemo a été rénové en 2007 pour devenir électrique dans le but de remplacer les anciens moteurs diesel. Cette transformation s'inscrit dans l'engagement de Disney à réduire son empreinte carbone tout en offrant des expériences inoubliables.

Lors de la prochaine visite à Disneyland, il est possible de prendre un moment pour apprécier les efforts écologiques du parc. Les véhicules jouent un rôle crucial dans l'expérience globale. En devenant plus respectueux de l'environnement, ils contribuent à un avenir plus sain pour tous.

